Warszawa pokazuje, że polska gospodarka wraca do stanu sprzed pandemii

CBRE przedstawia wyniki raportu „Global City Profile. Recovery and Market Outlook 2020”. Opracowanie ocenia, jak Europa radzi sobie z powrotem do stanu sprzed społecznej izolacji. Pod lupę wzięto 9 miast: Londyn, Paryż, Frankfurt, Madryt, Amsterdam, Mediolan, Sztokholm, Dublin oraz Warszawę. Jak wypada polska gospodarka na tle innych? Oto, co udało się ustalić.

Warszawa pokazuje, że polska gospodarka wraca na właściwe tory

Biura powoli się wypełniają, turystyka ma pod górkę

Kliknij, aby powiekszyć fot. rosaguardiola - Fotolia.com Warszawa W ujęciu ekonomicznym z powrotem do stanu sprzed pandemii Warszawa radzi sobie lepiej niż Frankfurt

- Odmrażanie kolejnych gałęzi polskiej gospodarki trwa już od kwietnia i jak widać z naszego badania, radzimy sobie z tym procesem całkiem dobrze. Z licznych badań wynika, że przedsiębiorcy coraz lepiej oceniają swoją płynność finansową. Z Barometru COVID-19 EFL wynika m.in. że już w maju w takich branżach jak usługowa, transportowa i HoReCa, które mocno ucierpiały na restrykcjach, nastroje zaczęły się poprawiać. Co prawda, nie można mówić o powrocie do normalności, bo to długofalowy proces, który może potrwać nawet kilka lat, ale widać, że jesteśmy na dobrej drodze. Oczywiście ogromny wpływ na to co się wydarzy, będą miały najbliższe miesiące i rozwój pandemii koronawirusa – mówi Joanna Mroczek szefowa działów Badań Rynku i Doradztwa oraz w Polsce i regionie CEE w CBRE.

Autorzy raportu ocenili w 5-stopniowej skali powrót gospodarek do stanu sprzed wybuchu pandemii. Średnia nota dla każdego z analizowanych miast to 3. Jednak jeżeli wziąć pod uwagę poszczególne obszary, to na jaw wychodzą już znaczne różnice. Widać je w ekonomii, transporcie, turystyce , powrocie do biur oraz w handlu i rozrywce.Jak donosi CBRE, Warszawa, pod względem szybkości powrotu gospodarki i sytuacji miasta do stanu sprzed pandemii, została oceniona na „3”.Szczególnie dobrze nasza stolica poradziła sobie w ujęciu ekonomicznym, otrzymując „4” i wyprzedzając na tym polu aż pięć metropolii: Frankfurt, Amsterdam, Mediolan, Sztokholm i Dublin (wszystkie dostały ocenę “3”).Branża transportowa w naszym kraju wraca szybciej do stanu sprzed epidemii niż w takich miastach jak Londyn, Frankfurt i Madryt (“4” w Warszawie vs. “3” w pozostałych miastach).Natomiast handel i rozrywka w Warszawie z oceną “4” wyprzedzają Londyn, Paryż, Madryt, Mediolan oraz Dublin (we wszystkich miastach ocena “3”).Pod względem powrotu do biur najszybciej pracownicy pojawili się w biurowcach w Paryżu i Frankfurcie – “4” na 5-stopniowej skali. Innym miastom, w tym Warszawie, przyznano trójkę, co najpewniej oznacza funkcjonowanie na rynku pracy modelu mieszanego, łączącego stopniowy powrót do biur z dalszym przyzwoleniem na pracę zdalną.Najniższe oceny pod względem szybkości powrotu do stanu sprzed pandemii dostała branża turystyczna. Tylko w Londynie została oceniona na “3”, natomiast innym miastom przyznano tylko dwójkę.