Zakaz handlu w niedziele wciąż dzieli. Nie chce go co 2. Polak

Zakaz handlu w niedzielę obowiązuje już od niemal dwóch lat, więc Polacy mieli sporo czasu, aby się do niego przyzwyczaić. I wprawdzie dyskusja wokół ograniczeń (w tym roku mamy zaledwie 7 niedziel handlowych) jest nieco mniej zażarta niż przed ich wprowadzeniem, to jednak ciągle nie brakuje wyraźnych głosów sprzeciwu, których w tym roku jest nawet więcej aniżeli w poprzednim. To jeden z wniosków wypływających z badania zrealizowanego przez Havas Media Group.

Niedziele handlowe w 2020 roku. Zobacz listę:

5 kwietnia 2020

26 kwietnia 2020

28 czerwca 2020

30 sierpnia 2020

13 grudnia 2020

20 grudnia 2020

– Zakaz handlu obowiązuje od 2018 r., w tym roku poza kilkoma wyjątkami, obejmie już wszystkie niedziele w miesiącu. Nasze badania pokazują, że nastawienie Polaków do zakazu handlu w niedziele nie zmienia się znacząco. Polacy wciąż deklarują, że chcieliby zniesienia zakazu handlu, a nowe zaostrzanie przepisów oceniają negatywnie. Mimo że stopniowo przyzwyczailiśmy się do braku możliwości zakupów w niedziele i planujemy zakupy wcześniej, to dla 1/3 Polaków stanowi on w dalszym ciągu duże utrudnienie – komentuje Anna Ostrowska, Insight Specialist w Havas Media Group.

Jak czytamy w komunikacie z badania, zakaz handlu w niedzielę nie napawa wielu z nas nadmiernym entuzjazmem. Przeciwnych mu jest blisko 50% Polaków, w tym przede wszystkim mieszkańcy największych miast powyżej 500 tys mieszkańców. W tej grupie odsetek przeciwników wolnych niedziel liczy sobie aż 64%. Z kolei mieszkańcy wsi są przykładem najbardziej podzielonych społeczności - za zaostrzeniem zakazu handlu opowiada się 43,5% z nich, 40% z nich ocenia go negatywnie.Badanie dowodzi również, że kolejne zaostrzenie zakazu handlu nie wpłynęło pozytywnie na jego postrzeganie – podobnie jak w ubiegłym roku – blisko połowa dorosłych Polaków uważa, że zakaz handlu powinien zostać zniesiony. Największymi zwolennikami zniesienia zakazu handlu są mieszkańcy największych miast (pow.500 tys. mieszkańców) – w tej grupie ponad 60% osób chciałoby, by w niedziele sklepy były otwarte.Mimo że Polacy na ogół nie są zwolennikami zakazu handlu w niedziele, wydaje się, że przyzwyczailiśmy się już do jego istnienia i jesteśmy odpowiednio przygotowani do braku możliwości zrobienia zakupów w ostatni dzień tygodnia. Blisko połowa badanych Polaków robi zakupy z odpowiednim wyprzedzeniem. Tylko 11% badanych poszukuje sklepów otwartych w niedziele.Do braku możliwości zrobienia zakupów w niedzielę trochę lepiej przygotowane są kobiety oraz starsi Polacy – to te grupy częściej deklarują robienie zakupów klika dni wcześniej. Z kolei sklepów otwartych w niedziele częściej poszukują mężczyźni oraz młodsi respondenci – osoby do 34. roku życia.Zakaz handlu w niedziele nie ograniczył też naszej konsumpcji. Tylko 1/5 badanych Polaków zadeklarowała, że wprowadzenie niedzielnego zakazu handlu sprawiło, że kupuje znacznie mniej. Ograniczenie konsumpcji szczególnie widocznie jest wśród najmłodszych badanych – do 24. roku życia – w tej grupie blisko 30% badanych deklaruje, że przez zakaz handlu kupują mniej.Dla części Polaków zakaz handlu wiąże się z szeregiem utrudnień. Ponad 35% badanych Polaków deklaruje, że odczuwa negatywne skutki obowiązywania zakazu handlu. Znaczące utrudnienia spowodowane zakazem handlu deklarują głównie mężczyźni, młodzi Polacy (do 24. r.ż.) oraz mieszkańcy największych miast (pow. 500 tys. mieszkańców) – w tej grupie na negatywne skutki obowiązywania zakazu handlu w niedziele wskazuje ponad 50% osób.