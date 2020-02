MMD, producent monitorów marki Philips, wprowadza na rynek 24-calowy model 243B1. Monitor ma wyświetlacz IPS o rozdzielczości Full HD oraz port USB-C. Będzie dostępny w marcu w cenie 1159 zł.

Philips 243B1 ma obudowę w 85% wykonaną z odzyskanego plastiku. Jego konstrukcja nie zawiera szkodliwych dla środowiska substancji takich jak: rtęć, ołów czy PVC/BFR. Spełnia wymagania norm: EnergyStar 8.0, EPEAT, TCO Cerfitied Edge i RoHS. Wbudowany czujnik PowerSensor wykrywa czy użytkownik siedzi przy biurku i zmniejsza podświetlenie ekranu w razie jego nieobecności. Dzięki temu panel ciekłokrystaliczny monitora mniej się zużywa i konsumuje do 80% mniej energii. Z kolei czujnik światła dostosowuje jasność wyświetlanego obrazu do aktualnych warunków w pomieszczeniu. Natomiast wyłącznik Zero Power Switch pozwala całkowicie odciąć monitor od zasilania.Monitor Philips 243B1 ma 24 calowy wyświetlacz wyświetlacz IPS o rozdzielczości Full HD. Stopka monitora pozwala na pochylanie wyświetlacza i obracanie go o 90 stopni (pivot).Monitor jest wyposażony w technologie LowBlue Mode oraz Flicker-Free, które redukują emisję niebieskiego światła oraz męczące wzrok migotanie obrazu. Philips 243B1 jest wyposażony w porty: DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, USB 3.2 Gen 2 oraz RJ-45.Philips 243B1 ma złącze USB-C, za pomocą którego można go połączyć z laptopem. Jednym przewodem jednocześnie przesyłany jest sygnał obrazu oraz ładowana jest bateria komputera. Do koncentratora USB w monitorze można podłączyć np. mysz, klawiaturę, drukarkę czy też dysk zewnętrzny, a port RJ-45 zapewni łączność sieciową.Monitor Philips 243B1 będzie dostępny do sprzedaży w marcu, w sugerowanej cenie 1159 zł.