Odmrożenie gastronomii: szansa na mniejsze straty, ale nie koniec problemów

Od poniedziałku Polacy znowu mogą wypić poranną kawę w swojej ulubionej kawiarni, mogą również wybrać się na rodzinny, niedzielny obiad. Po dwóch miesiącach zamrożenia gastronomia może w końcu zacząć zarabiać, choć poziom jej zysków, ze względu chociażby na wzmożony reżim sanitarny, jeszcze długo nie wróci do poziomu sprzed pandemii. Przedstawiciele branży przekonują, że w wielu przypadkach sam restart działalności na niewiele się zda - położenie niektórych przedsiębiorców jest już na tyle fatalne, że pomóc mogą im jedynie konkretne, pomocowe działania.

69,8 tys. placówek gastronomicznych, z czego:

38,2 proc. to punkty gastronomiczne,

28,2 proc. – restauracje,

27,6 proc. bary. Szacowana wówczas wartość branży to około 33 mld złotych. Dane GUS wskazują, że w 2018 roku gastronomia miała na terenie Polski dość silną reprezentację -, z czego:Szacowana wówczas wartość branży to około 33 mld złotych.

- Jednak nowe wytyczne umożliwiające prowadzenie działalności wewnątrz lokalu, w stosunku do pierwotnych założeń mówiących tylko o ogródkach, są krokiem w dobrym kierunku – mówi Robert Łachut, ekspert w Departamencie Usług, Technologii oraz Przemysłu Farmaceutycznego w DNB Bank Polska.

Jeszcze przed lockdownem gastronomia borykała się ze sporymi problemami - przed wybuchem pandemii łączne zadłużenie branży sięgało pokaźnych 647 mln zł

– Nawet pomimo odmrożenia, wiele lokali może nie przetrwać najbliższych miesięcy. O prawdziwym powrocie do normalności i osiągnięciu rentowności będzie można mówić, gdy restauracje i bary będą obsługiwać standardową liczbę klientów. Na ten moment prawdopodobnie nie osiągnie ona nawet połowy wcześniejszego stanu, tym bardziej, że wiele restauracji planuje otwarcie dopiero w nadchodzący weekend – tłumaczy Robert Łachut z DNB Bank Polska.

– Można się zastanawiać, czy rzeczywiście jest to pomoc. Z jednej strony, restauracja nie musi zatrudniać własnego kierowcy. Z drugiej, dostawcy narzucają na przedsiębiorców prowizje w wysokości nawet 30 proc. plus VAT. Pojawiły się nawet postulaty, by tą kwestią zajął się UOKiK – mówi Robert Łachut.

Tarcza Antykryzysowa nie wystarczy

- Zawieszenie działalności nie oznacza zniesienia wydatków. Przedsiębiorcy nadal muszą ponosić koszty wynajmu i utrzymania lokalu. W obecnej sytuacji ogromnym obciążeniem są również pensje pracowników. To powód, dla którego doszło w tej branży do wielu zwolnień – mówi Robert Łachut z DNB Bank Polska – Odmrożenie działalności gastronomicznej być może nie zatrzyma tego procesu, ale może go spowolnić – dodaje Robert Łachut.

– Ze zwolnienia ze składek ZUS skorzystać mogą przedsiębiorcy zatrudniający do 49 pracowników. Firmy zatrudniające od 10 do 49 pracowników otrzymają ulgę w wysokości 50 proc. składek na ubezpieczenie społeczne za każdego z nich – mówi Robert Łachut – To realna pomoc, która przynajmniej części lokali pomoże przetrwać nadchodzące miesiące i utrzymać miejsca pracy – dodaje Robert Łachut.

– Pozostaje pytanie, czy w związku z częściowym odmrożeniem gastronomii, ta pomoc będzie utrzymana – mówi Robert Łachut.

Nowe formy działania

– Trend ten utrzymywać się będzie również po otwarciu restauracji i barów. Z obawy przed zarażaniem Polacy nie ruszą masowo do lokali gastronomicznych. Dlatego ważna będzie społeczna mobilizacja i wsparcie inne niż wizyta w restauracji – mówi Robert Łachut, ekspert w Departamencie Usług, Technologii oraz Przemysłu Farmaceutycznego w DNB Bank Polska – Mowa przede wszystkim o popularnym sposobie sprzedaży voucherów z przyszłą datą realizacji – dodaje Robert Łachut.

