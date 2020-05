Rynek pracy: jak pandemia zmieniła oczekiwania pracowników?

Na wybuch pandemii i jej następstwa trudno było się przygotować. Koronawirus odcisnął swoje piętno na wszystkich właściwie dziedzinach życia i gospodarki, nie wyłączając tu rynku pracy. W takich realiach należy wykazać się jeszcze większą dbałością o budowanie wizerunku marki pracodawcy – uważają eksperci. Warto przy tym zwrócić uwagę, że w postpandemicznej rzeczywistości priorytety pracowników uległy przewartościowaniu.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak w dobie kryzysu zmieniają się priorytety zatrudnionych?

Jakie różnice w oczekiwaniach charakteryzują kolejne pokolenia?

Jacy pracodawcy i sektory są najatrakcyjniejsi na polskim rynku pracy?



To pewne, że pandemia COVID-19 również będzie miała swój udział w roszadach i zmianie najbardziej pożądanych aspektów zatrudnienia w nadchodzącym czasie. Bez zaspokojenia potrzeb zatrudnionych, pracodawcy mogą mieć trudności z przyciąganiem nowych talentów oraz utrzymaniem wysokiego zaangażowania załogi, mówi Jeroen Tiel, Dyrektor Zarządzający w Randstad na Polskę i Europę Wschodnią.

Stabilność zatrudniania i bezpieczeństwo finansowe firmy będą kluczowe dla pracowników



atrakcyjne wynagrodzenie i benefity (74%), stabilność zatrudnienia (55%) oraz miła atmosfera w pracy (51%).

dodatkowe świadczenia urlopowe (83%), opiekę zdrowotną (81%) oraz elastyczne godziny pracy (78%).

Najatrakcyjniejsze sektory i pracodawcy na polskim rynku pracy

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe TOP 10 - najbardziej atrakcyjne sektory do pracy w Polsce Dla pracowników w Polsce na początku 2020 r. najatrakcyjniejszym sektorem pracy był sektor AGD. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe TOP 10 najbardziej atrakcyjni pracodawcy w Polsce Na pierwszym miejscu wśród najbardziej atrakcyjnych pracodawców 2020 r. znalazł się Pratt & Whitney Rzeszów. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Różnice w oczekiwaniach kolejnych pokoleń

Jak wynika z raportu Randstad Employer Brand Research, jeszcze na początku bieżącego roku dla zatrudnionych liczyło się przede wszystkim wynagrodzenie oraz oferowane im benefity pozapłacowe . Po wybuchu pandemii zmienił się jednak i rynek pracy. Świadomi tego pracownicy najprawdopodobniej dokonają przewartościowania swoich priorytetów i wymagań stawianych pracodawcom. Podobnie, jak zrobili to podczas ostatniego kryzysu.Opublikowany na początku bieżącego roku raport Randstad Employer Brand Research dowodził, że najbardziej pożądanymi aspektami zatrudnienia dla Polaków były:Wśród najbardziej atrakcyjnych benefitów pozapłacowych respondenci wskazali z kolei na:Pandemia COVID-19 zmieniła jednak perspektywę zatrudnionych. Jak wynika z badania Monitor Rynku Pracy, zrealizowanego na zlecenie Instytutu Badawczego Randstad w marcu 2020, w okresie epidemii, blisko 1 na 4 osoby przyznała, że boi się o swoją pracę . Obawy dotyczyły nie tylko zwolnień (25%), ale przede wszystkim zmniejszenia wynagrodzenia (41%) czy nawet likwidacji firmy (16%).Doświadczenia rynku pracy z czasów kryzysu finansowego i jego konsekwencje obserwowano w badaniu Randstad Employer Brand aż do 2014 r. W 2013 r. Polacy dużo wyżej cenili sobie wtedy bezpieczeństwo zatrudnienia (70%) oraz dobrą kondycję finansową firmy (72%) niż wynagrodzenie (49%). Eksperci spodziewają się, że w nadchodzących latach będzie podobnie.Dla pracowników w Polsce na początku 2020 r. najatrakcyjniejszym sektorem pracy był sektor AGD. Wskazało na niego 53% respondentów badania Randstad Employer Brand. Wśród czynników wpływających na ocenę firm z tej branży wymieniano zastosowanie najnowszych technologii oraz dobrą sytuację finansową i reputację firm. Na drugim miejscu znalazł się sektor usługi dla biznesu (50%), a na trzecim motoryzacyjny (50%). Ich zalety to także wykorzystanie najnowszych technologii, dobra sytuacja finansowa firm oraz stabilność zatrudnienia.Na pierwszym miejscu wśród najbardziej atrakcyjnych pracodawców 2020 r. znalazł się Pratt & Whitney Rzeszów. Na drugim miejscu uplasował się Samsung Electronics Polska. Kolejne miejsca zajęły następujące firmy Volvo Polska, LS Airport Services, Fujitsu Technology Solutions. Zatrudnieni kojarzyli z nimi takie czynnik pracy jak korzystanie z najnowszych technologii, dobrą sytuację finansową i reputację firmy, atrakcyjne wynagrodzenie i benefity oraz możliwość rozwoju zawodowego.Na szczególną uwagę zasługuje przy tym zróżnicowanie oczekiwań względem pracodawców, jakie charakteryzuje poszczególne grupy wiekowe. Pokoleniu Z (osoby w wieku od 18 do 24 lat) bardziej niż pozostałym generacjom zależy na miłej atmosferze pracy (61%), szkoleniach (42%) i elastyczności (43%). To pokolenie zwraca także uwagę na CSR czy różnorodność w miejscu pracy (19%). Wśród benefitów pozapłacowych najwięcej osób z tej grupy wiekowej wskazuje na atrakcyjność ubezpieczenia podróżnego (66%)Osoby w wieku od 25 do 34 lat, tzw. Pokolenie Y, szukają na rynku pracy przede wszystkim możliwości rozwoju zawodowego (56%). Najbardziej cenionym czynnikiem pozapłacowym dla tej grupy jest możliwość pracy z domu (78%).Generacji X (osoby w wieku od 35 do 54 lat) zależy na stabilności zatrudnienia (62%) i dobrej kondycji finansowej firmy (39%). Duże znaczenie ma dla nich także możliwość zachowania równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym (43%) oraz lokalizacja zakładu pracy (27%). Wśród najbardziej pożądanych benefitów pozapłacowych wymienia się tu możliwość nabycia akcji przedsiębiorstwa (43%)Osoby w wieku od 55 do 64 lat, czyli te z pokolenia baby boomers, potrzebują przede wszystkim stabilności zatrudnienia (62%). To grupa, która przykłada najmocniej wagę do zarobków i oferowanych benefitów pozapłacowych (79%), wśród których najistotniejsze jest grupowe ubezpieczenie na życie (74%).