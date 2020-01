Dziś przypada Dzień Ochrony Danych Osobowych, a więc stosowna okazja, aby pochylić się m.in. nad kwestiami związanymi z prywatnością w sieci. Z raportu opublikowanego przez firmę Kaspersky wynika, że w jej całkowite zachowanie nie wierzy aż 56% internautów. Okazuje się przy tym, że co trzeci z badanych nie dysponuje wiedzą, która pozwoliłaby mu chronić prywatność online. Nie brakuje również i takich, którzy wątpią w możliwość podjęcia działań, które mogły przyczynić się do wzmocnienia ochrony ich danych osobowych w internecie. Co gorsza, 10% respondentów przyznaje, że poprawa prywatności pozostaje zupełnie poza ich zainteresowaniem.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Prywatność w sieci Jeśli zależy ci na prywatności, zastanów się dobrze, zanim opublikujesz coś w mediach społecznościowych

Jak zachować prywatność w sieci?

Zastanów się dobrze, zanim opublikujesz coś w mediach społecznościowych . Czy upublicznienie Twoich poglądów lub informacji może mieć szersze konsekwencje? Czy takie treści mogą zostać wykorzystane przeciwko Tobie lub zaszkodzić Ci teraz bądź w przyszłości?

. Czy upublicznienie Twoich poglądów lub informacji może mieć szersze konsekwencje? Czy takie treści mogą zostać wykorzystane przeciwko Tobie lub zaszkodzić Ci teraz bądź w przyszłości? Nie zdradzaj haseł do swoich kont online swojej rodzinie ani znajomym . Może Ci się wydawać, że to dobry pomysł lub wygodny sposób wspólnego korzystania z kont z partnerem, w rzeczywistości jednak zwiększasz tym ryzyko, że Twoje hasła zostaną odkryte przez oszustów. Zachowaj je dla siebie, aby chronić swoją prywatność na wypadek, gdyby w jednej z Twoich relacji prywatnych coś się popsuło.

. Może Ci się wydawać, że to dobry pomysł lub wygodny sposób wspólnego korzystania z kont z partnerem, w rzeczywistości jednak zwiększasz tym ryzyko, że Twoje hasła zostaną odkryte przez oszustów. Zachowaj je dla siebie, aby chronić swoją prywatność na wypadek, gdyby w jednej z Twoich relacji prywatnych coś się popsuło. Poważnie traktuj kwestię prywatności onlin e. Nie udostępniaj ani nie zezwalaj na dostęp do Twoich informacji osobom trzecim, chyba że jest to absolutnie konieczne. W ten sposób zmniejszysz ryzyko, że wpadną w niepowołane ręce.

e. Nie udostępniaj ani nie zezwalaj na dostęp do Twoich informacji osobom trzecim, chyba że jest to absolutnie konieczne. W ten sposób zmniejszysz ryzyko, że wpadną w niepowołane ręce. Stosuj rozwiązania zabezpieczające w połączeniu z praktycznymi działaniami. To pomoże zminimalizować zagrożenia i sprawi, że Twoje dane online będą bezpieczne.

Koncentrujemy się na cyberodporności, a naszym celem jest zapewnienie ochrony przed cyberzagrożeniami wszystkim środowiskom. Kluczem jest zapobieganie, dlatego poprzez edukację i łatwe w zrozumieniu wskazówki dążymy do tego, aby życie online stało się bezpieczniejsze dla wszystkich. Prywatność i bezpieczeństwo online to bardzo indywidualne kwestie – każdy ma inny „poziom” bezpieczeństwa. Jednak najważniejsze jest to, abyśmy mieli jakieś poczucie bezpieczeństwa i wzięli odpowiedzialność za naszą tożsamość online. Mimo naszych obaw i realiów związanych z nadużyciem danych online prywatność danych jest osiągana dla każdego. Sekrety mogą pozostać bezpieczne, a utrata danych nie powinna być standardem, lecz raczej wyjątkiem podczas transakcji online. Odpowiednia higiena cyfrowa oraz świadomość, jak ważna jest prywatność online oraz w jaki sposób można się zabezpieczyć, mogą zapobiec naruszeniu bezpieczeństwa danych – powiedział David Jacoby, szef działu badań nad bezpieczeństwem w firmie Kaspersky na Europę Północną.

Sceptyczne nastawienie wobec możliwości ochrony prywatności w sieci nie powinno być jednak zaskoczeniem. W końcu żyjemy w czasach zdominowanych przez aktywność online. Jak pisze Kaspersky, już 9 na 10 osób łączy się z internetem kilka razy w ciągu dnia. Sieć towarzyszy nam dzisiaj na każdym kroku – zarówno podczas relaksu, jak i zakupów, czy załatwienia spraw finansowych. Co więcej, coraz częściej śledzą nas spersonalizowane reklamy, które przez wielu internautów postrzegane są jako ingerencja w ich strefę bezpieczeństwa i prywatność.Jak jednak podkreśla Kaspersky, przy odpowiedniej przezorności świat online może być bezpieczny. Na podstawie tego, jak bardzo ludzie cenią i chronią swoje informacje, można wysnuć wniosek, że wiele osób – być może nieświadomie – naraża się na większe ryzyko, nie zachowując bezpieczeństwa w stosunku do swoich danych osobowych. To może podważyć wszystkie inne środki stosowane w celu zapewnienia im ochrony.Chociaż kwestię prywatności każdy postrzega inaczej, przypadki, gdy doszło do nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych lub wpadły one w niepowołane ręce, mogą mieć realne konsekwencje. Mimo to jedna osoba na pięć bez wahania zrzekłaby się swojej prywatności, udostępniając swoje dane, gdyby dostała coś za darmo.Zagrożeniem są media społecznościowe, w których wiele osób udostępnia zbyt wiele osobistych danych w celu zdobycia doraźnych korzyści oraz społecznego uznania (lajki) – co niekiedy ma długotrwałe i katastrofalne konsekwencje. Przywódca grupy przestępczej, która okradła Kim Kardashian w Paryżu w 2016 r., twierdzi, że to dzięki mediom społecznościowym dowiedział się o planowanej podróży celebrytki oraz oszacował wartość jej biżuterii, zanim wraz ze swoimi wspólnikami dokonał rabunku. Chociaż powyższy przykład może wydawać się skrajny, pracodawcy oraz potencjalni pracodawcy coraz częściej przeszukują serwisy LinkedIn, Instagram, Facebook oraz Twitter, aby sprawdzić, czy ich personel lub kandydaci do pracy posiadają nienaganny wizerunek i nie przyniosą firmie wstydu.Pojęcie prywatności w sieci być może jest złożone, jednak konsekwencje nieuprawnionego wykorzystania danych, od finansowych po emocjonalne, mogą okazać się dalekosiężne i odczuwalne przez długi czas. Mimo szumu medialnego wokół incydentów naruszenia prywatności online jest to bardzo realny problem. Z badania firmy Kaspersky wynika, że ponad jedna czwarta osób doświadczyła sytuacji, gdy nieupoważniona osoba uzyskała dostęp do ich informacji prywatnych. W grupie osób w wieku 16-24 lat odsetek ten wzrastał do jednej trzeciej. W przypadku 24% takich osób, doszło do kradzieży lub nadużycia ich prywatnych lub tajnych danych. Niemal połowa przyznała, że dostęp do ich prywatnych danych został uzyskany bez ich zgody za pośrednictwem ich kont online.