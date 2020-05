Firmy z Warszawy pracują zdalnie, ale co 8. nie wie, czy wygra z pandemią

Firmy z Warszawy w niezbyt optymistycznych nastrojach. 69% ich przedstawicieli jest przekonanych, że pandemia wywrze negatywny wpływ na kondycję finansową ich organizacji. Co ósmy z badanych nie jest w ogóle pewien czy zdoła przetrwać COVID-19. Badane firmy w największym stopniu obawiają się redukcji popytu na produkty lub usługi, problemów z płynnością, oraz konieczności redukcji etatów - wynika z badania zrealizowanego przez devire.

- Wpływ kryzysu na spadek liczby zatrudnionych będzie jednak widoczny w późniejszych miesiącach. Częściowo wynika to z okresów wypowiedzenia osób, które otrzymały wypowiedzenie w marcu, dlatego ten efekt na pewno będzie rozciągnięty na cały drugi kwartał – podkreśla Michał Młynarczyk, Prezes Devire oraz Członek Zarządu Polskiego Forum HR.

Jakich konsekwencji boją się warszawscy przedsiębiorcy?

redukcji popytu na produkt/usługę (55%),

problemów z płynnością finansową (46%),

redukcji zatrudnienia (44%),

zagrożenia dla realizacji zobowiązań lub kontraktów (35%).

Warszawa najlepiej przygotowana na pracę zdalną

- Pomimo trudnej sytuacji w wielu branżach, przedsiębiorcy powinni mieć świadomość, że zbyt agresywne uszczuplanie kadr, może utrudnić im powrót do normalności, gdy sytuacja w Polsce się ustabilizuje – podkreśla Michał Młynarczyk z Devire.

Prognozy Krajowej Izby Gospodarczej mówią, że w wyniku pandemii pracę stracić może nawet 1,3 miliona pracowników. Szacowane bezrobocie może sięgnąć nawet 13%.Pewnym optymizmem może póki co napawać fakt, że podstawowe wskaźniki dla warszawskiego i mazowieckiego rynku pracy utrzymały się w marcu na dotychczasowym poziomie. Jak donosi devire, stopa bezrobocia w Warszawie sięgnęła 1,3% (spadek o 0,2 p. proc. rdr). W przypadku całego Mazowsza wskaźnik ten wyniósł 4,5% i obniżył się o 0,4 p. proc. w skali roku. Kosmetyczny spadek zanotowało natomiast przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw. Nie zmienia to jednak faktu, że zwolnienia pracowników już ruszyły, a ich efekty widoczne będą zapewne w kolejnych miesiącach.Z raportu Devire „Wpływ koronawirusa na polskie przedsiębiorstwa”, przeprowadzonego w połowie marca br., dowiadujemy się, że w firmy z Warszawy w największym stopniu obawiają się:Wszystko to w efekcie prowadzi do redukcji zatrudnienia. Pierwszą falę zwolnień obserwowaliśmy głównie w: transporcie, branży turystycznej, HORECA , w usługach, szkoleniach, eventach. Przez wprowadzenie ograniczeń w handlu ucierpiała gastronomia, rozrywka i handel inny niż spożywczy. Jak wynika z danych Devire - 44% respondentów będzie redukować zatrudnienie. W drugiej fali zwolnień ucierpią najbardziej pracownicy umysłowi. Zmniejszony popyt na usługi, zagrożenie dla realizacji zobowiązań i kontraktów, już przekładają się na cięcia kadrowe.Przynajmniej tymczasowo praca zdalna stała się alternatywą dla uszczuplania kadr. Spośród największych miast w Polsce, to Warszawa okazała się najlepiej przygotowana na pracę zdalną – przejście w taki tryb pracy deklaruje aż 81% przedsiębiorców. W głównej mierze z domu operują pracownicy HR, Kadra Zarządzająca oraz pracownicy sprzedaży. Za stolicą na podium znajduje się Wrocław oraz Gdańsk.Tam, gdzie praca zdalna nie była możliwa, najczęściej barierą był charakter wykonywanych obowiązków – przyznaje 8. na 10. pracodawców. Co ciekawe w połowie z tych firm zabrakło sprzętu elektronicznego dla pracowników (np. odpowiedniej liczby laptopów). Niepokojący może być fakt, że 8% firm nie wprowadziło pracy zdalnej ze względu na decyzję Zarządu.