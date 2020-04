Nie wszystkie rekrutacje zamarły. Gdzie jest praca dla specjalistów i menedżerów?

Antal prezentuje wyniki najświeższej odsłony „Pulsu rynku pracy specjalistów i menedżerów”. Dane zebrane na przełomie marca i kwietnia br. wyraźnie obrazują już wpływ, jaki na rynek wywiera kryzys związany z pandemią. Pewnym optymizmem może napawać jednak fakt, że badani pracodawcy w zdecydowanej większości starają się unikać pochopnych decyzji w zakresie redukcji zatrudnienia i nie rezygnować z rekrutacji pracowników.

W przypadku zakładów produkcyjnych to zatrudnieni inżynierowie decydują o ciągłości produkcji – podkreśla Roman Zabłocki.

„Branża logistyczna najczęściej jest pierwszym barometrem gospodarki w kontekście przepływu towarów i planów kolejnych zamówień. Na podstawie specjalistycznych danych podejmowane są kolejne kroki, co do dalszego funkcjonowania przedsiębiorstw. Zamykanie granic nie tylko Polski, ale także sąsiadujących państw zdecydowanie spowolniło ruch tranzytowy, a spadająca liczba zamówień w niektórych obszarach wręcz go zatrzymała. Natomiast inną sytuację widzimy w firmach kurierskich i biznesie e-commerce – w tych obszarach branża logistyczna notuje olbrzymie wzrosty. Odzwierciedla to wynik badania wskazujący, że 40% firm prowadzi podobną liczbę nowych rekrutacji, do tej sprzed epidemii” – mówi Dominik Pekról, Regional Manager Antal Engineering & Operations.

„Wielu dostawców TIER1 w związku z ogłoszonym zatrzymaniem montażu samochodów w Europie zdecydowało się na wstrzymanie produkcji lub w znacznym stopniu ją ograniczyło. W konsekwencji niemal co trzecia firma motoryzacyjna planuje redukcję zatrudnienia. 6% badanych deklaruje zwolnienia przekraczające 10% z obecnie zatrudnionych specjalistów i menedżerów. Większość organizacji jednak nie planuje na obecną chwilę zwolnień. Zarządzający za wszelką cenę chcą utrzymać kadrę, w związku z tym decydują się na zmniejszenie wymiaru czasu pracy, redukcję wynagrodzenia czy ograniczenie benefitów. Nie znając dokładnych prognoz gospodarczych - nie podejmują pochopnych decyzji o zwolnieniu pracowników. Są świadomi tego jak trudne jest pozyskanie pożądanego specjalisty czy menedżera. Z Chin napływają do nas optymistyczne sygnały o ożywieniu gospodarki po epidemii, co wskazuje na bardzo szybki wzrost zamówień, z perspektywą powrotu do poziomu z grudnia 2019 roku”– komentuje Dominik Pekról, Regional Manager Antal Engineering & Operations.

Wyzwania w czasie pandemii

Najnowsze badanie Antal objęło swoim zasięgiem blisko 300 firm reprezentujących sektor produkcyjny i handlowy. Z odpowiedzi udzielonych przez respondentów wynika, że ponad połowa z nich nie zamierza rezygnować z prowadzenia rekrutacji na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie. 46% tej grupy deklaruje do tego, że ilość procesów rekrutacyjnych utrzyma się na poziomie sprzed kryzysu.Jak mówi Roman Zabłocki menedżer odpowiedzialny strategicznie za zespoły Engineering & Operations oraz Sales & Marketing w Antal, zarządzający przedsiębiorstwami doskonale zdają sobie sprawę, że nowe rekrutacje i utrzymywanie na pokładzie obecnych pracowników pozwolą im kontynuować realizację strategii i wychodzić obronną ręką z nawet najtrudniejszych sytuacji.Badanie Antal pokazuje również, że specjalistów i menedżerów dynamicznie poszukują przedsiębiorcy zwłaszcza z branży Transport, spedycja i logistyka.Jednocześnie zdecydowana większość badanych organizacji (77%) nie planuje żadnych zwolnień wśród kadry średniego i wyższego szczebla. Pojedyncze zwolnienia nieprzekraczające 10% zatrudnionych są deklarowane przez jedynie co piątą firmę, a większe zwolnienia planuje jedynie 3% przedsiębiorstw. Na najbardziej radykalne kroki decydują się częściej organizacje z branży motoryzacyjnej (6%).Respondenci badania wskazali również najistotniejsze obecnie wyzwania. Największa grupa z nich, bo aż 60%, wskazała, że wyzwaniem dla ich działalności jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy w czasie pandemii Covid-19. Niemal połowa firm (43%) chce również dostosować zakres obowiązków pracowników do wymogów jakie niesie za sobą praca zdalna. Również dostosowanie technologiczne w tym aspekcie jest ważne dla co trzeciej organizacji.