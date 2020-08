Hotele w Polsce: najbardziej cierpi Kraków

Ze względu na wybuch pandemii polskie hotele nie mają łatwo. Wprawdzie byliśmy jednym z pierwszych krajów, który zdecydował się na odmrożenie branży hotelowej, to jednak wiele obiektów wyraźnie odczuwa negatywne skutki koronawirusa. Z opracowanego przez CBRE raportu „Rynek hotelowy w Polsce I poł. 2020” wynika, że stosunkowo najlepiej radzi sobie Wrocław, a najgorsza sytuacja panuje w Krakowie. Dlaczego?

Sytuacja w polskich miastach zróżnicowana

- Już w marcu obłożenie hoteli w Polsce spadło do 10%. Później nastąpił okres zamknięcia, a ponowne otwarcie nie przyniosło oddechu. W czerwcu hotele miejskie odnotowały jednocyfrowy poziom obłożenia. To czas bez precedensu dla hotelarzy, którzy dodatkowo obawiają się powrotu niektórych ograniczeń jesienią. Część hoteli wciąż nie wznowiła działalności, a część podjęła decyzję o wykorzystaniu tego momentu na remonty. W efekcie pierwsza połowa 2020 roku całkowicie zmieniła dostępność pokoi na rynku. Na szczęście dane historyczne wskazują, że niezależnie od sytuacji, popyt na usługi hotelowe zawsze się odbudowywał. Inwestorzy nie rezygnują z działania. W ciągu pół roku w trzech miastach otworzyły się nowe obiekty brandowe, widzimy też zainteresowanie rynkami warszawskim i regionalnymi ze strony sieci hotelowych, których jeszcze nie ma w Polsce – komentuje Agata Czarnecka, dyrektor w Dziale Badań Rynku i Doradztwa firmy CBRE.

Kliknij, aby powiekszyć fot. arbaes - Fotolia.com Hotel Pomimo pandemii w kilku lokalizacjach pojawiły się nowe hotele

Jak czytamy w komunikacie z raportu CBRE, pandemia wstrzymała wprawdzie niektóre decyzje związane z otwarciem flagowych hoteli w Polsce, jednak nie jest to sytuacja, którą należy uznać za standard.W niektorych lokalizacjach, zwłaszcza tych o walorach turystycznych, pojawiły się nowe obiekty.Za przykład mogą tu posłużyć chociażby otwarte ostatnio sopockie inwestycje Radisson Blu Sopot i Sopotorium Medical Resort Sopot. Rynek hoteli w Polsce powiększył się także o usytuowany w Szklarskiej Porębie Radisson Hotel Szklarska Poręba. Za sprawą otwarcia A&O Warsaw Wola, Holiday Inn Express Warsaw Mokotów, oraz Mercure Warsaw Ursus Station o 580 pokoi powiększyła się również stołeczna baza hotelowa.Co więcej, plany inwestorów wskazują, że hotele w Polsce będą się w najbliższym czasie intensywnie rozwijać. W ciągu 2,5 roku w stolicy przestrzeń hotelowa ma powiększyć się o 30%, a w miastach regionalnych o 10-20%. Jeszcze w 2020 roku w Warszawie otworzą się dwa nowe obiekty – NYX by Leonardo w Varso Place oraz Crowne Plaza & Holiday Inn Express – The Hub. Z początkiem sierpnia pierwszych gości przyjął dawny hotel Rialto pod luksusową marką Nobu Warsaw Hotel.Zdaniem ekspertów CBRE, wśród największych polskich rynków krótkoterminowe najlepsze perspektywy ma Trójmiasto ze względu na szczególny potencjał turystyczny wśród polskich urlopowiczów. Najtrudniej ma Kraków – miasto zdominowane przez zagranicznych turystów, którzy w 2019 roku odpowiadali za aż 50% całego zapotrzebowania na polskie hotele. Niezależnie jednak od indywidualnych uwarunkowań, na wszystkich rynkach hotelowych średnioroczne obłożenie będzie bardzo niskie w porównaniu r/r.