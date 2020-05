Smartfony realme X50 Pro i realme 6 Pro

Podczas konferencji online realme oficjalnie zaprezentowało w Polsce smartfony X50 Pro oraz realme 6 Pro, a także słuchawki Buds Air. realme X50 Pro działa w technologii 5G, wyposażony jest w procesor Qualcomm® Snapdragon ™ 865 oraz umożliwia superszybkie ładowanie o mocy 65W SuperDart. realme 6 Pro ma ekran 90 Hz, jest wyposażony w sześć aparatów i szybkie ładowanie 30 W.

realme X50 Pro

8GB + 128GB - 2999 zł

12GB + 256GB - 3499 zł

realme 6 Pro

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Smartfon realme 6 Pro Smartfon realme 6 Pro ma ekran z odświeżaniem 90 Hz, przedni aparat złożony z dwóch obiektywów i cztery obiektywy z tyłu. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Słuchawki realme Buds Air

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Słuchawki realme Buds Air realme Buds Air to bezprzewodowe słuchawki wyposażone w niestandardowy układ R1 z łącznością Bluetooth 5.0 o bardzo niskim opóźnieniu. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Smartfon ma wyświetlacz Super AMOLED o częstotliwości odświeżania 90Hz. Ma 64-megapikselowy aparat Hawk Eye AI oraz 32-megapikselowy ultraszerokokątny aparat selfie In-Display.Smartfon realme X50 Pro został wyposażony w ośmiordzeniowy procesor Qualcomm® Snapdragon™ 865 w technologii 7 nm z wydajnymi rdzeniami A77, który może osiągnąć prędkość zegara do 2,84 GHz. Obsługuje technologię Desktop Forward Rendering zapewniającą niesamowity realizm oraz sterownik GPU z możliwością aktualizacji.realme X50 Pro działa w technologii 5G. Jest też wyposażony w antenę surround 360 °. X50 Pro 5G potrafi także inteligentnie przełączać się między trybami 4G a 5G. Został też wyposażony w w rozwiązania umożliwiające superszybkie ładowanie o mocy 65W SuperDart.realme X50 Pro dostępny będzie w dwóch kolorach: Moss Green i Rust Red i w dwóch wariantach cenowych:realme X50 Pro będzie dostępny w sklepach partnerów: Media Expert, RTV EURO AGD, x-kom.pl oraz na sklep-realme.pl. Regularna sprzedaż ruszy 19 maja.Smartfon realme 6 Pro ma ekran z odświeżaniem 90 Hz, przedni aparat złożony z dwóch obiektywów i cztery obiektywy z tyłu. W aparacie głównym, najważniejszy sensor ma 64 Mpix, kolejne to: 12 Mpix, 8 Mpix (szerokokątny) i 2 Mpix (makro). Oprogramowanie oferuje również tryb Super Nightscape 3.0 z trybem statywów i Ultra Nightscape. Zasięg fotografowania jest 2,5 razy większy niż przedtem i z funkcją korekcji deformacji krawędzi. Może on rozpoznawać twarze i automatycznie optymalizować kontury twarzy podczas robienia zdjęć.Ulepszone ładowanie błyskawiczne o mocy 30 W umożliwi pełne naładowanie akumulatora realme 4300 mAh w ciągu 60 minut. Z kolei podczas intensywnego użytkowania, np. grania, telefon naładuje się w 60 min do 62%. realme 6 Pro jest zasilany przez procesor Qualcomm Snapdragon 720G.realme 6 Pro będzie można kupić w dwóch wersjach kolorystycznych: Lighting Blue oraz Lighting Orange w wariancie 8 GB + 128 GB w cenie 1599 zł. Smartfon będzie dostępny od 12 maja w sklepach Media Expert, RTV EURO AGD, x-kom.pl oraz na sklep-realme.pl.realme Buds Air to bezprzewodowe słuchawki wyposażone w niestandardowy układ R1 z łącznością Bluetooth 5.0 o bardzo niskim opóźnieniu, który umożliwia natychmiastowe i stabilne połączenie między słuchawkami dousznymi a smartfonem.Słuchawki realme zostały wyposażone w 12-milimetrowy dynamiczny wzmacniacz basów DBB (Dynamic Bass Boost), zoptymalizowany przez zespół ekspertów ds. akustyki po tysiącach rund testów. W rezultacie do basu dodano dynamikę i wymiar, dzięki czemu słuchanie muzyki i oglądanie filmów jest bardziej wciągające. realme Buds Air posiadają również w elementy sterujące i eliminujące szumy z otoczenia.Bezprzewodowe słuchawki umożliwiają w sumie aż 17 godzin odtwarzania muzyki i zapewniają intuicyjne informacje o baterii w telefonie. Produkt wyjdzie na rynek ze standardowym bezprzewodowym ładowaniem Qi 10 W, które jest nowością w tym segmencie cenowym.Buds Air wyposażone są również w czujniki wykrywające zakładanie i zdejmowanie ich: słuchawki automatycznie łączą się zaraz po wyjęciu z etui. Dodatkowo, kiedy podczas słuchania zdejmiemy jedną z nich, muzyka automatycznie się zatrzyma i włączy się po włożeniu jej z powrotem.Regularna cena realme Buds Air to 299 zł. Będą dostępne w Media Expert, RTV EURO AGD x-kom.pl oraz na sklep-realme.pl.