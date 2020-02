Monitor AOC AG273QZ

AG273QZ to nowy monitor Quad HD z odświeżaniem 240 Hz. Ma 27 cali i rozdzielczość 2560 x 1440 px. Wspiera technologię FreeSync Premium Pro. Jest dedykowany dla graczy lubiących dynamiczną rozgrywkę, którzy nie chcą rezygnować z wysokiej szczegółowości wyświetlanego obrazu.

Monitor ma metalową podstawę z uchwytem do przenoszenia, która pozwala na regulację panelu AG273QZ w szerokim zakresie. Istnieje możliwość zmiany jego nachylenia, obrotu (w tym pivot), wysokości położenia oraz obrotu podstawy. W razie potrzeby urządzenie można zamontować na opcjonalnym uchwycie w standardzie VESA 75 x 75.AOC AG273QZ ma matrycę TN o rozdzielczości Quad HD przy odświeżaniu z częstotliwością 240 Hz. Monitor otrzymał certyfikaty VESA DisplayHDR 400 oraz AMD FreeSync Premium Pro. Oznacza to, że wspiera m.in. technologię LFC (Low Framerate Compensation). Jeśli wartość FPS spadnie poniżej zakresu obsługiwanego przez FreeSync, LFC powiela klatki wyświetlanego obrazu. Dzięki temu technologia FreeSync jest zawsze aktywna oraz wzrasta wrażenie płynności, gdy karta graficzna generuje małą liczbę klatek na sekundę.Monitor jest wyposażony w technologie Flicker Free i Low Blue Light. Ma dwa wysuwane wieszaki na słuchawki po obu stronach panelu. Posiada także AOC Light FX (podświetlenie RGB) – iluminowany pierścień na tylnej części panelu.Sugerowana cena detaliczna AOC AG273QZ wynosi 3 269 PLN.Nowy model zostanie wprowadzony do sprzedaży w lutym br.