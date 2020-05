Pracownicy ze wschodu w dobie pandemii. Jakie obawy i nadzieje?

Wybuch pandemii koronawirusa nie pozostał bez wpływu na sytuację pracujących w naszym kraju cudzoziemców. Ponad połowa pracowników ze wschodu przyznaje, że odczuwa jego negatywne skutki, jednak nie jest to dla nich powód, aby opuszczać nasz kraj. 85% respondentów przebadanych na potrzeby wspólnego badania EWL S.A. i Uniwersytetu Warszawskiego woli zostać na czas pandemii w Polsce, głównie ze względu na zarobki, możliwość pracy oraz bezpieczeństwo.

Warto wiedzieć Obcokrajowcy już od lat wspierają nasz rynek pracy oraz system ubezpieczeń społecznych. Ich wkład w rozwój polskiego PKB w latach 2014-18 szacuje się na 11%.

utraty pracy (58%),

kryzysu gospodarczego (37,3%),

konieczności powrotu do swojego kraju (25,8%),

braku możliwości przyjazdu do Polski przez dłuższy czas (23,3%),

braku możliwości wyjazdu do ojczyzny przez dłuższy czas (22,8%).

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Czego Pan/Pani najbardziej się obawia w związku z pandemią koronawirusa? Wizja braku możliwości powrotu do Polski wywołuje większy niepokój, niż ewentualny brak możliwości powrotu do ojczyzny. Kliknij, aby przejść do galerii (2)



„Obecnie, kiedy zakłady w Polsce stopniowo wznawiają produkcję, a polscy rolnicy szykują się do otwarcia sezonu, brak rąk do pracy będzie dotkliwie odczuwalny, a drogi do ich pozyskania są zablokowane. Oznacza to, że czas na kolejne, zdecydowane kroki w kwestii wprowadzania przez władze specjalnych rozwiązań dla pracujących w Polsce cudzoziemców. Tym bardziej, że w walkę o pracowników sezonowych ze Wschodu już włączyły się takie kraje jak Niemcy, Finlandia czy Wielka Brytania” – komentuje wyniki badania Andrzej Korkus, prezes EWL S.A.

Przed nami wyniki badania zrealizowanego przez EWL S.A. oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, którego celem było przyjrzenie się sytuacji pracowników zagranicznych w dobie pandemii. Jego autorzy wzięli pod lupę takie kwestie, jak np. nastroje imigrantów ze Wschodu, zmiany, jakim w czasie kwarantanny uległy warunki zatrudnienia, obawy dotyczące przyszłości zawodowej i rodzinnej, plany i oczekiwania oraz obszary, w których ankietowani potrzebują pomocy. Oto, co m.in. udało się ustalić.Badanie pokazało, że pracowników ze wschodu również dotknęły negatywne skutki pandemii koronawirusa. Ponad połowa z zatrudnionych obcokrajowców musiała zmierzyć się ze zmniejszeniem liczby przepracowanych godzin (61%), a przeszło 1/4 zmieniła branżę zatrudnienia (27%).W obecnej sytuacji pracownicy ze wschodu najbardziej obawiają się:Dla porównania - zakażenia koronawirusem boi się jedynie co szósty migrant zarobkowy (18%).Pokrzepiające jest jednak to, że cudzoziemcy, nawet w obecnej, niełatwej sytuacji, czują się w Polsce bezpiecznie (72%), a ograniczenia, jakim muszą stawiać czoła na co dzień w naszym kraju, oceniane są przez nich pozytywnie (71%).Warto podkreślić, że z automatycznego przedłużenia ważności dokumentów zezwalających na pobyt i pracę w Polsce w czasie trwania pandemii, zaproponowanych przez polski rząd, ma zamiar skorzystać niemal 2/3 zatrudnionych u nas cudzoziemców (63,5%).