Grupa Polsat kupuje Interię

Telewizja Polsat zawarła z Bauer Media Group przedwstępną umowę nabycia Grupy Interia. Sfinalizowanie transakcji będzie możliwe po uzyskaniu przez Polsat zgody antymonopolowej od Prezesa UOKiK. Dla Grupy Polsat zakup Interii to strategiczna inwestycja w obszarze Internetu.

Zgodnie z umową przedwstępną wartość transakcji wynosi 422 mln PLN i transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych Telewizji Polsat.Grupa Interia jest czołowym graczem na polskim rynku mediów nowej generacji, docierającym do blisko 60% użytkowników Internetu w kraju. Z jej usług co miesiąc korzysta ponad 16 mln realnych użytkowników, a ilość odsłon stron Grupy Interia w sieci przekracza miesięcznie 1,3 miliarda.Grupa Polsat to grupa medialno-telekomunikacyjna w Polsce posiadająca 5,7 mln klientów, którym świadczy usługi: telefonii komórkowej, płatnej telewizji i dostępu do Internetu. W skład Grupy Polsat wchodzą m.in.: Cyfrowy Polsat, Polkomtel, Telewizja Polsat, Netia oraz IPLA.Dla Grupy Polsat zakup Interii to strategiczna inwestycja w obszarze Internetu. To wzmocnienie pozycji na dynamicznie rosnącym rynku reklamy online. To również dodatkowy kanał dystrybucji oraz monetyzacji treści produkowanych już obecnie na potrzeby 34 kanałów telewizyjnych z logiem Polsatu. Dla Grupy Polsat, Interia będzie również głównym polem działań marketingowych w Internecie całego jej portfolio usług i produktów.Doradcą prawnym Telewizji Polsat przy transakcji był Greenberg Traurig Grzesiak sp.k. a Trigon pełnił rolę doradcy finansowego.