Wolne niedziele nie zachwiały centrami handlowymi?

W opinii wielu sceptyków wolne niedziele miały negatywnie przełożyć się na odwiedzalność centrów handlowych. Tymczasem dziś nie brakuje już sygnałów, że nowe ograniczenie właściwie niczego nie zmieniło. Dowodzi tego między innymi najnowsze badanie zrealizowane na zlecenie CBRE, w którym aż 2/3 Polaków przyznało, że częstotliwość, z jaką bywają w galeriach jest identyczna, jak przed zmianą przepisów. Nadchodzące miesiące mają być na rynku centrów handlowych dość intensywne - planowane jest otworzenie 390 tys. mkw. nowej powierzchni, której spora część zlokalizowana będzie na terenie zyskujących coraz to większą popularność małych obiektów handlowych.

Wolne niedziele nie wpłynęły na zachowania konsumentów

- Te wyniki nie zaskakują jeżeli uwzględnimy, że już teraz centra handlowe to coś więcej niż tylko miejsce robienia zakupów. Rozbudowane strefy gastronomiczne i rozrywkowe powodują, że klienci mogą przyjść do centrum handlowego w dowolnym momencie, nawet w wolne niedziele, gdy strefa handlowa nie jest czynna. Wybierają wtedy po prostu kino, strefę zabaw dla dzieci czy liczne restauracje – mówi Magdalena Frątczak, Szefowa Sektora Handlowego CBRE.

Rośnie popularność mniejszych centrów handlowych

Kliknij, aby powiekszyć fot. zhu difeng - Fotolia.com Centrum handlowe Centra handlowe odwiedzamy tak samo często jak przed zakazem handlu w niedziele.

- Rynek centrów handlowych w Polsce się nasycił, na co wskazują wyniki podsumowujące 2019 rok. Od stycznia do grudnia rynek nowoczesnych powierzchni handlowych powiększył się zaledwie o 280 tys. mkw., co oznacza najmniejszy przyrost podaży w ciągu ostatnich 20 lat. Niemniej przed nami intensywny czas. Plany deweloperskie obejmują co najmniej 390 tys. mkw. nowej powierzchni, spośród których aż 92% jest już w budowie. W miastach poniżej 100 tys. mieszkańców budują się centra handlowe o powierzchni od 13 do 30 tys., czyli mniejsze, na które teraz jest znacznie większy popyt wśród konsumentów – podsumowuje Magdalena Frątczak.



Jak czytamy w komunikacie z raportu zleconego przez CBRE, wolne niedziele najwyraźniej nie przełożyły się na mniejszą odwiedzalność centrów handlowych. 61% z nas przyznaje, że bywa w nich tak często, jak przed zakazem, a 6% deklaruje, że obecnie robi to nawet częściej. Do rzadszych wizyt w centrach handlowych przyznaje się niespełna co czwarty respondent (23%).Na pytanie jakie centra handlowe Polacy odwiedzają ostatnio najczęściej, 38% przyznaje, że są to głównie duże galerie handlowe w centrum miasta. Okazuje się jednak, że większość badanych, bo w sumie 41%, decyduje się na mniejsze obiekty – 18% zakupy robi w małych galeriach handlowych w centrum miasta, a 23% wybiera mniejsze centra bliżej miejsca zamieszkania. Parki handlowe – duże i małe – odwiedza co dziesiąty konsument.Rosnąca skłonność klientów do odwiedzin mniejszych centrów handlowych znajduje odzwierciedlenie w sektorze handlowym. Ogólnie ubiegły rok był dla handlu mniej intensywny pod względem przyrostu nowej powierzchni. Od stycznia do grudnia 2019 roku podaż wyniosła 280 tys. mkw., co oznacza najmniejszy przyrost od 20 lat. Największym projektem oddanym do użytku była Galeria Młociny w Warszawie – aż 78,5 tys. mkw. Jednak to w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców odnotowano największą aktywność deweloperską. To właśnie tam, poza największymi aglomeracjami, powstaje obecnie 21 nowych projektów, podczas gdy w największych miastach w budowie znajduje się jedynie 10. W sumie w 2020 roku powstanie 390 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni handlowej. Eksperci CBRE wskazują, że koncentracja deweloperów na mniejszych ośrodkach to wynik relatywnie wysokiego wskaźnika nasycenia powierzchnią handlową w dużych miastach.