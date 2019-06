TikTok wprowadza nowe formaty reklam

Wprawdzie o zamiarze udostępnienia nowych formatów reklam na platformie TikTok jej właściciele wspominali już na początku roku, to jednak dopiero teraz poznaliśmy ich dokładne plany. Jak informuje agencja influencer marketingu GetHero, wprowadzone zostaną cztery wyspecjalizowane narzędzia, dzięki którym możliwe będzie angażowanie fanów, powiększanie świadomości marki czy też organizowanie challengów. Co istotne, wszystkie interakcje będą mierzone, co pozwoli ocenić efektywność prowadzonej kampanii.

Marketerzy dostali do ręki potężne narzędzia do kreowania wizerunku i angażowania fanów. Dzięki współpracy z wydawcą aplikacji poznaliśmy szczegóły formatów i wiemy dokładnie, w jaki sposób będą działać i jak będą mierzone ich wyniki. W kampaniach marketingowych można już wykorzystać nowe rozwiązania, które wzmocnią ich efekty - mówi Alicja Stefaniak, Group Account Director w agencji GetHero.

Nowe formaty reklam na TikToku Marketerzy dostali do ręki potężne narzędzia do kreowania wizerunku i angażowania fanów

Wcześniejsze doniesienia doczekały się swojego potwierdzenia - na TikToku pojawiły się cztery nowe formaty reklam. Mowa tu o Brand Takeover, In-Feed Video, Hashtag Challenge i Branded Effects. Jak wynika z informacji pozyskanych przez GetHero narzędzia te mają umożliwić markom mierzenie liczby kliknięć, reakcji czy udostępnień. Marketerzy zyskają również źródło wiedzy na temat wzrostów i spadków zainteresowania pośród fanów.Jedną z najbardziej interesujących propozycji jest Brand Takeover - format, którego używać będzie mógł tylko jeden reklamodawca dziennie, niejako przejmując TikToka - każdy z użytkowników po otworzeniu aplikacji będzie miał kontakt z reklamą danej marki w postaci 3-sekundowego statycznego zdjęcia albo 3-5 sekundowego gifa lub wideo. Dzięki temu można w łatwy sposób przekierować użytkownika na dowolny wewnętrzny profil lub zewnętrzny adres. Największe korzyści to stały eCPM - efektywny koszt pozyskania użytkownika oraz niski koszt zasięgu. W trakcie tego typu kampanii marketerzy uzyskują informacje o liczbie kliknięć, reakcjach i unikalnym zasięgu.Wprowadzanie nowych narzędzi przez Bytedance jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie marketerów platformą. Zgodnie z najnowszymi danymi TikTok ma w Polsce miesięcznie 2,1 miliona aktywnych użytkowników, a łączna ilość wyświetleń filmów każdego miesiąca przekracza już 6 miliardów.