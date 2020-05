Smartfon Samsung Galaxy A21s

Samsung prezentuje nowy, elegancki smartfon Galaxy A21s, z wyświetlaczem Infinity-O, poczwórnym aparatem i baterią o pojemności 5000 mAh.

Samsung Galaxy A21s ma zredukowane ramki i zaokrąglone rogi, 6,5-calowy ekran HD+ TFT o rozdzielczości 720×1600, o proporcjach wyświetlania 20:9. Przyciąga wzrok dzięki żywym kolorom z efektem 3D Glossy i hologramem.Smartfon został wyposażony w poczwórny aparat. Główny aparat 48 MP wraz z ultraszerokokątnym obiektywem 8 MP pozwala wykonać zachwycające ujęcia krajobrazu, a obiektyw Macro 2 MP umożliwia robienie zdjęć z naprawdę bliska. Obiektyw czwarty 2MP oferuje funkcję Live Focus, która pozwala skoncentrować się na tym, co najważniejsze uwypuklając fotografowany obiekt na pierwszym planie. Pozwala to nadać profesjonalny efekt rozmytego tła w przypadku portretów, zdjęć zwierząt czy fotografowania posiłków. Wykonane zdjęcia można dodatkowo spersonalizować przy użyciu dostępnych znaczków, filtrów i naklejek, których działanie oparto na technologii rozpoznawania twarzy.Galaxy A21s ma 32 GB pamięci wewnętrznej i do 512 GB pamięci zewnętrznej (poprzez opcjonalną kartę Micro SD). Jest wyposażony w baterię o pojemności 5000 mAh z możliwością szybkiego ładowania. Interfejs One UI Core umożliwia nawigację jedną ręką i uruchomienie trybu ciemnego.Galaxy A21s oferuje funkcję rozpoznawania twarzy i skaner linii papilarnych umieszczony z tyłu urządzenia.Galaxy A21s będzie dostępny w sprzedaży od czerwca.