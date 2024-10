Czym jest bloatware i jak się go pozbyć?

Po uruchomienia nowego laptopa czy smartfona, zdarza się nam znaleźć oprogramowanie, którego nie było na poprzednim urządzeniu. To preinstalowane przez producentów oprogramowanie, czasem ukryte i trudne do znalezienia, które może być dla nas zagrożeniem. Czym jest bloatware, dlaczego jest niebezpieczny i jak się go pozbyć? Na te pytania odpowiadają eksperci z firmy Fortinet.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co to jest bloatware?

Dlaczego bloatware jest groźny?

Jak się go pozbyć?



Bloatware o różnych twarzach

Kliknięcie w atrakcyjną dla danego użytkownika reklamę – przygotowaną i zaprezentowaną mu dzięki znajomości jego preferencji – może spowodować przejście do fałszywej witryny, która wygląda na legalną. Tam zaś zostanie on poproszony o wprowadzenie poufnych danych, które mogą być następnie przechwycone i wykorzystane lub odsprzedane – mówi Robert Dąbrowski, szef zespołu inżynierów Fortinet w Polsce.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Co to jest bloatware? Bloatware to narzędzia, które producent sprzętu lub aplikacji instaluje na komputerach lub telefonach – zazwyczaj bez wiedzy i zgody ich użytkownika – dla własnych korzyści.

Czy bloatware to zagrożenie i jak się go pozbyć?

Dla własnego bezpieczeństwa niepotrzebnych narzędzi typu bloatware należy jak najszybciej pozbywać się z posiadanych urządzeń. Nie tylko dlatego, że zajmują miejsce na dysku i spowalniają pracę urządzenia. Niektóre mogą same w sobie stanowić zagrożenie dla danych użytkownika. Ale nawet jeśli tak nie jest, tego typu aplikacje mogą być opracowane w nieprofesjonalny sposób, być niewystarczająco przetestowane, a przez to istnieje ryzyko pojawienia się luk w zabezpieczeniach komputera, które ułatwiają infekcję złośliwym oprogramowaniem, w tym ransomware – ostrzega Robert Dąbrowski.

Bloatware to narzędzia, które producent sprzętu lub aplikacji instaluje na komputerach lub telefonach – zazwyczaj bez wiedzy i zgody ich użytkownika – dla własnych korzyści. Wiele tego typu programów, np. przedstawiających prognozę pogody, kursy akcji lub udostępniających kalendarz, jest przekazywanych bezpłatnie w nadziei, że użytkownicy będą z nich na co dzień korzystali i w pewnym stopniu uzależnią się od nich.Cel instalacji takich narzędzi może być różny. Producenci sprzętu zazwyczaj nakłaniają do korzystania z aplikacji opatrzonych ich logotypem, aby wzmacniać świadomość swojej marki. Zdarza się, że bloatware instalowany jest wraz z innym oprogramowaniem – jego twórca umożliwia to, ponieważ otrzymuje za to prowizję od wykupionej licencji przez potencjalnego nowego użytkownika. Ale miały też miejsce przypadki, w których bloatware pojawiał się bez niczyjej wiedzy i stanowił zagrożenie.Jako bloatware najczęściej instalowane są wersje demonstracyjne różnego typu oprogramowania, głównie antywirusowego. Ich twórcy mają nadzieję, że użytkownik wykupi pełną licencję po upłynięciu zazwyczaj 30-dniowego okresu próbnego. Jeśli jednak tego nie zrobi, narzędzie takie pozostaje na komputerze i nie dość, że nadal zajmuje miejsce na twardym dysku, to pozostaje uruchomione, zużywa moc obliczeniową, a więc spowalnia komputer, ale też irytuje użytkowników pojawiającymi się komunikatami o konieczności zapłaty za pełną licencję.Stanowiącą największe zagrożenie grupą oprogramowania z kategorii bloatware jest adware, czyli narzędzia stworzone do wyświetlania reklam z linkiem do strony umożliwiającej kupno produktu lub usługi. Oprócz oczywistego zakłócania pracy użytkowników, aplikacje adware mogą szpiegować ich zachowanie podczas przeglądania stron internetowych i wysyłać informacje do twórców reklam – w najlepszym przypadku w celu ich odpowiedniego profilowania, a w najgorszym, aby wykorzystać zebrane dane przeciwko internaucie.Wśród aplikacji typu bloatware można znaleźć także wiele rodzajów narzędzi użytkowych. Większość z nich zazwyczaj nie zapewnia żadnej unikalnej wartości, chociaż zdarzają się wyjątki. Należą do nich tworzone przez producentów sprzętu aplikacje służące do prowadzenia jego technicznych testów oraz aktualizowania sterowników, a więc oprogramowania odpowiadającego za poprawną współpracę systemu operacyjnego z urządzeniem. Tego rodzaju narzędzi nie należy usuwać, a wręcz przeciwnie – regularnie instalować dostępne aktualizacje, ponieważ zapewniają one poprawną pracę sprzętu, a niektóre wprowadzają też poprawki bezpieczeństwa.Oprogramowanie bloatware zazwyczaj nie przynosi użytkownikom żadnych znaczących korzyści, co odróżnia je od aplikacji wbudowanych na stałe w system operacyjny, koniecznych do jego poprawnej pracy. Bloatware po prostu niepotrzebnie zajmuje miejsce na twardym dysku, a jeśli jest uruchomiony to spowalnia komputer i skraca czas pracy na baterii. Taka sytuacja natomiast może przyczynić się do zakamuflowania obecności i pracy rzeczywistego złośliwego kodu, odpowiedzialnego np. za kradzież danych lub ich szyfrowanie w celu wymuszenia okupu.Oprogramowanie bloatware zazwyczaj można ręcznie odinstalować z komputera lub telefonu w tradycyjny sposób, korzystając z odpowiednich funkcji w ustawieniach systemu. Istnieją także specjalne narzędzia, które identyfikują bloatware i ułatwiają pozbycie się go. Należy to zrobić zaraz po rozpakowaniu i pierwszym uruchomieniu danego urządzenia, jeszcze przed rozpoczęciem wprowadzania do niego poufnych danych, jak hasła do poczty elektronicznej czy mediów społecznościowych.Aplikacji typu bloatware można też unikać kupując droższe modele urządzeń – w nich zazwyczaj nie są one obecne lub ich liczba jest ograniczona tylko do naprawdę potrzebnych. Natomiast podczas instalowania jakiegokolwiek oprogramowania warto jest przejrzeć zaawansowane ustawienia dostępne podczas tego procesu, bowiem to tam często można wyłączyć – z reguły domyślnie włączoną – opcję dodatkowych aplikacji, które mogą należeć do kategorii bloatware’u.