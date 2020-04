TikTok: ile powinny trwać idealne filmiki?

Agencja GetHero przedstawia wyniki kolejnego już badania poświęconego aplikacji TikTok. Z poprzednich dowiedzieliśmy się wiele o użytkownikach tego medium. Teraz pod lupę wzięto bardziej techniczną kwestie - długość umieszczanych na TikToku filmików. Ile trwa przeciętne nagranie? Ile powinno trwać, aby przykuwać maksimum uwagi użytkowników?

Ile średnio trwają filmiki na TikToku?



Na podstawie przeprowadzonych badań możemy stwierdzić, że ponad 94% udostępnionych na platformie filmów trwało do 30 sekund. Zauważyliśmy również, że próg tolerancji użytkowników dotyczący długości materiałów kończy się na 30 sekundach. W przypadku dłuższych treści trudniej jest utrzymać uwagę widza. Materiały takie muszą być zaskakujące i przemyślane, aby nie zanudzić odbiorców. Wyniki naszych badań potwierdzają, że użytkownicy TikToka w dalszym ciągu doceniają krótkie i wartościowe treści publikowane przez twórców - mówi Magdalena Wysocka, project manager w agencji GetHero, ekspert komunikacji na platformie TikTok.



Walka o fanów

Rozwój platformy

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez GetHero, TikTok to medium, które cieszy się nieustannie rosnącym zainteresowaniem internautów. Jest to obecnie jedna z najbardziej popularnych platform społecznościowych na świecie. Działa na niemal identycznych zasadach jak jej poprzedniczka, czyli musical.ly. Umożliwia nagrywanie krótkich filmików, pod dowolny utwór muzyczny oraz ich modyfikację za pomocą udostępnionego w aplikacji zestawu narzędzi.Tylko w lutym br. aplikacja doczekała się aż 113 mln pobrań. Jej zasięg już dwa lata temu obejmował 150 krajów. Przetłumaczona została na 75 języków.Jak pisze GetHero, duży wpływ na zainteresowanie aplikacją mają charakterystyczne dla niej formaty np. lip-sync, transition, comedy duet, tutorial (DIY) czy live.Treści publikowane na TikToku są znacznie krótsze od tych, na które trafiamy w innych mediach społecznościowych. Jak wynika z najnowszych badań agencji GetHero, twórcy internetowi dostarczający content w aplikacji TikTok zazwyczaj publikują filmiki, których czas trwania nie przekracza 16 sekund. Oczywiście platforma umożliwia nagrywanie i publikowanie dłuższych filmów, ale wymagają one większego zaangażowania ze strony twórcy oraz solidnego planu komunikacji, aby film utrzymywał uwagę od początku do końca. Badania potwierdzają, że największą uwagę na TikToku utrzymują filmiki trwające poniżej 30 sekund.Rosnące zainteresowanie mediami społecznościowymi przyczyniło się do wzrostu ilości twórców internetowych, którzy za ich pośrednictwem dostarczają swoim fanom różnorodnego contentu. Liczba publikowanych treści jest na tyle wysoka, że nie jesteśmy w stanie zobaczyć wszystkiego. Dla niektórych użytkowników social mediów nawet kilkudziesięciosekundowy film może okazać się zbyt długi i zostanie wyłączony. Twórcy internetowi są zmuszeni do nieustannej walki o wzbudzenie zainteresowania swoimi treściami, dlatego starają się, aby publikowane przez nich materiały były krótkie i atrakcyjne.Przykładowo, ponad 72% badanych przez agencje GetHero produkcji trwała do 15 sekund. Co ciekawe, z badań wynika również, że przeciętne filmiki z aplikacji w Polsce trwają 16 sekund.Warto tu zaznaczyć, że sama platforma nastawiona jest zdecydowanie na krótkie treści. Jednym z elementów aplikacji, który wywiera duży wpływ na długość zamieszczanych filmików na platformie jest biblioteka muzyczna TikToka, w której przeważnie znajdziemy utwory trwające nie więcej niż 30 sekund.Twórcy TikToka zdają sobie sprawę z tego, że do utrzymania stałych użytkowników i pozyskania nowych konieczne jest wprowadzanie nowych funkcjonalności. Stąd też od niedawna TikTokerzy mają możliwość dodawania do materiału mówionej ścieżki dźwiękowej na etapie jego montażu. Wszystko w ramach nowej funkcji - Voiceover. Duży wpływ na rozwój aplikacji mają także popularni twórcy internetowi - sami wyznaczają trendy, które wzbudzają zainteresowanie pozostałych użytkowników.Użytkownicy platformy w publikowanych materiałach często nawiązują do aktualnych wydarzeń, duża część publikacji z ostatnich miesięcy nawiązuje do pandemii wirusa COVID-19. Działania edukacyjne, dotyczące wirusa i jego profilaktyki, prowadzi na TikToku Światowa Organizacja Zdrowia.