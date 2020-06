realme wprowadza do oferty trzy nowe produkty AIoT: realme Watch, realme Band oraz realme Buds Air Neo. realme Watch to 1,4 calowy smartwatch z inteligentnym asystentem zdrowia i 14 trybami sportowymi. realme Band ma ekran o przekątnej 2,4 cm i 9 trybów sportowych. Słuchawki realme Buds Air Neo są sterowane dotykowo.

realme Watch

realme Band

realme Buds Air Neo

realme Buds Air Neo realme Buds Air Neo wyposażono w wysokiej jakości chipset audio R1 oparty na protokole Bluetooth 5.0.

realme Watch to wodoodporny smartwatch z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 1,4 cala z 12 preinstalowanymi tarczami. Ekran jest chroniony szkłem Corning Gorilla Glass, a jego jasność może sięgać 380 nitów.realme Watch wyposażony jest w inteligentnego asystenta zdrowia z monitorem pracy serca w czasie rzeczywistym. Wbudowany czujnik PPG pozwala na nieprzerwane monitorowanie tętna, a profesjonalny oksymetr dostarcza informacji o poziomie tlenu we krwi. Smartwatch realme to także 14 trybów sportowych, które pozwalają wyświetlać dane w czasie rzeczywistym dla różnych dyscyplin sportowych, takich jak jazda na rowerze, koszykówka, joga, tenis stołowy, trening aerobowy i wiele innych. Inteligentny monitor aktywności rozpoznaje, czy użytkownik idzie czy biegnie, dzięki czemu liczenie kroków jest jeszcze bardziej precyzyjne.Produkt można łatwo sparować ze smartfonami, potrzebna jest do tego aplikacja realme Link. realme Watch obsługuje wyświetlanie połączeń, SMS-ów i wiadomości aplikacji innych firm. Może też automatycznie odblokować telefon podczas zbliżania się, co jest wygodne i szybkie.realme Watch będzie dostępny w kolorze czarnym w cenie 299 zł. W sprzedaży pojawi się 19.06 na www.sklep-realme.pl, w Media Expert, RTV EURO AGD oraz X-kom.pl.realme Band ma duży kolorowy ekran o przekątnej 2,4 cm (0,96 ”), który może wyświetlać ponad 65 000 kolorów oraz do 64 liter na jednej stronie. Posiada przycisk dotykowy, umożliwia łatwą i intuicyjną obsługę wyświetlacza oraz obsługuje 5-stopniową regulację jasności za pośrednictwem aplikacji realme Link.realme Band to także pięć specjalnych tarcz do wyboru, które użytkownik może dostosować według własnych upodobań za pomocą realme Link. realme Band waży tylko 20 g i jest wykonany z lekkiego i przyjaznego dla środowiska materiału polimerowego.Opaska ma wbudowany precyzyjny optyczny czujnik tętna PPG, który dokładnie mierzy puls w czasie rzeczywistym, co 5 minut, dzięki czemu użytkownik może uważnie obserwować swoje zdrowie. Śledząc ruch i tętno, algorytm inteligentnie analizuje jakość snu i generuje raport, który pomaga użytkownikowi dowiedzieć się więcej o jego schemacie snu. Po długim siedzeniu realme Band automatycznie przypomni użytkownikowi o ruchu lub spacerze. Ponadto, zasygnalizuje konieczność nawadniania w regularnych odstępach czasu. realme Band obsługuje 9 trybów sportowych, takich jak spacery, bieganie, joga i inne.realme Band do sprzedaży trafi 19.06 na www.sklep-realme.pl, do Media Expert, RTV EURO AGD oraz X-kom.pl. Będzie dostępny w kolorze czarnym za 99 zł.realme Buds Air Neo wyposażono w wysokiej jakości chipset audio R1 oparty na protokole Bluetooth 5.0 z trybem o bardzo niskim opóźnieniu, które wynosi zaledwie 119,2 ms, co zapewnia dźwięk w czasie rzeczywistym.Po otwarciu pokrywy pudełka Buds Air Neo są automatycznie rozpoznawane przez smartfon. Słuchawki obsługują również protokół Google Fast Pair.W Buds Air Neo użytkownicy mogą również korzystać z funkcji sterowania dotykowego. Dwukrotne stuknięcie spowoduje odtwarzanie / pauzę, trzykrotne stuknięcie - przejście do następnego utworu, długie naciśnięcie dowolnego z przycisków - obudzenie asystenta głosowego lub zakończenie połączenia telefonicznego.Buds Air Neo to nawet 3 godziny ciągłego odtwarzania muzyki na jednym ładowaniu, a dzięki etui do ładowania całkowity czas pracy baterii może wynieść do 17 godzin - co wystarcza na więcej niż jeden dzień normalnego użytkowania.realme Buds Air Neo posiadają 13 mm przetwornik z zaawansowaną wielowarstwową membraną kompozytową LCP. Z kolei dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia użytkownikowi wciągające wrażenia podczas oglądania filmów i słuchania muzyki.realme Buds Air Neo trafią do sprzedaży 19.06 na www.sklep-realme.pl, do Media Expert, RTV EURO AGD oraz X-kom.pl. Będą dostępne za 199 zł.