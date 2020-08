Rynek pracy: pracownicy pomagają firmom przezwyciężyć pandemię

Wybuch pandemii zatrząsł każdą właściwie dziedziną życia i gospodarki, nie omijając przy tym rynku pracy. Pomimo polepszającej się sytuacji, negatywne konsekwencje koronawirusa dostrzegalne mają być jeszcze długo. Są jednak i pozytywy. Okazuje się bowiem, że kryzys pozytywnie przełożył się m.in. na kreatywność oraz poprawił relacje międzyludzkie na linii pracodawcy - pracownicy - wynika z badania zrealizowanego w ramach kampanii „Solidarni Zwyciężymy”.

14,3% społeczeństwa uważa, że pracownicy nie są w stanie w żaden sposób pomóc swoim firmom.

Wraz z pojawieniem się pandemii pojawiła się konieczność podjęcia działań zmierzających do przeciwdziałania kryzysowi. Wiele spraw, jak np. walka o utrzymanie miejsc pracy, spoczywało po stronie pracodawców. Istotną rolę w ratowaniu biznesów przed kryzysem odegrali również sami pracownicy. Ważna również była obopólna i solidarna współpraca pracodawców z podwładnymi - z badania zleconego przez PFR wynika, że kluczową rolę w wychodzeniu z zawirowań przypisuje jej 44,7% zatrudnianych oraz 48,6% zatrudniających.Respondentów badania zapytano m.in. o to, jak pracownicy mogą w jak najbardziej skuteczny sposób pomóc firmie w przezwyciężaniu negatywnych następstw pandemii.Na pierwszym miejscu wskazano wsparcie w zapewnieniu bezpieczeństwa w czasie pracy i zachowaniu restrykcyjnych warunków – takiej odpowiedzi udzieliło 40% ankietowanych. Co trzeci z badanych wskazał także, że pracownicy pełnili istotną rolę przy dostosowaniu się przedsiębiorstwa do nowych zaleceń. 35,4% Polaków potwierdziło, że skutecznym sposobem na wsparcie pracodawcy była więc zgoda pracownika na zmianę organizacji pracy, jak np. obniżenie wymiaru czasu pracy, zmiana miejsca czy zmiany organizacyjne. Co czwarty Polak (27,6%) wskazał także, że ważnym zadaniem pracowników jest poszukiwanie nowych pomysłów oraz sposobów na poradzenie sobie z trudnościami.Co ciekawe to samo pytanie zadano pracodawcom. Okazuje się, że w znacznie większym stopniu doceniają oni kreatywność pracowników oraz ich gotowość na wprowadzenie zmian dostosowawczych. Wyniki nie tylko potwierdzają, że w trosce o wspólne dobro umiemy współpracować nawet w najtrudniejszych sytuacjach, lecz także, że w wyniku pandemii kompetencje takie jak: adaptacja do zmian i kreatywność wzrosły na znaczeniu wśród firm.Poza dostrzegalnymi gołym okiem zmianami w obszarze prowadzenia biznesu i funkcjonowania firm, pandemia koronawirusa przyniosła wyzwanie w jeszcze jednym bardzo istotnym obszarze. Organizowany przez pracodawców w przyspieszonym tempie home office mocno zachwiał relacjami z i pomiędzy pracownikami. Do tego dołączyło poczucie izolacji i lęk o najbliższą przyszłość (32,8% Polaków wciąż obawia się możliwości utraty swojej pracy w efekcie wpływu pandemii na ich firmę) i o to, co czeka nas po powrocie do względnej normalności. To aspekty, które nie pozostały bez wpływu na poziom motywacji do pracy wielu z nas. Aż 33,6% pracodawców i przedstawicieli wyższej kadry zarządzającej zaobserwowało w tym czasie mniejsze zaangażowanie pracowników w wykonywaną pracę. Te dane nie powinny demotywować pracodawców, a raczej być wskazówką, o co trzeba będzie zadbać w przyszłości postpandemicznej.Niewątpliwie w związku z nowymi warunkami bieżąca komunikacja z pracownikami , tak niezbędna w przeprowadzaniu procesu zmian, może okazać się trudniejsza, ale nie można jej pominąć i nie docenić jej roli. Tym bardziej, że według badania blisko 55% Polaków chciało być informowanych o tym, jakie działania w celu poradzenia sobie ze skutkami kryzysu podejmuje firma w której pracują.