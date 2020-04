Pandemia w sektorze MŚP: 70 proc. firm narzeka na niższe wpływy

Pandemia uderza w sektor MŚP. Kolejnym tego potwierdzeniem są rezultaty ostatniej edycji badania Bibby MSP Index, z którego wynika, że zmniejszenie wpływów dostrzega już 7 na 10 przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw. Respondentów zapytano również o obecną terminowość płatności od kontrahentów, działania podejmowane w celu przeciwdziałania skutkom koronawirusa oraz wdrażanie pracy zdalnej.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Andrey Popov - Fotolia.com 70 proc. firm narzeka na niższe wpływy Najczęściej podawaną przyczyną zmniejszenia dochodów są niewypłacalni odbiorcy.

Jakie decyzje podejmuje sektor MŚP w związku z pandemią?

Trudno dziwić się, że w czasach chaosu wywołanego epidemią małe i średnie przedsiębiorstwa częściej decydują się na podjęcie szybkich działań, niż na strategiczne analizy. Obserwujemy jednak, że na rynku sporo jest firm, które obecny kryzys traktują jako okazję do przejrzenia portfela odbiorców i dostawców pod kątem ich wypłacalności, a także do dywersyfikacji źródeł finansowania. Jeśli teraz, w okresie kryzysu, firma nie podejmie odpowiednich kroków i obierze postawę wyczekiwania, to konkurencja zagospodaruje jej kawałek rynku. Kiedy sytuacja się unormuje i firma będzie chciała wrócić do handlu, będzie już za późno - dodaje Jerzy Dąbrowski.

Czy praca zdalna jest rozwiązaniem?

Przedstawione wnioski pochodzą z badania małych i średnich przedsiębiorstw zrealizowanych na przełomie marca i kwietnia 2020 r. na zlecenie firmy faktoringowej Bibby Financial Services.Badanie dowodzi, że dochody firm z sektora MŚP zmniejszają się przede wszystkim ze względu na niewypłacalność kontrahentów. Blisko 4 na 10 ankietowanych (38 proc.) potwierdza, że ich odbiorcy chcieliby terminowo regulować płatności, ale nie mają z czego, ponieważ sami borykają się z brakiem zleceń. Zupełnie naturalnym tego następstwem jest coraz większa liczba opóźnień i niezapłaconych faktur. Sporo problemów rodzi również zrywanie umów (27 proc. wskazań), a także niższe marże, będące efektem konieczności negocjowania cen i warunków handlowych z odbiorcami (24 proc.).Kolejnym widocznym trendem, wywołanym przez epidemię, jest wycofywanie się firm z odroczonego terminu płatności . Potwierdzają to dane rynkowe: 20 proc. badanych w ramach Bibby MSP Index doświadczyło już nalegania ze strony dostawców na skrócenie terminów płatności. Najczęściej wymagają płatności za towar od razu, lub wręcz z góry.W sumie 74 proc. MŚP już aktywnie podjęło działania, zaledwie jedna firma na cztery jeszcze czeka. Działania, o których wspominają przedsiębiorcy, dotyczą głównie cięcia kosztów: 18 proc. zmniejsza wynagrodzenia i wymiar pracy, 16 proc. występuje o pomoc do urzędów typu ZUS i US, 15 proc. wypowiada umowy najmu i negocjuje inne koszty stałe, 14 proc. zwalnia pracowników a 13 proc. wysyła ich na urlopy bezpłatne. Wszystkie podejmowane kroki mają na celu doraźne ratowanie płynności finansowej.Patrząc z perspektywy dużych miast łatwo ulec złudzeniu, że praca zdalna stała się idealnym rozwiązaniem dla wielu biznesów. Zamiast gromadzić się w biurach, ludzie pracują bez wychodzenia z domu, a ich problemy dotyczą raczej opieki nad dziećmi niż zapewnienia ciągłości organizacyjnej. Tymczasem wyniki Bibby MSP Index pokazują odmienny obraz. Tylko nieco ponad 1/3 respondentów z sektora MŚP deklaruje, że w ich firmach praca zdalna jest możliwa i została skutecznie wdrożona. Blisko połowa małych i średnich przedsiębiorstw twierdzi, że w ogóle nie ma takiej możliwości. W branżach takich jak transport, budownictwo i produkcja, odsetek firm, które nie mogą pracować zdalnie znacznie przekracza 50 proc. (odpowiednio transport 73 proc., budownictwo 65 proc. i produkcja 53 proc.).