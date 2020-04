Nowy laptop Razer Blade 15

Razer zaprezentował nowego laptopa do gier - Blade 15 z 8-rdzeniowym procesorem Intel Core i7 10. generacji, układami graficznymi NVIDIA GeForce RTX SUPER oraz ultraszybkimi ekranami z częstotliwością odświeżania 300Hz.

ma czarną, aluminiową obudowę oraz 15,6-calowy wyświetlacz Full-HD o częstotliwości odświeżania do 300 Hz. Wyświetlacz jest otoczony ultracienkimi ramkami i zwieńczony matowym wykończeniem, co zapewnia redukcję odblasków.Dla twórców treści i entuzjastów rozrywki przygotowano również Blade z wyświetlaczem OLED 4K. Wyświetlacz OLED 4K pokrywa 100% przestrzeni kolorów DCI-P3 i jest dostępny zarówno w wariancie dotykowym, jak i bezdotykowym.Każdy panel jest indywidualnie skalibrowany pod kątem dokładności kolorów.Laptop Blade 15 został wyposażony w najnowsze procesory Intel Core 10. generacji, w tym z 8-rdzeniowy i7-10875H. Nowe procesory Intel Core 10. generacji osiągają jeszcze lepszą wydajność dzięki taktowaniu na poziomie 5,1 GHz oraz 16 MB pamięci podręcznej w technologii Intel Smart Cache. Zwiększona liczba rdzeni w połączeniu z niewiarygodną prędkością Turbo Boost oznacza szybszą kompilację, krótszy czas renderowania i ogólnie wyższą liczbę klatek na sekundę.Wraz z nowym procesorom Intel Core i7 10. generacji do laptopa wprowadzono również inne ulepszenia, w tym nowy układ bezprzewodowy Intel Wi-Fi 6 AX201 (Gig +) z maksymalną prędkością 2.4Gbps, oraz pamięć DDR4 z taktowaniem 2933Mhz.Blade 15 jest wyposażony w zupełnie nowy układ NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q. Nowa oferta procesorów graficznych RTX SUPER charakteryzuje się do 25% wyższą wydajnością w porównaniu z oryginalnymi RTX i została wyposażona w maksymalnie 8GB pamięci GDDR6 o dużej przepustowości oraz więcej rdzeni ray tracing, co zwiększa wydajność śledzenia promieni w czasie rzeczywistym i zwiększa liczbę klatek na sekundę przy wyższych ustawieniach w najnowszych grach.Razer Blade 15 pracuje pod kontrolą systemu Windows 10.Odświeżona klawiatura jest wyposażona w wydłużony prawy klawisz shift i klawisze kierunkowe o połowie wysokości, które połączono z technologiami N-key rollover i Anti-ghosting, zapewniającymi bardziej precyzyjne używanie klawiszy. Zasilana przez Razer Synapse 3 klawiatura jest w pełni konfigurowalna z oświetleniem Razer Chroma RGB obejmującym szerokie spektrum 16,8 milionów kolorów i unikalnych efektów świetlnych.Boki laptopa zostały wyposażone w mnóstwo opcji łączności, w tym porty USB 3.1 2. generacji typu A, port HDMI, port USB typu C i Thunderbolt™ 3 (USB-C). Wybrane modele Blade 15 obsługują ładowanie za pośrednictwem portów USB typu C z ładowarką USB-C 20 V, pomagającą w sytuacjach awaryjnych, i niesamowicie szybki czytnik kart SD UHS-III, dla tych, którzy muszą szybko przenieść pracę z jednego urządzenia na drugie.Nowy Razer Blade 15 będzie dostępny w cenie od 1,799.99€ od maja na Razer.com i za pośrednictwem wybranych sprzedawców detalicznych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Razer Blade 15 pojawi się wkrótce na Razer.com i u wybranych sprzedawców detalicznych w Europie, Chinach, wybranych krajach Azji i oraz na Bliskim Wschodzie.