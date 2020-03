Yareal: kompleks biurowy LIXA większy niż planowano

W okolicach Ronda Daszyńskiego, u zbiegu ulic Kasprzaka i Karolkowej, na miejscu dawnego gmachu Kredyt Banku, trwają prace związane z realizacją w kompleksu biurowego LIXA. Inwestycja firmy Yareal miała dostarczyć na stołeczny rynek biurowy 65 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Dziś już wiadomo, że będzie to o 10 tys. mkw. więcej.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe LIXA - pieszy pasaż Biurowa inwestycja Yareal zostanie powiększona o pieszy pasaż

„Decyzja o zakupie działki przez Yareal oznacza, że – wraz z kolejnym ogrodem, który zostanie urządzony na tyłach dodatkowego budynku biurowego – wybudujemy docelowo od podstaw cały kwartał miejski. LIXA będzie znacząco odróżniać się od okolicznej zabudowy biurowej złożonej z prawie wyłącznie wysokościowców. Dzięki dostępnym dla wszystkich dwóm dziedzińcom ogrodowym oraz zielonemu pasażowi, LIXA zaoferuje najemcom warunki niedostępne nigdzie w najbliższej okolicy” – wyjaśnia prezes Yareal, Eric Dapoigny.

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez Yareal, firma zainwestowała w położoną obok inwestycji działkę, w efekcie czego kompleks LIXA zyska dodatkowy budynek o powierzchni około 10 tys. mkw. Plany dotyczące nowego etapu realizacji zakładają również stworzenie kolejnego ogrodu na ogólnodostępnym dziedzińcu oraz 150-metrowego pasażu miejskiego.Pasaż będzie przecinał kompleks LIXA , dzieląc go na dwie niemal równe części. Powstanie w ten sposób przejście, które połączy ul. Kasprzaka z ul. Giełdową. Kilkunastometrowa szerokość pasażu umożliwi nasadzenia drzew, krzewów i urządzenie zieleńców, które urozmaicą kompleks, jeszcze bardziej wzbogacając unikalne w tym rejonie tereny zielone. Planowane rozwiązanie będzie przypominało otwartą przestrzeń publiczną, wybudowaną przez Yareal przed innym biurowcem - Nowogrodzka Square.Budowa pierwszego etapu LIXA, składającego się z dwóch budynków o łącznej powierzchni 28 000 mkw., zakończy się za kilka miesięcy, co pozwoli na wprowadzenie się najemcy do biurowca jeszcze w tym roku. Reprezentacyjny budynek zlokalizowany u zbiegu ul. Kasprzaka i Karolkowej, zajmie w całości główna siedziba banku BNP Paribas. 13-piętowa wieża BNP Paribas będzie jednocześnie najwyższym budynkiem całego kompleksu. Pozostałe cztery biurowce powstaną w mniejszej, kampusowej skali, podkreślonej – podobnie jak budynek narożny – kaskadową konstrukcją, obniżającą się w kierunku wewnętrznych, zielonych dziedzińców.Projekt LIXA spełnia wymogi międzynarodowego systemu BREEAM, potwierdzającego zastosowanie rozwiązań zgodnych z koncepcją zrównoważonego budownictwa. Inwestycja Yareal otrzymała niedawno certyfikat BREEAM Interim z oceną na poziomie Excellent.