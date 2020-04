Czy rynek pracy zaleją specjaliści na bezrobociu?

W efekcie pandemii niektórzy z pracodawców podjęli trudną decyzję o redukcji etatów. Efektem tego szala rynku pracy przechyli się ponownie na stronę pracodawców, którzy powinni zyskać dostęp do szerokiego wyboru kandydatów. Czy rzeczywiście tak się stanie? Czy rynek zaleją poszukujący zatrudnienia specjaliści? Odpowiedzi na te pytania udziela ekspertka HRK.

- Po pierwsze, żadna organizacja, nawet w czasach głębokiego kryzysu, nie pozbywa się kompetencji gwarantujących jej utrzymanie biznesu. Wręcz przeciwnie – stara się je chronić i wzmacniać. Rezygnuje z kompetencji, które mogą być zastąpione innymi – poprzez koncentrację obszarów kompetencyjnych, np. łączenie obszarów biznesowych, powiększanie zakresu obowiązków, bądź zastępowanie ich np. systemami informatycznymi. To, na co zwracam uwagę od dłuższego czasu, że w branży finansowej następuje zastępowanie czynności powtarzalnych i schematycznych systemami, sztuczną inteligencją, digitalizacją oraz automatyzacją procesów, na pewno w obliczu pandemii przyśpieszy. Oznacza to, że na rynku znajdzie się sporo osób, których kompetencje globalnie przestają być pożądane i być może pewna grupa menedżerów stanie się zbędna w organizacji. Na pewno nie będzie to czas, w którym bezrobocia powinni obawiać się eksperci – nadal mamy czasy wysokich kompetencji biznesowych – mówi Magdalena Bylinowicz.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Andrey Popov - Fotolia.com Rekrutacja Należy rozwiać złudzenia tych pracodawców, którzy odkładają procesy rekrutacyjne licząc, że na rynku znajdą się tłumy wysoko wyspecjalizowanych ekspertów, którzy z uwagi na sytuację rynkową zejdą ze swoich oczekiwań finansowych.

Bezrobocie na pewno nie dotknie umysłów ścisłych?

- W ciągu miesiąca udało się np. u niektórych ubezpieczycieli wprowadzić zdalne zawieranie umów i całkowicie wyeliminować papierowe dokumenty. Takie sytuacje staną się codziennością, ponieważ naturalnie dywersyfikują i zabezpieczają biznes w przypadku kolejnych epidemii czy stanów wyjątkowych. Co za tym idzie, nadal będzie wzrastać popyt na kompetencje techniczne czy technologiczne, zaś quanci, których rola z każdym miesiącem wzrasta, mogą spać spokojnie – ich modele matematyczne nigdy nie budziły takiego zainteresowania, jak podczas pandemii – mówi Magdalena Bylinowicz z HRK.

Magdalena Bylinowicz, executive manager w firmie doradztwa personalnego HRK S.A, ostrzega pracodawców, że odkładanie rekrutacji w oczekiwaniu na to, aż rynek pracy zaleją bezrobotni i skłonni do obniżania swoich wymagań finansowych specjaliści, może okazać się kiepską strategią.Jak wskazuje ekspertka, pomimo redukcji kosztów pracowniczych na przyśpieszenie mogą liczyć procesy digitalizacji i jeśli będą podejmowane decyzje inwestycyjne to na pewno w tym obszarze. Lockdown pokazał, że organizacje, które mogły przenieść swoją działalność do internetu czy przestrzeni cyfrowej, zanotowały mniejsze straty niż organizacje działające wyłącznie w trybie stacjonarnym.Z uwagi na to iż pozyskujemy coraz więcej danych, coraz więcej aspektów naszego życia staje się mierzalnych – osoby, które mają uzdolnienia matematyczne przez najbliższe lata nie muszą obawiać się braku perspektyw i bezrobocia, podobnie reprezentanci świata IT.