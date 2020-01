Barometr EFL: nastroje w sektorze MŚP wciąż pesymistyczne

Najnowsza odsłona Barometru EFL nie przynosi najlepszych wieści. Okazuje się, że w I kwartale bieżącego roku jego wskazanie ponownie nie przewyższyło 50 punktów. To trzecia taka sytuacja w całej historii prowadzonego od 2015 roku badania. Oznacza to, że sektor MSP raczej powątpiewa w klimat do prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie pewnym optymizmem może napawać fakt, że pomimo niezbyt dobrych nastrojów 35,1 proc. respondentów planuje zwiększenie inwestycji - tak dobrze nie było od niemal dwóch lat.

poziom sprzedaży, planowane inwestycje w środki trwałe, płynność finansową, zapotrzebowania na zewnętrzne finansowanie.

Niższa sprzedaż

Odbicie w inwestycjach

– Wbrew tendencjom z poprzednich lat, zgodnie z którymi na przełomie roku nastroje przedsiębiorców spadają osiągając najniższą wartość w ciągu roku, tym razem wynik Barometru jest nieco wyższy niż w ostatnim kwartale ubiegłego roku, jednak wciąż utrzymuje się na wyjątkowo niskim poziomie. Już po raz trzeci w historii pomiarów wartość wskaźnika nie osiągnęła granicy 50 pkt., a wszystkie sytuacje miały miejsce w ciągu nieco ponad roku. To niestety świadczy o utrzymywaniu się pesymistycznych nastrojów wśród MŚP, co koresponduje z trudniejszym otoczeniem zewnętrznym. Jednak należy podkreślić, że polska gospodarka pozostaje relatywnie odporna na zewnętrzne negatywne czynniki takie jak problemy niemieckiego przemysłu czy niższą dynamikę PKB w strefie euro. W 2019 roku zrealizowaliśmy wariant łagodnego wyhamowania tempa rozwoju naszej gospodarki. W 2020 trudno będzie utrzymać wysoki wzrost gospodarczy, jeśli będziemy mieć do czynienia z niskim udziałem inwestycji. Sama konsumpcja tego nie zrekompensuje – mówi Radosław Woźniak, prezes EFL.

Najnowsze wskazanie Barometru EFL na I kwartał 2020 roku pokazało 49,9 pkt., a więc identyczną wartość, z jaką mieliśmy do czynienia przed rokiem. Względem poprzedniego kwartału mamy natomiast wzrost o 0,2 pkt. proc. Powodów do zadowolenia jest jednak stosunkowo niewiele - wskazówka głównego indeksu Barometru EFL nie przebija bowiem progu OR, czyli poziomu ograniczonego rozwoju firm z sektora MŚP, który wynosi minimum 50 pkt.Jak przypomina EFL, próg OR to specjalny algorytm, opracowany w oparciu o dane zgromadzone w trakcie badania przedsiębiorców, opisujący cztery aspekty ich działalności, w tym:Przyjmuje wartości od 0 do 100, przy czym zagregowany wynik powyżej 50 pkt. oznacza, że występują sprzyjające warunki do rozwoju sektora MŚP, natomiast wynik niższy oznacza, że warunki te są niekorzystne. Poziom 49,9 pkt. osiągnięty na początku tego roku nie przekroczył progu OR, co oznacza, że mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa widzą mniejsze szanse na rozwój w najbliższych miesiącach. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia na początku 2019 roku.Odsetek osób, które spodziewają się większych zamówień w ciągu I kwartału, lekko spadł (z 26,2 proc. do 25,3 proc.) w porównaniu do IV kwartału ubiegłego roku. W porównaniu do sytuacji sprzed roku odsetek optymistów jest nieco wyższy – o 2,3 p.p. Szacowany lekki spadek sprzedaży nie pociągnął jednak za sobą ocen dotyczących płynności finansowej w porównaniu do ubiegłego kwartału. Odsetek osób spodziewających się wzrostu płynności finansowej wyniósł 20 proc., o 3,2 p.p. więcej w ujęciu kwartalnym.Mimo ogólnego pesymizmu w sektorze MŚP, pozytywnie należy ocenić wysoki odsetek przedsiębiorców przewidujących wzrost inwestycji w I kwartale 2020. Jest ich ponad 35 proc. Jest to wynik nie tylko lepszy niż kwartał wcześniej (IV kwartał 2019 – 16 proc.) i rok temu (I kwartał 2019 – 18,3 proc.), ale najlepszy od prawie 2 lat (II kwartał 2018 – 35,1 proc.). Po najgorszym wyniku w historii badania (czyli od początku 2015 roku), z jakim mieliśmy do czynienia w ostatnim kwartale 2019 roku, taki odsetek daje nadzieje na odbicie segmentu MŚP w tym obszarze.Co ciekawe, planowany wzrost poziomu inwestycji nie sprawia, że MŚP wyrażają większe zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne. Wręcz przeciwnie, odsetek przedsiębiorców, którzy planują więcej pożyczyć od instytucji finansowych, jest najniższy od początku realizacji badania i wynosi tylko 7,7 proc.