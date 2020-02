Sport kobiet wychodzi z cienia. Biznes już widzi ogromne zyski

O tym, że świat profesjonalnego sportu kręci się wokół olbrzymich pieniędzy, wiadomo nie od dziś. Jak jednak czytamy w komunikacie z opracowanego przez Deloitte raportu „2020 Sports industry outlook”, obecnie, jak jeszcze nigdy w historii, oczy biznesu zwrócone są na potencjał drzemiący w sportowych rozgrywkach kobiet. Rosnąca popularność żeńskich dyscyplin to zresztą jeden z w pięciu kluczowych trendów, które w bieżącym roku wywierać mają najbardziej przemożny wpływ na sportowy ekosystem.

Sport kobiet, czyli stare wyzwania...

– Świat sportu profesjonalnego, kręci się wokół pieniędzy. Organizacje sportowe i sponsorzy nie powinny dłużej czekać i jeszcze w tym roku rozważyć rzucenie mocniejszego światła na kobiece rozgrywki. Podwojenie inwestycji może być motorem wzrostu, który przyniesie korzyści nie tylko ligom i franczyzobiorcom, ale również samym kobietom decydującym się na sportowe zawodowstwo – mówi Przemysław Zawadzki, Partner Associate, lider Grupy Sportowej w Deloitte.

Kliknij, aby powiekszyć fot. WavebreakMediaMicro - Fotolia.com.jpg Piłka nożna Kobiety coraz śmielej zaznaczają swoją obecność w zdawałoby się męskim świecie futbolu.

...i nowe możliwości

– W 2020 roku ligi i zespoły mogą nauczyć się czerpać z tych różnic, zaakceptować je i zaangażować kibiców w zupełnie nowy sposób. Pomóc w tym może większe skupienie się na integracyjnych strategiach zatrudniania w sporcie i to zarówno na stanowiskach biznesowych czy organizacyjnych jak i trenerskich – mówi Przemysław Zawadzki.

Od e-sportu do 5G

– Trendem, który co roku pojawia się w naszych raportach jest rozwój technologii i jej wpływ na świat sportu. W 2020 roku wprowadzenie technologii bezprzewodowej 5G może zmniejszyć opóźnienia w transmisji dla kibiców zarówno w domu, jak i na stadionach – dodaje Przemysław Zawadzki.

Rozgrywki piłki kobiecej w PZPN

– Jedna z wprowadzonych zmian to zmniejszenie niemal o połowę, z 84 do 48, liczby klubów kobiecych na szczeblu centralnym. Chodziło o to, by zwiększyć poziom rywalizacji. Mieliśmy i nadal mamy jedną z najbardziej rozbudowanych struktur rozgrywek ligowych w Europie, nieadekwatną do liczby piłkarek. Dla porównania w Niemczech jest 21 klubów na szczeblu centralnym, a poziom gry zdecydowanie wyższy – mówi Maciej Sawicki, Sekretarz Generalny PZPN.

Jak czytamy w komunikacie Deloitte, wzmożone zainteresowanie rozgrywkami sportowymi przedstawicielek płci pięknej było widoczne już w minionym roku, kiedy to okazało się, że relacje z rozgrywanych na francuskich stadionach Mistrzostw Świata kobiet w piłce nożnej obejrzało rekordowe 1,12 miliarda widzów (sam mecz finałowy śledziło 260 mln osób). Nie bez znaczenia był również fakt, że na sportowej arenie pojawiło się wiele młodych i obiecujących przedstawicielek sportu, a dojrzałe gwiazdy, jak np. Serena Williams, ciągle pozostawały inspiracją i autorytetem dla wielu osób.Biorąc pod uwagę powyższe, nie jest żadnym zaskoczeniem, że biznes zaczął postrzegać zawodowy sport kobiet jako potężną platformę różnorodności, integracji i szans na zysk - pisze Deloitte.Rosnąca liczba fanów i coraz lepsze wyniki sportowe sprawiają, że kibice z coraz większym zainteresowaniem oglądają wyczyny sportsmenek. Mimo to kobiecy sport, szczególnie w dyscyplinach uznawanych dotąd za domenę mężczyzn, nadal mierzy się z pewnymi wyzwaniami. Dotyczy to szczególnie piłki nożnej, gdzie pule nagród są mniejsze, choć rosnąca, jednak wciąż niższa jest frekwencja na meczach, a czasy transmisji mniej atrakcyjne niż w przypadku męskich rozgrywek . To samo dotyczy sum, które wpływają na konta drużyn i lig od sponsorów. W opinii ekspertów Deloitte wpływ na zmianę tego stanu rzeczy mogą mieć nadawcy, sponsorzy oraz same organizacje sportowe.Ekspert dodaje, że ruch jest także po stronie nadawców telewizyjnych, którzy poprzez lepszą ekspozycję sportu kobiet mogą zwiększyć zainteresowanie nim, a co za tym idzie przyczynić się do zwiększenia wartości transakcji.Zdaniem specjalistów z Deloitte rok 2020 przyniesie zawodniczkom wiele nowych możliwości. Producenci zainspirowani sukcesami takich sportsmenek jak Naomi Osaka (22 lata), sensacyjna triumfatorka wielkoszlemowego US Open czy złota medalistka olimpijska w snowboardzie Chloe Kim (19 lat) wprowadzą na rynek wiele produktów i usług dla młodych zawodniczek i amatorek.Inna prognoza dotyczy większego wsparcia dla całorocznych sportów z udziałem pań, takich jak koszykówka i siatkówka czy piłka ręczna. Wzrośnie także liczba sponsorów na profesjonalnych imprezach sportowych, którzy będą zwiększać swoje wsparcie i zainteresowanie szczególnie lekką atletyką. Z kolei podczas finału Mistrzostw Świata w krykiecie może zostać pobity rekord frekwencji na kobiecej imprezie sportowej. Melbourne Cricket Ground ma ponad 100 tys. miejsc siedzących.Dotąd kobiece ligi sportowe były wzorowane na męskich. Jak zauważają eksperci firmy doradczej istnieją jednak unikalne aspekty sportu kobiecego, które stwarzają zupełnie nowe możliwości.Zdaniem ekspertów Deloitte wzrost popularności kobiecych dyscyplin jest jednym z pięciu trendów jakie w 2020 roku wpłyną na sportowy ekosystem. W czołówce ponownie jest e-sport. Oczekuje się, że w ciągu tego roku światowy rynek sportów elektronicznych wygeneruje 1,5 miliarda dolarów przychodów, a widownia będzie liczyła 600 milionów fanów.Odkąd w 2018 roku Sąd Najwyższy USA zniósł federalny zakaz zakładów sportowych, zalegalizowało je 14 stanów. Firmy widzą w hazardzie spore możliwości zarabiania, dlatego analityka sportowa i możliwości przechwytywania danych prawdopodobnie szybko się rozwiną, a strony bukmacherskie dadzą nowe pole dla lukratywnego sponsoringu w zakresie wykorzystania logo i danych ligi.Decyzja amerykańskiego Narodowego Stowarzyszenia Sportów Akademickich, która pozwala sportowcom uniwersyteckim otrzymać odszkodowanie za używanie ich nazwiska oraz umożliwia graczom negocjowanie umów i zatrudnianie agentów przez California Fair Pay to Play Act może spowodować potrzebę wprowadzenia nowej formy agenta, specjalisty od reprezentowania talentów związanych z uczelniami.Kobiety coraz śmielej zaznaczają swoją obecność w zdawałoby się męskim świecie futbolu. Doskonale widać to nad Wisłą, gdzie szczególnie wśród kobiet piłka zyskuje na popularności. Z przeprowadzonego w ubiegłym roku badania firmy Kantar Media na zlecenie UEFA wynika, że 63 proc. Polek interesuje się tym sportem i związanymi z nim wydarzeniami. To imponujący wynik przy 35 proc. średniej europejskiej. Mając to na uwadze, PZPN inwestuje w promocję oraz rozwój kobiecego futbolu. W ubiegłym roku zarząd federacji podjął decyzję, że począwszy od sezonu 2019/20 będzie przeznaczał kwotę ponad 7 mln na sezon na reorganizację systemu kobiecych rozgrywek, zarówno seniorskich jak i młodzieżowych oraz na plan rozwoju projektów związanych z kobiecą piłką, jak na przykład wdrożenie nowych programów organizacyjno-szkoleniowych.