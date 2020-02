W Dzień Bezpiecznego Internetu przypominamy, jak chronić dane osobowe

Mamy 11 lutego, na który przypada w tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu. To świetna okazja, aby przypomnieć o podstawowych zasadach ochrony danych osobowych w sieci. Zresztą warto o nich pamiętać nie tylko dzisiaj, ale również na co dzień, ponieważ liczba zagrożeń, pomimo coraz większej świadomości ich występowania, niestety nie maleje. Jak chronić dane osobowe? Oto garść porad od serwisu ChronPESEL.pl.

Dzień Bezpiecznego Internetu – tradycja zapoczątkowana w 2004 roku przez Komisję Europejską, która w późniejszym czasie objęła swoim zasięgiem inne kraje z różnych zakątków naszego globu. Głównym celem inicjatywy jest zmaksymalizowanie szans na to, aby dzieci i młodzież na całym świecie mogły bezpiecznie korzystać zasobów internetu, a także zaznajomienie ich opiekunów z problematyką bezpieczeństwa online i ochrony danych osobowych w sieci.

Jak chronić dane osobowe i zapewnić sobie bezpieczeństwo w sieci? 7 porad nie tylko na Dzień Bezpiecznego Internetu

Nie klikaj w linki otrzymane w SMS-ach. Zakupy i transakcje bankowe rób zawsze za pośrednictwem oficjalnych stron lub aplikacji mobilnych. Zawsze weryfikuj adresy stron, do których otrzymałeś link. Często okazuje się, że to nie jest przekierowanie do atrakcyjnej promocji. Żeby to sprawdzić, znajdź ręcznie stronę z przeglądarki. Zapoznaj się z regulaminem sklepu internetowego, w którym chcesz zrobić zakupy i przeczytaj opinie innych klientów na jego temat. W przypadku połączeń sieciowych korzystaj ze stron, które używają protokołu szyfrowania SSL. Jej adres powinien zaczynać się od „https”. Klikając w ikonę po lewej stronie adresu (zazwyczaj będzie to symbol kłódki), możesz sprawdzić, na kogo jest wystawiony certyfikat. Nie używaj jednego hasła do kilku serwisów. W przypadku kradzieży narażone będą wszystkie Twoje konta. Unikaj korzystania z publicznych otwartych sieci Wi-Fi. Korzystaj z programu antywirusowego, który zapewni bezpieczeństwo w przypadku podstawowych zagrożeń, wysyłając ostrzeżenie przed pobraniem niebezpiecznym plików i informując o niezweryfikowanych stronach.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Gajus - Fotolia.com Jak zapewnić sobie bezpieczeństwo w sieci? Nie używaj jednego hasła do kilku serwisów. W przypadku kradzieży narażone będą wszystkie Twoje konta.

- Często spotykamy się w mediach z dramatycznymi historiami ludzi, którzy z dnia na dzień dowiedzieli się, że ktoś, wykorzystując informacje na ich temat, wziął kredyt albo kupił drogiego laptopa na raty. Każda taka sprawa kosztuje potem poszkodowanych mnóstwo czasu i nerwów oraz często wiąże się z dodatkowymi wydatkami. Warto się przed tym zabezpieczyć i monitorować, czy ktoś nie sprawdzał nas w Krajowym Rejestrze Długów. Zarówno banki, firmy pożyczkowe, jak i dostawcy energii przed podpisaniem umowy weryfikują, czy potencjalni klienci nie widnieją w rejestrze. Przed udostępnieniem informacji KRD wyśle do nas SMS z powiadomieniem, że jakaś instytucja pytała o naszą sytuację. Będzie to sygnał, że ktoś posłużył się naszymi danymi. Dzięki temu będziemy mogli szybko zareagować i nie czekać aż zapuka do nas komornik – mówi Bartłomiej Drozd, ekspert serwisu ChronPESEL.pl.

I wprawdzie zarówno Dzień Bezpiecznego Internetu, jak i inne podobne inicjatywy, bez wątpienia zwiększają świadomość znaczenia ochrony prywatności w internecie, to jednak ciągle, każdego dnia dobiegają naszych uszu kolejne doniesienia o wyciekach danych. Do zrobienia zostało zatem jeszcze sporo. Tym bardziej, że dane osobowe pozostawiamy dziś nie tylko w serwisach internetowych, sklepach online, mediach społecznościowych, ale również w bazach danych prowadzonych np. przez placówki medyczne czy inne instytucje.Wiedza, jak chronić dane osobowe, pomaga nam uchronić się przed wieloma niebezpieczeństwami, jak chociażby ciągle jeszcze częste próby wyłudzenia kredytu. Tylko w ciągu pierwszych trzech kwartałów minionego roku udaremniono kilka tysięcy takich prób, w czasie których oszuści chcieli pozyskać ok. 230 mln zł.Ile z nich było udanych, tego do końca nie wiadomo, ponieważ instytucje finansowe nie chcą ujawniać takich danych. Eksperci szacują, że w przypadku kredytów bankowych może to być 1,5-1,7 proc. ich wartości, a jeśli chodzi o pożyczki 3,0-3,2 proc. Oznaczałoby to, że realna skala wyłudzeń tylko w sektorze finansowym wynosi 1,5-1,7 mld zł rocznie. Takie sytuacje zdarzają się również w innych branżach. Skradzione dane wykorzystywane są także do wyłudzenia drogiego sprzętu elektronicznego, np. smartfonów, tabletów albo laptopów.