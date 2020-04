Amerykańscy pracodawcy a COVID-19. Jakie decyzje płacowe podejmują?

Pracodawcy na całym świecie starają się stawić czoła problemom wywołanym przez pandemię koronawirusa. Organizacja WorldatWork zebrała informacje od amerykańskich firm, aby dowiedzieć się, jak zaistniała sytuacja wpłynęła na ich decyzje płacowe.

Dodatki za pracę w warunkach zagrożenia (ang. hazard pay)

Podwyżki

Wyplata premii za 2019 rok

Komunikacja z pracownikami

W tracie trwania pandemii większość pracodawców umożliwia pracę zdalną swoim pracownikom. Niestety niektórzy muszą pozostać w miejscu pracy i pełnić stacjonarne dyżury. Sprawdźmy zatem, czy amerykańskie firmy wynagradzają ich dodatkowo z tego tytułu. Z zebranych przez WorldatWork danych wynika, że 65% pracodawców nie przewiduje dodatku pieniężnego, lecz zamiast tego stara się dostarczyć benefity np. w postaci posiłków. Ponad 25% pracodawców planuje wprowadzenie dodatku pieniężnego za stacjonarną pracę podczas pandemii. Z kolei niecałe 10% firm nie wynagradza dodatkowo w żaden sposób swoich pracowników z tego tytułu.Blisko 60% badanych organizacji przyznało już podwyżki lub planuje je wypłacić w 2020 roku. Jednak prawie 20% pytanych pracodawców przyznało, że wstrzymuje się jeszcze z decyzjami dotyczącymi podwyżek. Z kolei 17% przedsiębiorców zadeklarowało, że rezygnuje w tym roku z podwyższania pensji.Wiele firm w pierwszych kwartałach roku wypłaca premie za rok poprzedni. Niestety w związku z zaistniałą sytuacją nie każda będzie mogła to zrobić. Jak wynika z zebranych przez WorldatWork danych, na szczęście blisko 70% pracodawców wypłaciła już premie za 2019 rok lub planuje to zrobić w bieżącym roku. Niestety wiele organizacji, które wzięły udział w badaniu, obawia się utraty płynności, przez co 16% z nich odkłada decyzje o wypłacie premii na później, a 8% rezygnuje w ogóle z ich wypłaty.Prawie 30% badanych organizacji dzieli się z pracownikami informacjami związanymi z pandemią koronawirusa. Ponad połowa z nich robi to codziennie lub raz na kilka dni. Najczęściej poruszanymi tematami są: kwestie związane z pracą w domu i dostosowaniem do zmian (19%), rady dotyczące organizacji pracy zdalnej czy zdrowia (17%) oraz informacje dotyczące benefitów (16%).