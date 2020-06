Ericsson: innowacje technologiczne pomagają w ochronie środowiska

Zrównoważony rozwój to temat podejmowany dziś niezwykle często. Dyskutują nam nim rządy, biznes, a nawet dzieci i młodzież, zastanawiając się jak prowadzić zrównoważone życie i upowszechniać jego zasady w społeczeństwie. Jakie opinie w tym zakresie formułują konsumenci? Czy wdrażają działania na rzecz ochrony środowiska? Czy sądzą, że wpływ na ekologię mogą mieć również innowacje technologiczne? Odpowiedzi na te pytania dostarcza opracowany przez Ericsson ConsumerLab raport „Konsumenci, zrównoważony rozwój i technologie ICT”.

Kliknij, aby powiekszyć fot. violetkaipa - Fotolia.com Innowacje technologiczne pomagają w ochronie środowiska Konsumenci uważają, że innowacje technologiczne są kluczowe dla zrównoważonego rozwoju.



„Narzędzia i usługi ICT mogą odgrywać znaczącą rolę we wspieraniu codziennych wysiłków konsumentów w celu zmniejszenia ich osobistego wpływu na środowisko”, mówi Zeynep Ahmet Vidal, Senior Researcher at Ericsson Consumer & IndustryLab i autor raportu. „Nasze badanie pokazuje, że konsumenci postrzegają technologie ICT jako pomoc w codziennym życiu, czy to ze względów środowiskowych, zdrowotnych, finansowych, czy dla wygody. ICT to potencjał do stworzenia innowacyjnych rozwiązań na rzecz klimatu. Usługodawcy mają wyjątkową okazję i pozycję, aby zapewnić nowe rozwiązania, które mogą pomóc konsumentom w dokonywaniu bardziej zrównoważonych wyborów w ich życiu codziennym” - dodaje.

Jak czytamy w komunikacie z badania Ericsson, ostatnie dwie dekady przyniosły znaczny wzrost zainteresowania kwestiami dotyczącymi ochrony środowiska . Dziś tematyka związana z zanieczyszczeniami powietrza lub wody interesuje już niemal połowę konsumentów, wcześniej uwagę na to zagadnienie zwracał tylko co 5. z nas. Do 50 z 13 proc. podskoczył również odsetek konsumentów baczących na zmiany klimatu i globalne ocieplenie.Okazuje się również, że 8 na 10 konsumentów uważa, że odpowiedzialność za ochronę środowiska spoczywa na barkach rządzących. Jednocześnie 70 procent uważa, że odpowiedzialni są również obywatele. Respondenci dostrzegają potrzebę działań zbiorowych, przy czym 5 na 10 spodziewa się, że firmy i marki utrzymają swoją część odpowiedzialności.Konsumenci postrzegają innowacje technologiczne jako kluczowe w wyzwaniach środowiskowych. Potwierdza to 46 proc. ankietowanych. Ponadto 36 proc. oczekuje, że ich urządzenia będą oferowały wskazówki dotyczące bardziej świadomego życia w środowisku.Co ciekawe, konsumenci, którzy uważają, że technologia będzie kluczowa w rozwiązywaniu przyszłych wyzwań środowiskowych, wyrażają prawie dwukrotnie wyższe zainteresowanie różnymi rozwiązaniami ICT, aby pomóc im żyć bardziej ekologicznie.