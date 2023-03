TikTok wzbudza wiele kontrowersji i obaw związanych z bezpieczeństwem. Eksperci z firmy ESET podpowiadają, jak możemy lepiej chronić swoje dane korzystając z tej aplikacji.

Przeczytaj także: TikTok. Jak nie dać się cyberprzestępcom?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jak chronić swoje dane, korzystając z TikToka? Jeśli chcesz przeglądać treści na TikToku, jednocześnie udostępniając jak najmniej danych, nie korzystaj z aplikacji, ale wejdź na jej stronę w przeglądarce internetowej.

TikTok bywa coraz częściej posądzany m.in. o nadmierne gromadzenie danych użytkowników, negatywny wpływ na dzieci i ich zdrowie psychiczne oraz wycieki danych osobowych. Choć podobne oskarżenia są stawiane także innym mediom społecznościowym, żadna inna platforma nie przyciąga tyle uwagi. Korzystając z aplikacji, warto zachować ostrożność, a szczególną uwagę poświęcić temu, jak wykorzystują ją dzieci i młodzież, wśród których TikTok jest niezwykle popularnym narzędziem – komentuje Kamil Sadkowski, starszy specjalista ds. cyberbezpieczeństwa ESET.

Sięgnij po wersję webową. Jeśli chcesz przeglądać treści na TikToku, jednocześnie udostępniając jak najmniej danych, nie korzystaj z aplikacji, ale wejdź na jej stronę w przeglądarce internetowej. Pamiętaj jednak, że TikTok nadal będzie mógł zbierać niektóre informacje za pomocą plików cookie i innych rozwiązań do monitorowania użytkowników.

Jeśli chcesz przeglądać treści na TikToku, jednocześnie udostępniając jak najmniej danych, nie korzystaj z aplikacji, ale wejdź na jej stronę w przeglądarce internetowej. Pamiętaj jednak, że TikTok nadal będzie mógł zbierać niektóre informacje za pomocą plików cookie i innych rozwiązań do monitorowania użytkowników. Weryfikacja ustawień. Aby aktywnie korzystać z aplikacji, a więc dodawać filmy, komentować i lubić treści innych użytkowników – musisz posiadać konto na TikToku. Pamiętaj jednak, że w takim przypadku możesz przynajmniej ograniczyć udostępnianie niektórych danych w ustawieniach. Przyjrzyj im się uważnie.

Aby aktywnie korzystać z aplikacji, a więc dodawać filmy, komentować i lubić treści innych użytkowników – musisz posiadać konto na TikToku. Pamiętaj jednak, że w takim przypadku możesz przynajmniej ograniczyć udostępnianie niektórych danych w ustawieniach. Przyjrzyj im się uważnie. „Czysty” adres email. W swojej polityce prywatności TikTok wyraźnie stwierdza, że może zbierać Twoje dane z aplikacji innych firm, nawet bez Twojej zgody. Podczas rejestracji po raz pierwszy, warto więc użyć numeru telefonu lub adresu e-mail, których nie używasz nigdzie indziej, a nie konta powiązanego na przykład z inną platformą społecznościową.

W swojej polityce prywatności TikTok wyraźnie stwierdza, że może zbierać Twoje dane z aplikacji innych firm, nawet bez Twojej zgody. Podczas rejestracji po raz pierwszy, warto więc użyć numeru telefonu lub adresu e-mail, których nie używasz nigdzie indziej, a nie konta powiązanego na przykład z inną platformą społecznościową. Mniej personalizacji i synchronizacji. Dla większego bezpieczeństwa, nie zezwalaj na synchronizowanie kontaktów telefonicznych lub znajomych z Facebooka i ogranicz personalizację reklam.



Możesz też korzystać z tymczasowego telefonu komórkowego na kartę, a także z usług proxy do maskowania adresu IP i VPN, aby ukryć również swoją lokalizację.

Dla większego bezpieczeństwa, nie zezwalaj na synchronizowanie kontaktów telefonicznych lub znajomych z Facebooka i ogranicz personalizację reklam. Możesz też korzystać z tymczasowego telefonu komórkowego na kartę, a także z usług proxy do maskowania adresu IP i VPN, aby ukryć również swoją lokalizację. Ochrona dzieci. Jeśli jesteś rodzicem, rozważ skorzystanie z udostępnianej przez aplikację funkcji „Family Pairing”, która pozwala na powiązanie konta rodzica i dziecka oraz ustawienia z zakresu kontroli rodzicielskiej m.in. ograniczenie dziennego limitu czasu korzystania z TikToka, ekspozycji na niektóre treści i opcji wyszukiwania oraz widoczności dla innych użytkowników.

Przeczytaj także: 8 wskazówek dla użytkowników TikToka

Zgodnie z raportem zajmującej się cyberbezpieczeństwem, australijskiej firmy Internet 2.0 z lipca 2022 roku , TikTok żąda nadmiernych uprawnień i zbiera znacznie więcej danych, niż potrzebuje do działania. Platforma ma zbierać m.in. informacje na temat wszystkich aplikacji zainstalowanych na telefonie, szczegóły o systemie operacyjnym Android i wymagać dostępu do kontaktów w telefonie. Dodatkowo wielu z tych procesów nie można wyłączyć, a w polityce prywatności TikToka znajdują się zapisy uprawniające aplikację do czytania wiadomości użytkowników, co uzasadniane jest ochroną przed spamem. Według raportu, aplikacja otrzymuje także informacje o przybliżonej lokalizacji urządzenia, nawet wtedy, gdy usługa lokalizacji jest wyłączona. Zbiera również historię transakcji i zakupów użytkowników. Dlatego niektóre kraje rozważają wprowadzenie zakazu korzystania z aplikacji, a inne zabraniają korzystania z niej m.in. na urządzeniach powiązanych z administracją rządową. Indie wprowadziły ogólnokrajowy zakaz korzystania z TikToka już w 2020 roku. Teraz Stany Zjednoczone również rozważają taki krok.W ubiegłym tygodniu dyrektor generalny TikToka, Shou Zi Chew, złożył zeznania przed Kongresem Stanów Zjednoczonych, przedstawiając swoje stanowisko dotyczące bezpieczeństwa danych i prywatności aplikacji oraz możliwych powiązań z rządem Chin w związku z dyskusją na temat zakazu TikToka w USA. W odpowiedzi na zarzuty, Shou Zi Chew stwierdził m.in., że obecne wersje aplikacji nie zbierają dokładnych ani przybliżonych informacji GPS od użytkowników w USA. Zaprzeczył też, aby dane z aplikacji były w jakikolwiek sposób udostępniane chińskiemu rządowi. Wcześniej TikTok odpierał także stawiane m.in. przez media zarzuty o cenzurowanie niektórych, niewygodnych dla chińskiego rządu treści, szpiegowanie dziennikarzy czy niewłaściwą ochronę młodych użytkowników przed szkodliwymi treściami.Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa ESET wskazują na kilka rozwiązań po jakie warto sięgnąć, jeśli nie chcesz zrezygnować z TikToka, ale zależy ci na pełniejszej ochronie danych: