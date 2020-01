Wideokonferencje Zoom mogą być podsłuchiwane

Wideokonferencje biznesowe celem hakerów. Check Point Research poinformował o wykryciu luki w popularnej platformie Zoom, dzięki której cyberprzestępcy, generując identyfikatory spotkań, mogli zyskać możliwość podsłuchiwania rozmów.

Jak zhakowano wideokonferencje Zoom?



Jak zabezpieczyć wideokonferencje Zoom?

Eksperci Check Point zalecają:

Ponownie zaimplementowanie algorytmu generowania identyfikatorów spotkań Zastąpienie funkcji randomizacji silną kryptografią. Zwiększenie liczby cyfr lub symboli w identyfikatorach spotkania. Wymuszanie na hoście do używania haseł \ PIN-ów \ SSO do celach autoryzacji.

Szacuje się, że z wideokonferencji Zoom korzysta 74 tys. klientów, którzy każdego roku przeprowadzają rozmowy trwające 80 miliardów minut. Na liście jej użytkowników znajduje się przeszło 60% firm ujętych w zestawieniu Fortune 500. Badania prowadzone przez ekspertów firmy Check Point doprowadziły do wykrycia techniki umożliwiającej hakerom uzyskanie dostępu do wszystkiego, co jest przekazywane w czasie firmowych wideokonferencji Zoom.Jak wyjaśnia Check Point, Identyfikatory spotkań Zoom składają się z 9, 10 lub 11 cyfr. Wykryty przez badaczy problem dotyczył tego, że w razie niewłączenia opcji „Wymagaj hasła do spotkania” lub „Poczekalnia”, która umożliwia ręczne przyjmowanie uczestników, wspomniane identyfikatory stawały się jedynym zabezpieczeniem spotkań, uniemożliwiając połączenie się z osobą do tego nieupoważnioną.Badacze Check Pointa byli w stanie przewidzieć około 4% losowo generowanych identyfikatorów spotkań, co jest wystarczająco dużą szansą na sukces przejęcia łącza.Check Point informuje jednocześnie, że przedstawiciele Zoom byli chętni do współpracy i wprowadzili szereg poprawek łatających odkrytą podatność.