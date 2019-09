Rynek biurowy w Krakowie, czyli moda na mixed-use

Najnowsze opracowanie Cresa Polska „Occupier economics: Rynek biurowy w Krakowie I poł. 2019” dowodzi, że w stolicy Małopolski coraz wyraźniej zaznacza się rosnąca popularność projektów typu mixed-use. Rynek biurowy Krakowa, pomimo pnącego się w górę wskaźnika pustostanów, pozostaje najbardziej rozwiniętym rynkiem regionalnym naszego kraju.

– W Krakowie dużą popularność zyskują kompleksy biurowe typu mixed use. Im większa wielofunkcyjność, która łączy w sobie strefę biurową, handlową i hotelową, tym większym zainteresowaniem cieszy się dany obiekt – mówi Karolina Słysz, Doradca w dziale reprezentacji najemców biurowych w firmie Cresa Polska. – Najemcy zwracają również uwagę na to, czy ich budynek oferuje powierzchnie coworkingowe lub biura serwisowane, które umożliwiają im optymalizację własnej przestrzeni biurowej w przypadku szybkiego wzrostu zatrudnienia oraz elastyczne planowanie rekrutacji pracowników, na przykład na potrzeby realizacji konkretnego projektu – dodaje ekspertka.

- Wskaźnik pustostanów znajduje się w trendzie wzrostowym głównie z powodu dużej podaży obiektów biurowych. Na koniec pierwszej połowy tego roku wyniósł on 10%, czyli był o 0,7 p.p. więcej w porównaniu z analogicznym okresem w 2018 roku – mówi dr Bolesław Kołodziejczyk, Dyrektor działu badań rynkowych i doradztwa w firmie Cresa Polska. – Natomiast absorpcja powierzchni biurowej w pierwszym półroczu wyniosła ponad 60 tys. mkw., czyli o 4% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej – dodaje.

Na przestrzeni roku powierzchnia krakowskich biurowców zdołała powiększyć się o przeszło 16%, osiągając u schyłku czerwca br. poziom 1,35 mln mkw. Ten sam poziom zanotowała średnia roczna stopa wzrostu na przestrzeni ostatnich 5 lat. W pierwszych sześciu miesiącach tego roku rynek biurowy Krakowa powiększył się aż o 12 projektów, których łączna powierzchnia wyniosła niemal 90 tys. mkw. Były to m.in. V.Offices (21 650 mkw., AFI Europe), Mogilska Office (12 500 mkw., Warimpex) oraz DOT Office F1 (9800 mkw., Buma).Pierwsze półrocze br. zaowocowało również rekordowo wysokim wolumenem najmu - osiągnął on niemal 135 tys. mkw., co oznacza niemal dwukrotnie wyższy rezultat aniżeli przed rokiem.Największą transakcją pierwszej połowy na krakowskim rynku biurowym było wynajęcie 16 000 mkw. przez firmę Sabre w biurowcu Tischnera Office. Natomiast firma Akamai Technologies renegocjowała i powiększyła powierzchnię w Centrum Biurowym Vinci (11 500 mkw.). Trzecią co do wielkości umową był najem 8 600 mkw. przez firmę Ailleron w Podium Park.Czynsze na krakowski rynku biurowym pozostają na stabilnym poziomie i wynoszą 13-15,5 EUR/mkw. w centrum Krakowa oraz 10-14 EUR/mkw. w pozostałych lokalizacjach miasta.