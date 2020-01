Polacy i smartfony. Kupujemy drożej, wymieniamy częściej

Smartfony cieszą się w naszym kraju olbrzymią popularnością. Posiada je niemal 80% naszego społeczeństwa. Niemal co trzeci Polak deklaruje, że na co dzień korzysta z co najmniej dwóch telefonów. Preferujemy raczej nowe urządzenia – czterech na pięciu użytkowników posiada smartfony nie starsze niż dwuletnie. Nic zatem dziwnego, że przywiązujemy dość dużą wagę do ich ochrony. Jedynie 4% posiadaczy deklaruje, że nie robi kompletnie nic, aby zabezpieczyć swój sprzęt przed uszkodzeniem.

„Polacy coraz częściej wymieniają swoje smartfony i są w stanie wydać na nie wyższe kwoty. Co ciekawe w przypadku kiedy telefon ulegnie uszkodzeniu, bardzo często trafia do szuflady. Wynika to z faktu, że obecnie nawet drobna usterka może wiązać się z koniecznością wymiany kilku elementów, a to, bez wykupionej ochrony, może oznaczać duże koszty, które nieraz przewyższają połowę wartości nowego urządzenia. Przykładowo, najdroższa zrealizowana w 2019 roku przez Digital Care naprawa opiewała na kwotę 3503,42 zł i dotyczyła Samsunga Note 9 Dual SIM” – mówi Andrzej Pasek, Członek Zarządu Digital Care.

Przed nami wyniki badania zrealizowanego dla Digital Care przez firmę Kantar. Celem, który przyświecał jego autorom, było przyjrzenie się sposobom użytkowania smartfonów, poznanie oczekiwań ich posiadaczy, a także doświadczeń, jakie towarzyszą Polakom przy okazji obcowania z tego rodzaju sprzętem. Smartfony cieszą się nad Wisłą ogromną popularnością. Potwierdzeniem tego są chociażby wyniki sprzedażowe – tylko w pierwszych trzech kwartałach minionego roku Polacy nabyli przeszło 6,75 miliona nowych telefonów. Z badania wynika, że smartfona posiada już blisko 80% z nas. Podobny odsetek ankietowanych deklaruje, że ich telefon nie ma więcej niż 2 lata. Okazuje się zatem, że smartfony wymieniamy dość często, a te, które przestały nam służyć traktujemy jako zapasowe - 62% respondentów deklaruję, że w użytku i w szufladzie posiada aż 3 smartfony.Coraz wyższe ceny nowych modeli, wysokie koszty napraw i częste uszkodzenia związane ze sposobem korzystania ze smartfonów decydują o rosnącej popularności programów ochrony samrtfonów. Te, dostępne m.in. u operatorów telekomunikacyjnych, pozwalają zabezpieczyć się na wypadek nieprzewidzianych kosztów naprawy urządzenia, gdy ulegnie uszkodzeniom nieobjętym gwarancją producenta, takim jak pęknięcie wyświetlacza, czy zalanie.Pomimo tego, że zaledwie 4% respondentów nie przykłada wagi do ochrony swojego smartfona, to jednak wypadku lub awarii ze telefonem w roli głównej doświadczyła na własnej skórze blisko połowa ankietowanych - czytamy w komunikacie z badania. Uśmiech na ustach wywołuje fakt, że podobnie jak nam, tak i smartfonom większość wypadków zdarza się w domu – 45%. Najczęściej jest to wyślizgnięcie się urządzenia z ręki, zalanie lub wpadnięcie do wody. Z powodu wysokich kosztów uszkodzone telefony naprawić zdecydowała się mniej niż połowa respondentów.Ze statystyk prowadzonych przez Digital Care wynika, że miesiącami w których Polacy zgłaszali najwięcej uszkodzeń były lipiec i sierpień. Okazuje się, że to w wakacje nasze smartfony najbardziej narażone są na uszkodzenia. W tym okresie firma rejestrowała nawet 1000 napraw dziennie. To zdecydowanie więcej niż rok wcześniej, kiedy liczba zgłoszeń nie przekraczała 800 urządzeń na dzień. Niezmiennie natomiast najczęstszą przyczyną zgłoszeń były mechaniczne uszkodzenia wyświetlacza. Bez zmian pozostaje także fakt, że najwięcej uszkodzeń zgłaszanych jest w Warszawie.