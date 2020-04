Koronawirus sprawi, że praca zdalna stanie normą? Chce tego większość pracowników

Chociaż mówiąc o SARS-CoV-2, najczęściej wymieniamy jego negatywne konsekwencje, to niewątpliwie jednak nie można odmówić mu "zasług", jeżeli chodzi o rozpowszechnienie elastycznego modelu pracy. Badanie zrealizowane przez Colliers International dowodzi, że pandemia może okazać się swoistego rodzaju katalizatorem dla wzrostu liczby osób pracujących zdalnie.

Przypomnijmy, zgodnie z art. 3 ust/ 1 Ustawy z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Art. 3. pracodawca w celu przeciwdziałania nowemu koronawirusowi może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Kliknij, aby powiekszyć fot. AZP Worldwide - Fotolia.com

Wstępne wnioski z badania pokazują, że:

82% respondentów chciałoby pracować w systemie home office przez jeden lub więcej dni w tygodniu po wygaśnięciu pandemii COVID-19.

71% osób, które przed pandemią COVID-19 nigdy nie pracowały z domu, chciałoby w przyszłości pracować zdalnie chociaż raz w tygodniu.

53% badanych uważa, że ich produktywność nie zmieniła się z powodu pracy z domu, 24% uważa, że ich produktywność wzrosła, zaś tylko 2% respondentów uważa, że ich produktywność spadła.

Największy wzrost produktywności deklarują osoby reprezentujące branże usług finansowych, profesjonalnych i technologii. Największy spadek produktywności deklarują osoby z sektora prawnego, pracownicy oświaty i zatrudnieni w branży badań.

55% badanych uważa, że może wykonać pracę indywidualną, wymagającą koncentracji, lepiej lub o wiele lepiej pracując w domu.

76% respondentów uważa, że mimo pracy zdalnej i fizycznego dystansu, nadal ma dobry kontakt z członkami swojego zespołu. Jednakże 58% twierdzi, że dużo lepiej potrafią współpracować z innymi z biura niż z domu.

– Właśnie przechodzimy największy w historii test pracy zdalnej. Jego wyniki będą miały znaczący wpływ na to, jak będziemy pracować w przyszłości – mówi Chris McLernon. - Już teraz jest dla nas jasne, że wiele osób akceptuje pracę z domu i w przyszłości chciałoby ją w pewny stopniu kontynuować przez część tygodnia, nawet gdy będą mogły wrócić do biur – dodaje.

Otoczenie ma znaczenie

– Znaleźliśmy się w sytuacji zarówno wyjątkowej, jak i pełnej wyzwań, która stwarza okazję do przeanalizowania sposobu, w jaki pracujemy. Już na podstawie pierwszych wyników, mamy kilka ciekawych spostrzeżeń. Większość badanych wskazała, że ich produktywność podczas pracy z domu się nie zmieniła. Ponad 70% osób, które przed COVID-19 nigdy nie pracowały z domu, w przyszłości chciałoby chociaż raz w tygodniu pracować zdalnie. Będzie to miało znaczący wpływ na zapotrzebowanie firm na powierzchnie biurowe - mówi Jan Jaap Boogaard, szef działu Workplace Advisory Colliers w regionie EMEA

