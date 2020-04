Zero waste i second hand nie dla Polaka?

Zero waste to styl życia, zgodnie z którym żyjemy tak, aby nic nie marnować. Do jego kultywowania nawołują nas zarówno ekologiczni aktywiści, jak i działające na rzecz ochrony środowiska organizacje. Czy jesteśmy czuli na te apele? Jakie jest nasze podejście do nadawania przedmiotom drugiego życia. Odpowiedzi na te i inne pytania dostarcza badanie zrealizowane na zlecenie serwisu ogłoszeniowego Gumtree.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czym jest trend zero waste?

Jaki jest nasz stosunek do rzeczy z drugiej ręki?

Co robimy z nieużywanymi przedmiotami





Refuse (odmawiaj) - np. nie bierz rzeczy niepotrzebnych tylko dlatego, że są bezpłatne, odmawiaj ulotek i jednorazowych opakowań. Reduce (ograniczaj) - otaczaj się tylko tym, co jest ci naprawdę potrzebne, dąż do minimalizmu. Reuse (używaj ponownie) - zrezygnuj z opakowań jednorazowych, odwiedzaj miejsca typu second hand Recycle (segreguj i przetwarzaj) Rot (kompostuj)

Jak tłumaczy Polskie Stowarzyszenie Zero Waste, bezśmieciowe życie sprowadza się w praktyce do konsekwentnego stosowania pięciu zasad (5R):

Wymówka goni wymówkę

Podaj dalej

Second hand? Tak, ale nie zawsze

Co na to wszystko Unia Europejska?

- W nadawaniu rzeczom drugiego życia bardzo ważna jest infrastruktura, zachęcanie i informowanie konsumentów o możliwościach oddawania jeszcze użytecznych przedmiotów i ułatwianie tego Polakom. Artykuł 9. ramowej dyrektywy odpadowej zobowiązuje władze krajowe i lokalne do tworzenia systemów promujących naprawę i ponowne użycie, w szczególności w odniesieniu do sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tekstyliów, mebli, opakowań oraz materiałów i produktów budowlanych. Ponowne użycie przyczynia się bezpośrednio do redukcji zużycia zasobów naturalnych w gospodarce. Ta redukcja przekłada się również na znaczne oszczędności w emisji gazów cieplarnianych oraz mniejsze ilości wytwarzanych odpadów komunalnych.



Jak pokazało ostatnie badanie Eurobarometer, większość Europejczyków, w tym Polaków, jest gotowa zmienić swoje modele konsumpcji dla ochrony środowiska. Wydaje się zatem, że pozytywną zmianę zachowań może przynieść lepsze zorganizowanie wygodnej możliwości oddania, sprzedania, zbiórki, ale i kupna czy wymiany przedmiotów jeszcze użytecznych i atrakcyjnych. Powody mogą być również ekonomiczne. I tutaj dużą rolę do odegrania mają właśnie władze krajowe, jak i samorządowe ¬- mówi Piotr Barczak, z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste i Europejskiego Biura Ochrony Środowiska.