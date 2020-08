Jakie inwestycje planują najbogatsi ludzie świata?

W minionym roku liczba najbogatszych ludzi świata (HNWI) wzrosła o 9 proc. Wynik godny podkreślenia tym bardziej, że był to okres, w którym światowe gospodarki wyraźnie już odczuwały spowolnienie, czy skutki wojen handlowych. Największy skok HNWI dotyczył Ameryki Północnej - podaje opublikowany przez Capgemini World Wealth Report 2020. Publikacja pochyla się również nad rodzajami inwestycji, które po wybuchu pandemii wyraźnie zyskują na popularności. Wśród nich istotne miejsce zajmują produkty z obszaru zrównoważonych inwestycji.

HNWI (High Net Worth Individual), który określa osoby dysponujące majątkiem w wysokości minimum 1 mln USD

Tak było wtedy, tak jest teraz

Najbogatsi ludzie świata celują w zrównoważone inwestycje

W co zainwestują najbogatsi? Najbogatsi ludzie świata celują w zrównoważone inwestycje.

Koń trojański z BigTech

Hiper-personalizacja jest potrzebna, aby sprostać zmieniającym się oczekiwaniom

Jak czytamy w komunikacie World Wealth Report 2020, na szczególne wyróżnienie zasługuje tym razem Ameryka Północna, która w 2019 roku odpowiadała za 39 proc. wzrostu liczby najbogatszych ludzi świata i 37 proc. wzrostu zamożności. Kolejne miejsce przypadło w udziale Staremu Kontynentowi (9 proc.). Autorzy podkreślają, że zeszłoroczne wzrosty już dziś przysłania gospodarcza niepewność, która wynika m.in. z prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego zakładających, że gospodarki światowe czeka spadek na poziomie 4,9 proc.Zgodnie z raportem World Federation of Exchanges, koronawirus pochłonął ponad 18 bilionów dolarów ze światowych rynków w lutym i marcu 2020 roku. Przesunęły się również priorytety inwestycyjne - zrównoważone inwestycje, które podtrzymują priorytety środowiskowe i społeczne, zyskują znaczenie po pandemii.Rosnące zainteresowanie zrównoważonym inwestowaniem daje firmom możliwość zaangażowania się w przedsięwzięcia o wysokim potencjale. W segmencie osób ze wskaźnikiem ultra-HNWI, zrównoważone inwestowanie wchodzi w znaczącą dynamikę. Podczas gdy 27 proc. osób HNWI ogółem wyraziło zainteresowanie takimi produktami, 40 proc. osób ultra-HNWI było skłonnych w nie zainwestować.Najbogatsi ludzie świata planują przeznaczyć aż 41 proc. swojego portfela na produkty z obszaru zrównoważonych inwestycji do końca 2020 roku, a 46 proc. do końca 2021 roku. Firmy zarządzające majątkiem dostrzegły ten trend i są przygotowane do zaspokojenia popytu, ponieważ 80 proc. z nich oferuje obecnie różne opcje takich rozwiązań. Fundusze koncentrujące się na inwestycjach odpowiedzialnych społecznie są rzadkim i jasnym punktem w działalności rynkowej w 2020 r. Głównymi powodami zainteresowania najbogatszych ludzi świata zrównoważonymi inwestycjami są wyższe zyski i niższe ryzyko - 39 proc. oczekuje wyższych zysków z takich produktów, podczas gdy 33 proc. postrzega zrównoważone inwestycje jako zdrowe i mniej spekulacyjne.Niezbyt dobre doświadczenie klientów związane z dostępem do informacji i usług o wartości dodanej jest dla najbogatszych ludzi świata straconą szansą. Ponad 40 proc. badanych, twierdziło, że dobre doświadczenia w punktach kontaktowych mają głęboki wpływ na ich ogólne wrażenie o firmie, a to prawdopodobnie wzrośnie w związku z COVID-19.Podczas gdy tylko 26 proc. menedżerów majątkowych zalicza konkurencję BigTech do najbardziej potencjalnych czynników zakłócających, osoby HNWI z pewnością uważają, że BigTech może prześcignąć firmy już istniejące, jeśli chodzi o dostęp do informacji i usług o wartości dodanej. 74 proc. najbogatszych ludzi świata deklaruje gotowość do rozważenia oferty BigTech w zakresie zarządzania majątkiem, skacząc do 94 proc. spośród 22 proc. HNWI, które twierdzą, że mogą zmienić swoją główną firmę zarządzającą majątkiem w ciągu najbliższych 12 miesięcy.W miarę jak firma BigTech zdobywa grunty pod usługi finansowe, firmy zarządzające majątkiem nie mają innego wyboru, jak tylko szybko zwiększyć zaangażowanie w cyfrowe usługi dla klientów. Przyglądając się punktom kontaktowym, które wzbudzają najmniejszą satysfakcję z HNWI, dostrzec można trzy etapy podróży klienta jako potencjalne obszary zainteresowania: pozyskiwanie, doradztwo oraz usługi o wartości dodanej.W przypadku firm zarządzających majątkiem, dwutorowa strategia oparta na zasadach Open X pozwoli menedżerom majątkowym na szybkie i efektywne kosztowo zwiększenie możliwości w całym łańcuchu wartości. W przypadku przejęć, usług doradczych i usług o wartości dodanej firmy powinny inwestować w technologie służące do budowania potencjału wewnętrznego i wykorzystania współpracy ekosystemowej oraz partnerstwa WealthTech.Nieprzewidywalność w 2020 r. ma napędzać korekty aktywów, a także zwiększać oczekiwania klientów i kontrolę nad opłatami doradczymi. Akcje stały się najważniejszą klasą aktywów na początku 2020 r. i stanowiły 30 proc. globalnych portfeli finansowych HNWI, głównie ze względu na solidne rynki akcji i bodźce finansowe przywracające zaufanie. Najbogatsi ludzie świata stają się również coraz bardziej krytyczni w stosunku do opłat pobieranych od zarządzających majątkiem, przy czym 33 proc. z nich nie jest zadowolonych ze stawek z 2019 roku. Oczekuje się, że dyskomfort wzrośnie w związku z niestabilnością rynków. Według raportu, więcej niż jedna na pięć osób ze wskaźnikiem HNWI może zmienić firmę w przyszłym roku, a wysokie opłaty są głównym powodem dla 42 proc.Możliwości cyfrowe stały się kluczowe dla zapewnienia ciągłości działania firm zarządzających majątkiem. Hiperspersonalizowane oferty zasilane przez sztuczną inteligencję, analitykę i inne technologie mogą sprostać zmieniającym się oczekiwaniom najbogatszych.Przed wybuchem pandemii koronawirusa (styczeń-luty 2020 r.), inwestorzy informowali, że są najmniej zadowoleni z punktów kontaktowych związanych ze spersonalizowanymi informacjami lub usługami, a ponad 60 proc. HNWI zgłaszało niezadowalające doświadczenia podczas prób dostępu do informacji o nowych ofertach zarządzania majątkiem lub informacji rynkowych. Najzamożniejsi w wieku 50-59 lat byli najbardziej niezadowolone ze swoich doświadczeń związanych z dostępem do informacji i usług o wartości dodanej.