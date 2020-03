Dlaczego IT woli programowanie open source? Chodzi nie tylko o pieniądze

Czy korporacyjne oprogramowanie open source to standard, czy może jednak nisza? Jakie znaczenie przywiązują do niego szefowie działów informatycznych? Jak planują je wykorzystywać? Jakie korzyści mogą z tego płynąć? Odpowiedzi na te i inne pytania dostarcza raport "The 2019 State of Enterprise Open Source: A Red Hat Report". Oto główne wnioski, do których prowadzi to opracowanie.

posiadać pewną znajomość oprogramowania korporacyjnego open source;

korzystać chociażby w minimalnym stopniu (1%) z oprogramowania Linux.

Korporacyjnemu oprogramowaniu open source coraz częściej przypisywana jest wręcz strategiczna rola. Oprogramowanie zastrzeżone traci na znaczeniu. Przetwarzanie w chmurze i korporacyjne oprogramowanie open source rozwijają się w tym samym tempie. Powodem, dla którego szefowie działów IT sięgają po oprogramowanie open source jest przede wszystkim jego wysoka jakość. Oprogramowanie open source znajduje zastosowanie głównie w obszarze bezpieczeństwa

Oprogramowanie open source kształtuje strategię

Oprogramowanie open source to nie tylko oszczędności

Gdzie można je znaleźć?

Korporacyjne oprogramowanie open source i chmura hybrydowa

W badaniu, które stało się podstawą omawianego raportu, zebrano opinie 950 szefów działów IT reprezentujących 11 krajów z czterech regionów naszego globu. Respondenci musieli spełniać następujące kryteria:Warto również podkreślić, że ankietowani nie mieli świadomości, że za badaniem stoi Red Hat, dzięki czemu osiągnięto niewątpliwie większą autentyczność i zakres informacji o realnym statusie korporacyjnego oprogramowania open source.Z odpowiedzi udzielonych przez ankietowanych wynika m.in., że:O dużej roli oprogramowania open source świadczą same liczby: 95% respondentów (w porównaniu z 89% w zeszłym roku) stwierdziło, że oprogramowanie open source odgrywa znaczącą rolę w ogólnej strategii ich przedsiębiorstw w zakresie oprogramowania korporacyjnego.Szefowie działów IT nie tylko wdrażają oprogramowanie open source, lecz także pozytywnie postrzegają inne firmy, które z niego korzystają. Respondenci byli zdania, że korporacyjne otwarte oprogramowanie jest wdrażane przez najbardziej innowacyjne firmy (uważało tak 86% ankietowanych).Jak czytamy w komunikacie z badania, kolejne lata przyniosą postępujący wzrost popularności oprogramowania open source i jednoczesne spadki znaczenia oprogramowania zamkniętegoW zeszłym roku ponad połowa (55%) oprogramowania używanego przez respondentów stanowiło to zastrzeżone. W tym roku odsetek ten spadł do 42%, a według respondentów za dwa lata spadnie do 32%. Z kolei korporacyjne oprogramowanie open source posiada obecnie 36% udział w ich przedsiębiorstwach, a szefowie działów IT spodziewają się, że w ciągu dwóch lat odsetek ten wzrośnie do 44%.Oprogramowanie open source od dawna jest opłacalną opcją dla przedsiębiorstw, ale nie jest to już uważane za główną przyczynę jego wdrażania. Oprogramowanie o otwartym kodzie daje wiele korzyści. Istotną zmianą w porównaniu z ubiegłym rokiem było to, że według respondentów wysoka jakość oprogramowania (33%) była głównym powodem, dla którego wybrali oprogramowanie open source, a tuż za nią plasowały się niższy całkowity koszt posiadania (30%) i wysokie bezpieczeństwo (29%).Są pewne tradycyjne obszary, w których spodziewamy się oprogramowania open source, ale coraz częściej pojawia się ono również w dziedzinach, które dotychczas były domeną oprogramowania zastrzeżonego. Ankietowani szefowie działów IT podali, że trzy obszary, w których obecnie najczęściej jest używane korporacyjne oprogramowanie open source to bezpieczeństwo (52%), chmurowe narzędzia do zarządzania (51%) i bazy danych (49%).Przetwarzanie w chmurze stało się integralną częścią strategii biznesowej i korporacyjnej architektury informatycznej, a chmura hybrydowa jest najczęściej wdrażaną strategią chmurową. Badanie pokazało, że 63% ankietowanych szefów działów informatycznych wykorzystuje obecnie infrastrukturę chmury hybrydowej, a spośród 37% respondentów, którzy jej nie stosują, 54% planuje ją wdrożyć w ciągu nadchodzących 24 miesięcy. Chmura hybrydowa jest najpopularniejszym modelem z wielu powodów. Nie każda usługa nadaje się do przetwarzania w chmurze publicznej , natomiast chmura hybrydowa, która może obejmować wszystko od warstwy brzegowej i infrastruktury typu bare metal do publicznych środowisk wielochmurowych (multicloud), zapewnia użytkownikom końcowym największy wybór i elastyczność.W związku z coraz większą rolą przetwarzania w chmurze liderzy szukają rozwiązań open source, które pomoże im rozbudować ich platformę. 83% szefów działów informatycznych stwierdziło, że korporacyjne oprogramowanie open source było kluczowym czynnikiem, który pozwolił ich przedsiębiorstwu czerpać korzyści z architektury chmurowej.