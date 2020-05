Zabezpiecz PESEL w Orange

Orange przygotował dla klientów, którzy zdecydują się na abonament na usługi mobilne, specjalną usługę Zabezpiecz PESEL. Pozwala ona chronić się przed oszustwami z użyciem naszych danych osobowych.

Kliknij, aby powiekszyć fot. LoloStock - Fotolia.com Smartfon W ramach usługi Zabezpiecz PESEL użytkownik dostaje powiadomienie, gdy ktoś próbuje użyć jego numeru PESEL.

Usługa Zabezpiecz PESEL jest realizowana wspólnie z Krajowym Rejestrem Długów BIG S.A. W jej ramach użytkownik dostaje powiadomienie, gdy ktoś próbuje użyć jego numeru PESEL. Mechanizm działania jest prosty. Bank, firma pożyczkowa i wiele innych instytucji, zanim podpiszą umowę z nowym klientem, weryfikują, czy nie jest on notowany w Krajowym Rejestrze Długów BIG S.A., jako osoba zadłużona. Aby nas zweryfikować muszą jednak najpierw uzyskać naszą pisemną zgodę. Jeśli więc dostaniemy SMS-a oraz wiadomość e-mail, że właśnie sprawdza nas np. bank, a my w nim nie składaliśmy wniosku o kredyt, to znak, że możemy mieć do czynienia z próbą wyłudzenia.Alerty działają całodobowo, 7 dni w tygodniu.Usługa zapewnia także wsparcie w przypadku oszustwa – klient dowie się gdzie i w jaki sposób jego PESEL został wykorzystany, otrzyma instrukcję postępowania pozwalającą ograniczyć ewentualne skutki wyłudzenia danych.W ramach usługi Zabezpiecz PESEL można też sprawdzać wiarygodność finansową firm, z którymi współpracujemy – np. dewelopera czy biura podróży. Jeśli ich kondycja finansowa byłaby zagrożona, dzięki monitoringowi dowiemy się o tym z wyprzedzeniem. Rozważając podjęcie nowej pracy, klient może również sprawdzić swojego przyszłego pracodawcę, by mieć pewność, że zatrudni się w rzetelnej firmie.Dzięki nowej usłudze można też uzyskać informację, kto w ciągu ostatniego roku pytał o nasz PESEL w Krajowym Rejestrze Długów BIG S.A. i jaką odpowiedź wówczas otrzymał. Jeśli okaże się na przykład, że o nasze zadłużenie dowiadywała się instytucja, w której nie braliśmy pożyczki, może to oznaczać próbę wyłudzenia.Klient zostanie też powiadomiony, jeśli zostanie dopisany do bazy Krajowego Rejestru Długów. Może również dopisać do bazy swojego dłużnika – jeśli ma odpowiednie dokumenty potwierdzające zadłużenie.Logując się do specjalnego serwisu zabezpieczpesel.orange.pl, można pobrać raporty o swojej sytuacji i monitorowanych przez siebie podmiotach gospodarczych.Miesięczny koszt usługi Zabezpiecz PESEL to 9,99 zł z VAT, a przez pierwszy miesiąc można korzystać bez opłat. Umowa jest podpisywana na czas nieokreślony, można z niej zrezygnować w dowolnym momencie. Z usługi mogą skorzystać klienci, którzy kupią lub przedłużą umowę na abonament komórkowy w Orange. Opłaty za korzystanie z Zabezpiecz PESEL są doliczane do faktury za usługi Orange.Osoba, która już korzysta z usługi, może ją wykupić też dla bliskiej osoby, dla której dobiera abonament komórkowy w Orange. Wystarczy wysłać zaproszenie z linkiem aktywacyjnym z serwisu zabezpieczpesel.orange.pl