Laptop Razer Blade Stealth 13

Razer wprowadza nowy, 13-calowy laptop Blade Stealth 13 z odświeżaniem 120 Hz, nową kartą graficzną NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti oraz procesorem Intel Core i7-1065G7 z TDP 25 W. Laptop ma usprawnioną klawiaturę i szybszą pamięć LPDDR4X.

Razer Blade Stealth 13 zamknięty został w matowej, aluminiowej obudowie w czarnym kolorze. Ma wymiary 15,3 mm x 304,6 mmx 210 mm i waży zaledwie 1,41 kg. Ma ekran 13,3” z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Pokryty matową powłoką wyświetlacz oferuje rozdzielczość 1920x1080p. Razer przygotował także wersję Blade Stealth 13 z wyświetlaczem dotykowym 4K wykonanym ze szkła Gorilla Glass.Blade Stealth 13 pokrywa 100% przestrzeni barwnej sRGB i jest fabrycznie skalibrowany, aby zapewnić żywe i wierne kolory podczas grania, tworzenia lub oglądania. Laptop ma wąskie ramki o szerokości 4,9 mm, zwieńczone kamerą internetową HD z czujnikiem podczerwieni, zapewniającym dostęp za pośrednictwem Windows Hello.Blade Stealth 13 jest zasilany przez procesor graficzny NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti z 4 GB pamięci GDDR6 i 1024 rdzeniami NVIDIA CUDA. Nowa karta graficzna pozwala graczom na cieszenie się najnowszymi grami typu battle royale na 13-calowym notebooku. Dzięki technologii NVIDIA Optimus laptop jest zoptymalizowany tak, aby zapewnić wydajność, gdy jest ona potrzebna, i zasilanie, gdy jest konieczne.Sercem ultrabooka jest 25-watowa wersja czterordzeniowego procesora Intel Core i7-1065G7H o taktowaniu do 3,9 GHz (przy uruchomionej technologii Intel Turbo Boost). Procesor o mocy 25W jest znaczącym krokiem naprzód w porównaniu ze standardowym wariantem 15W i pozwala na dłuższe wsparcie taktowania zegara w trybie boost. Zwiększona moc w połączeniu z dłuższą boostowaną pracą procesora przekłada się na wyższy klatkaż, szybsze renderowanie i krótsze przestoje.Laptop Blade Stealth 13 wyposażono w port USB-C Thunderbolt 3, technologię Intela, pozwalającą na szybki transfer danych i łatwe podłączanie (plug and play) zewnętrznej stacji eGPU Razer Core X (sprzedawana osobno). Core X pozwala użytkownikom na użycie prawie dowolnej karty graficznej oraz Blade Stealth 13 i GeForce GTX 1650 Ti w celu uzyskania funkcji podwójnego GPU, która jest przydatna podczas obciążającego renderowania lub modelowania.Blade Stealth 13 ma nową klawiaturę z pełnowymiarowym prawym klawiszem Shift i klawiszami kierunkowymi o połowie wysokości, aby zapewnić szybsze i bardziej wydajne pisanie. Klawiaturę, wyposażoną w jednostrefowe podświetlenie Chroma RGB, można personalizować przy wykorzystaniu dowolnego z 16,8 mln kolorów i unikalnych efektów świetlnych dostępnych w Razer Synapse 3.Razer Blade Stealth 13 może się również pochwalić znaczącym skokiem szybkości działania dzięki 16 GB pamięci LPDDRX 3733 MHz. Oznacza to, że aplikacje intensywnie wykorzystujące procesor, zarówno podczas grania, jak i tworzenia, osiągają zauważalny wzrost wydajności działania.Razer Blade Stealth 13 jest dostępny w sugerowanej cenie detalicznej zaczynającej się od 1 999,99 EUR na stronie Razer.com oraz u wybranych sprzedawców detalicznych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Razer Blade Stealth 13 niedługo pojawi się także w Europie, Chinach, regionie Azji i Pacyfiku oraz na Bliskim Wschodzie.