Kameralne biurowce w Warszawie. Co oferują?

Wybuch pandemii wywarł wpływ na niemal wszystkie dziedziny życia i gospodarki. Zmienił również rzeczywistość rynku biurowego. I wprawdzie trudno jest przewidzieć, jaki będzie jego wpływ w dłuższej perspektywie, to już dziś widać jednak, że wiele firm dość gorączkowo zaczęło rozglądać się za możliwościami w zakresie ograniczenia kosztów wynajmu biura. Zyskać mogą na tym kameralne biurowce oferujące atrakcyjną przestrzeń w najlepszych lokalizacjach biurowych Warszawy.

- Z uwagi na niski poziom pustostanów notowany na warszawskim rynku przed epidemią, który w centrum miasta nie przekraczał 5 proc., wolnych biur jest w nich bardzo mało. Niemniej, relokacją do kameralnych biurowców interesuje się sporo podmiotów. To dla firm optymalne rozwiązanie, tak ze względu na zmianę charakteru pracy zespołów, jak i optymalizację kosztów wynajmu w sytuacji spowolnienia gospodarczego, z którym musimy się dziś wszyscy. Oszczędności w tym przypadku należy jednak liczyć, nie tyle ze względu na stawki za metr, bo te należą do najwyższych na rynku, ale całkowite ceny za wynajem kompaktowych powierzchni – dodaje Bartłomiej Zagrodnik.

Perełki wśród warszawskich biurowców

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Centrum Królewska Wysokiej klasy biurowiec stoi przy skrzyżowaniu ulicy Marszałkowskiej z Królewską, naprzeciw Ogrodu Saskiego

Kameralne biurowce, oferujące wysoki standard i świetny serwis to zaledwie cząstka warszawskiego rynku biurowego . Z wyliczeń Walter Herz wynika, że zajmują nieco ponad 270 tys. mkw. powierzchni. Bartłomiej Zagrodnik, Managing Partner/CEO w Walter Herz przyznaje, że tego rodzaju powierzchni nie jest dużo, a ich dostępność jest znacznie ograniczona.Ekskluzywne biurowce oraz odrestaurowane kamienice biurowe położone w centralnej strefie biurowej miasta, które często wybijają się swoją architekturą, stanowią wyjątkową część oferty warszawskiego rynku biurowego. Poza najwyższym standardem, jaki oferują, ich mocną stroną jest otoczenie - zapewniają bezpośredni dostęp do bogatej infrastruktury miejskiej, a często także sąsiedztwo terenów zielonych. Oferują widok na parki i strefy rekreacyjne, jak również najciekawsze deptaki i skwery miejskie oraz kultowe miejsca na mapie Warszawy. Wyznacznikiem ich atrakcyjności jest też nierzadko zaplecze handlowo-usługowe, a nawet rozrywkowe. Projektowane jako budynki mixed-use w wielu przypadkach łączą ofertę typową dla biurowców z ofertą handlową, gastronomiczną, usługową i kulturalną.Jednym z najbardziej rozpoznawalnych i reprezentacyjnych butikowych biurowców w Warszawie jest. Wysokiej klasy budynek, zaprojektowany w pracowni APA Kuryłowicz & Associates, położony jest w sercu miasta, przy skrzyżowaniu ulicy Marszałkowskiej z Królewską, naprzeciw Ogrodu Saskiego. Jego charakterystyczna bryła, przypominająca zwiniętą kartkę papieru, załamaną pod kątem prostym od strony sąsiadujących z nim budynków oraz elewacja z płyt z ekologicznego spieku ceramicznego nadają mu niepowtarzalny wygląd. Z górnych pięter budynku roztacza się niezapomniany widok na korony drzew Ogrodu Saskiego, a w dalszej perspektywie na czerwone dachy budynków Starego Miasta. Obiekt zapewnia najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, wygodny parking i praktyczne rozwiązania dla rowerzystów.Nieopodal biurowca Centrum Królewskiej położony jest odrestaurowany budynek biurowy. Oferuje najwyższej jakości biura w historycznych murach, w których prawie 200 lat temu działał bank i giełda, a w latach powojennych prosperował Hotel Saski. W renowację biurowca zaangażował się oscarowy scenograf Allan Starski, który stworzył dziedziniec na wzór nowojorskich kamienic. Biurowiec wyróżnia się też ciekawą iluminacją. W jego sąsiedztwie, przy skrzyżowaniu dwóch głównych arterii miasta, ulicy Marszałkowskiej i alei Solidarności znajdują się modne warszawskie restauracje i knajpki oraz stacja metra Ratusz.Wyjątkowy, warszawski obiekt biurowy położony jest też przy placu Zbawiciela, gdzie krzyżuje się ulica Mokotowska z Marszałkowską, w jednej z najbardziej znaczących, warszawskich lokalizacji.dysponuje luksusową przestrzenią biurową, strefą handlową oraz parkingiem podziemnym. Historia tej eleganckiej, zabytkowej kamienicy sięga 1902 roku. W 2006 roku budynek został przebudowany i zaadaptowany na cele biurowe, a w 2017 roku przeszedł gruntowny remont.Reprezentacyjną rolę pośród biurowców w Warszawie pełni również. Kameralny biurowiec klasy A położony jest w prestiżowej lokalizacji w historycznej dzielnicy miasta, przy Trakcie Królewskim, na tyłach zabytkowego pałacu hrabiny Marii Przeździeckiej. Budynek oferuje przestrzeń biurową z segmentu premium w sercu biznesowego i kulturalnego centrum miasta. Obiekt zaprojektowany przez pracownię architektoniczną Juvenes, Hol wybija się stylowo zaprojektowaną fasadą, nawiązującą do nurtu dekoracyjnego art deco.Nad Wisłą, na warszawskim Powiślu powstał natomiast budynek. Biurowiec jest ostatnim dziełem wybitnego architekta prof. Stefana Kuryłowicza, którego wizjonerski projekt był wielokrotnie nagradzany w konkursach architektonicznych. Poza wyjątkową, falującą bryłą odznacza się niepowtarzalnym otoczeniem. Stoi przy tętniących życiem Bulwarach Wiślanych i oferuje nieograniczony widok na Wisłę i panoramę prawego brzegu Warszawy. Na parterze budynku ulokowane są modne, warszawskie restauracje z tarasami. Wysokiej klasy obiekt zapewnia też nowoczesną przestrzeń eventowo-konferencyjną stworzoną nawet dla tysiąca uczestników oraz klub fitness.W pobliżu placu Zawiszy i warszawskiego Dworca Centralnego, wśród historycznych kamienic usytuowany jest z kolei butikowy, szklany biurowiec. Sześciopiętrowy budynek, zaprojektowany w pracowni HRA, wpisuje się w historyczne otoczenie modernistycznych kamienic. Fasada wykonana z surowego betonu w uchylnych oknach została uzupełniona półprzejrzystym kamieniem - onyxem. Biurowiec oferuje górny taras z panoramą na miasto oraz wielkomiejski pasaż, który powstał pomiędzy ulicą Nowogrodzką a alejami Jerozolimskimi.