Ochrona środowiska: jakie działania proekologiczne podejmujemy najczęściej?

Dziś, już po raz pięćdziesiąty w historii, obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. To dobra okazja, aby przyjrzeć się proekologicznym zachowaniom polskich konsumentów. Jak dbamy o środowisko? Jakie działania ekologiczne przychodzą nam łatwo, a o jakie jest w naszym społeczeństwie zdecydowanie trudniej? Odpowiedzi na te pytania niesie za sobą badanie zrealizowane przez Agencję Badań Rynku i Opinii SW Research w ramach projektu EKOBAROMETR.

Realny problem pojawia się wówczas, gdy wizja uzyskania indywidualnych korzyści (wynikających np. z własnego komfortu, lenistwa czy niezdrowych nawyków) jest bardziej opłacalna niż kara za brak poczucia współodpowiedzialności za negatywne skutki dla całej zbiorowości - zaznacza Piotr Zimolzak.

Wprawdzie świadomość ekologiczna w polskim społeczeństwie jest dziś niewątpliwie większa niż jeszcze kilka lat temu, to do zrobienia w tej kwestii jest jeszcze całkiem sporo. Jak podkreśla Piotr Zimolzak, wiceprezes SW Research, Polacy nie zdołali jeszcze osiągnąć takiego poziomu, który pozwalałby stwierdzić, że w pełni zdają sobie sprawę ze spektrum zachowań proekologicznych, które mogą podejmować w codziennym życiu. Co więcej, zakorzeniliśmy w sobie wiele niekorzystnych dla środowiska nawyków, a inne wdrażamy nie tyle z myślą o ochronie środowiska, co motywowani innymi czynnikami, np. ustawowymi (np. segregacja odpadów), ekonomicznymi (np. program prania czy zmywania ekologicznego) czy kulturowymi (np. niechęć do marnowania posiłków ).W tym jednak, że jakieś działania proekologiczne wynikają z innych zachęt nie ma nic zdrożnego.W badaniu zapytano respondentów, czy częściej zdarza im się podejmować działania proekologiczne czy raczej anty-ekologiczne w odniesieniu do różnych sfer życia. Polacy najchętniej (74% wskazań) przyznają się do segregacji śmieci, do czego istotnie mogły przyczynić się najnowsze regulacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi. W drugiej kolejności (67%) częściej wybieramy pranie automatyczne w trybie ECO niż ręczne, jednak to może wynikać z wygody takiego rozwiązania. Niechętnie (14%) przyznajemy się do wyrzucania resztek po posiłkach, co z kolei może wynikać z nabytych zasad w naszym wychowaniu – posiłków „nie wypada marnować”.Zdecydowanie najtrudniej jest nam rozstać się z konsumpcją mięsnych posiłków – co czwarty badany deklaruje, że częściej w swoim jadłospisie wybiera mięso niż opcję vege. Z kolei podróżując blisko 20% Polaków chętniej wsiada do swojego auta zamiast do komunikacji publicznej. Podium najbardziej anty-ekologicznych zachowań zamyka ręczne zmywanie naczyń w miejsce zmywarki w trybie ECO – częściej na to pierwsze decyduje się 11% badanych.