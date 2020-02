Nowe technologie w FMCG i handlu detalicznym. Co nas czeka?

W nowej dekadzie będziemy obserwować kontynuacją trendu związanego z wdrażaniem zaawansowanych technologii w różnego rodzaju sektorach oraz ich integrowaniem z istniejącą infrastrukturą. Najwięksi gracze z sektora FMCG będą obserwować wzrost liczby robotów, rozwój technologii umożliwiających wygodne zakupy oraz więcej okazji do zapewnienia konsumentom pozytywnych wrażeń z zakupów dzięki komputerowym technologiom rozpoznawania obrazu.

Koboty

Kliknij, aby powiekszyć fot. automotive stocks - Fotolia.com Robot Detaliści wykorzystują roboty na pierwszej linii kontaktu z konsumentami.

Nowe źródła mięsa

Innowacje eliminujące problemy podczas zakupów

Doskonalenie systemów planowania dzięki danym dostarczanym w czasie rzeczywistym

Przyszłość sektora handlu detalicznego i FMCG zależy w dużej mierze od współpracy ludzi i robotów. Roboty współpracujące, zwane też kobotami, są doskonałym przykładem współdziałania człowieka i maszyny. Urządzenia te potrafią pracować bezpiecznie obok człowieka – można je spotkać w różnych środowiskach typowych dla handlu. W kontekście FMCG producenci i dystrybutorzy wykorzystują koboty do asystowania przy kompletacji i sortowaniu zamówień oraz wykonywania powtarzalnych i czasochłonnych czynności stanowiących często spore obciążenie dla człowieka.Postawmy się przez chwilę w sytuacji magazyniera, którego zadaniem jest zinwentaryzowanie całego centrum dystrybucyjnego (przy czym powierzchnia niektórych z nich może przekraczać 46 tys. m kw.). Kontrola zapasów magazynowych jest dla człowieka czynnością czasochłonną i mozolną. Świadomi tego kierownicy centrów dystrybucyjnych i producenci z sektora FMCG wdrażają koboty, które potrafią skutecznie monitorować zapasy, gwarantując dokładność, wydajność i spójność.Z kolei detaliści wykorzystują roboty na pierwszej linii kontaktu z konsumentami. Firma GIANT Food Stores z Carlisle w stanie Pensylwania wykorzystuje Marty’ego, nowego robota-asystenta. Marty pomaga innym pracownikom, patrolując sklep. Jeśli czujniki robota (umieszczone w oczach) wykryją rozlany płyn, bałagan, brakujący towar lub inny problem wpływający negatywnie na doświadczenia klientów, Marty powiadomi właściwego pracownika.Należy podkreślić, że roboty nie są w stanie przejąć większości obowiązków człowieka, ponieważ nie potrafią rozwiązywać problemów ani myśleć krytycznie. Wyróżniamy tutaj dwie koncepcje: „inteligencji rozszerzonej”, gdzie roboty współpracują z ludźmi w wielu rolach, oraz „jednozadaniowości”, gdzie roboty wykonują tylko jedno powtarzalne zadanie. W roku 2020 i kolejnych koboty będą coraz częściej wspierać człowieka w wykonywaniu obowiązków.W ubiegłym roku hitem sprzedaży były „wegańskie” imitacje mięsa. Zdaniem ekspertów z firmy Acosta z Jacksonville w stanie Floryda „w ostatnim roku sprzedaż produktów pochodzenia roślinnego rosła dwucyfrowo i pięciokrotnie szybciej od łącznej sprzedaży produktów spożywczych i będzie rosnąć nadal”. Nie tylko konsumenci masowo zainteresowali się wegańskimi burgerami, także restauracje, tradycyjne i fast food, wprowadziły do swojej oferty produkty pochodzenia roślinnego. Lepsza ekspozycja produktów tego rodzaju zwiększa prawdopodobieństwo ich zakupu w celu spożycia w domu.Wegańskie opcje mięsne, ograniczające się pierwotnie do imitacji mielonej wołowiny, a obejmujące obecnie także imitacje mięsa drobiowego, kiełbas i klopsików, można znaleźć w wielu supermarketach w sekcji produktów chłodzonych lub mrożonych. Ich popularność utrzyma się w roku 2020, co oznacza, że firmy z sektora FMCG oraz detaliści powinni wykorzystać dane oraz zaawansowane narzędzia analityczne (np. narzędzia preskrypcyjne, które potrafią przewidywać popyt w czasie niemal rzeczywistym). Pomoże im to przygotować się na nadchodzący skok popytu, który będzie dotyczyć w szczególności nowych produktów.Detaliści spędzili rok 2019 na testowaniu różnych technologii mających na celu poprawę doświadczeń konsumentów w zakresie obsługi kasowej i wszystko wskazuje na to, że trend ten będzie kontynuowany także w roku 2020. Jedną z technologii przyciągających najwięcej uwagi jest tzw. frictionless checkout, czyli wygodna obsługa kasy.Pojęcie frictionless checkout jest na tyle nowe, że nie ma jednej definicji, ale można je opisać jako zbiór technologii oraz innowacji sprawiających, że z perspektywy konsumenta proces obsługi kasowej przebiega płynniej i wydajniej. Najpowszechniejszym przykładem tego rozwiązania są kasy samoobsługowe, które co prawda czasem nie kojarzą się z maksymalną wygodą. Detaliści eksperymentują jednak ze znacznie bardziej nowatorskimi technologiami. Ich przykładami mogą być specjalne kioski do samodzielnego płacenia rozmieszczone w sklepie, urządzenia i aplikacje do samodzielnego skanowania produktów, a nawet sklepy naliczające należność za zakupy automatycznie przy wyjściu (bez kas ani kasjerów).Dzięki zjawisku „zaniku popytu” ze strony konsumentów (czyli oczekiwania, że poziom zaawansowania nowych technologii we wszystkich firmach będzie taki sam) detaliści będą kontynuować prace nad innowacjami w roku 2020, doskonaląc doświadczenia związane z frictionless checkout.W obliczu zmieniających się preferencji konsumentów oraz coraz ostrzejszej walki o miejsce na półkach, firmy z sektora FMCG i handel detaliczny muszą zadbać o wykonywanie działań biznesowych zgodnie z założonym planem. Wiele organizacji nie ma pełnego obrazu sytuacji w zakresie operacji wykonywanych na poziomie sklepu, co utrudnia egzekwowanie prawidłowej realizacji planogramów. Technologie rozpoznawania obrazu, które pozwalają detalistom i firmom z sektora FMCG porównywać obrazy półek (tzw. realogramy) z planogramem poprawią widoczność i pozwolą skuteczniej egzekwować realizację założeń. Wykorzystując dodatkowo możliwości komputerów mobilnych, użytkownicy będą w stanie obliczyć deltę w zestawieniu planów z rzeczywistością.Wkraczając w drugą dekadę XXI wieku handel detaliczny i firmy z sektora FMCG doświadczą rewolucji technologicznych, które obejmą zaawansowane narzędzia bazujące na sztucznej inteligencji, takie jak analityka preskrypcyjna, a także innowacje w zakresie urządzeń mobilnych i robotów, które zwiększą wydajność i zoptymalizują procesy, a także poprawią poziom zadowolenia pracowników i konsumentów.