Smartfon realme X3 SuperZoom oraz realme 5i

realme zaprezentowało w Polsce smartfon X3 SuperZoom, wyposażony w Qualcomm Snapdragon 855+, aparat z peryskopowym obiektywem i 60-krotnym superzoomem oraz trybem "gwiezdnym" (Starry Mode). Zadebiutował także smartfon realme 5i z 6,5 calowym wyświetlaczem LCD i baterią o pojemności 5000 mAh.

realme X3 SuperZoom

realme 5i

Smartfon realme X3 SuperZoom jest wyposażony w 60-krotny peryskopowy zoom i oferuje tryb “gwiezdny” (Starry Mode), który pozwoli użytkownikom fotografować nocne niebo pełne gwiazd.Smartfon ma łącznie sześć aparatów: cztery z tyłu i dwa z przodu. Obiektyw podstawowy to 64 MP, który jest wspomagany przez 8 MP aparat szerokokątny i 8 MP teleobiektyw z 5x zoomem optycznym oraz 2 MP sensor makro. W aparacie można skorzystać również z trybu Nightscape 4.0 i Tripod. Aparaty przednie to 32 MP sensor do selfie oraz 8 MP jednostka szerokokątna. Technologia stabilizacji wideo UIS i UIS Max od realme wykorzystuje inteligentne algorytmy AI i dane z czujnika ruchu, aby wyeliminować drgania w czasie rzeczywistym, co zapewnia telefonowi bardzo dobrą stabilność wideo.realme X3 SuperZoom został wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 855+, który wykorzystuje technologię FinFET 7 nm. Zegar osiąga taktowanie do 2,96 GHz, zapewniając super wysoką wydajność i płynne uruchamianie nawet najbardziej wymagających gier i aplikacji.Smartfon ma baterię o pojemności 4200 mAh. Oferuje też opcję szybkiego ładowania o mocy 30 W, co pozwala naładować go do 100% w zaledwie 55 minut. Model jest wyposażony również w ekran Ultra Smooth Display z odświeżaniem 120Hz, który zapewnia płynność działania.realme X3 SuperZoom dostępny będzie w dwóch kolorach: Arktyczna Biel i Lodowcowy Błękit, w wariancie 12 GB + 256 GB, w cenie 2399 zł.realme X3 SuperZoom będzie dostępny w sprzedaży od 15.06 na www.sklep-realme.pl, w Media Expert, RTV EURO AGD oraz X-kom.pl.Smartfon realme 5i ma 6,5-calowy wyświetlacz LCD oraz ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 665 2,0 GHz z układem graficznym Adreno 610. Ma baterię o pojemności 5000 mAh, która obsługuje także ładowanie odwrotne, dzięki czemu może nawet służyć jako bank energii do ładowania innych urządzeń. realme 5i zapewnia również bezpieczeństwo pracy ładowarki i baterii poprzez czterowarstwową ochronę.Smartfon posiada pojedynczy aparat 8 MP na przodzie, a także poczwórny z tyłu: obiektyw podstawowy 12 MP, obiektyw szerokokątny 8 MP, 2 MP do zdjęć portretowych oraz 2 MP do fotografii w trybie makro.realme 5i dostępny będzie w dwóch kolorach: Wodny Błękit oraz Leśna Zieleń w wariancie 4 GB + 64 GB. Do kupienia od 19.06 na www.sklep-realme.pl, w Media Expert, RTV EURO AGD oraz X-kom.pl.