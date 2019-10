Barometr EFL: kondycja finansowa MSP IV kw. 2019

Najnowszy odczyt "Barometru EFL" - wskaźnika, którego celem jest uwidocznienie tendencji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw - wskazuje na pogorszenie sytuacji. Jego ostatni odczyt wskazał zaledwie 49,7 pkt., co oznacza najgorszy wynik nie tylko w tym roku, ale również w całej historii prowadzonego od 2015 roku badania. Rezultaty są znacznie gorsze niż w minionych latach (w ostatnich kwartałach 2017 i 2018 roku wskaźnik wyniósł odpowiednio 51,1 i 58,2 pkt.), a niepokój może budzić wyraźne załamanie w inwestycjach, których zwiększenie planuje dziś tylko 16 proc. przedsiębiorców, a więc najmniejszy odsetek na przestrzeni minionych 5 lat.

Barometr EFL w latach 2015-2019

– Biorąc jednak pod uwagę obecne otoczenie makroekonomiczne, oceny własnej sytuacji oraz plany firm pozostają z nim w korelacji. Zwalnia gospodarka w strefie euro, głównie przez wojny handlowe na linii USA – Chiny oraz brexit. Najbardziej cierpią na tym nasi główni partnerzy handlowi, Niemcy, ale wyniki polskiego eksportu oraz przemysłu do niedawna pozostawały zaskakująco mocne. Dane z ostatnich miesięcy trochę zmieniają ten obraz, pokazując, że nasz przemysł nie jest „kuloodporny”. Struktura wzrostu gospodarczego wskazuje jednak na wiodącą rolę konsumpcji prywatnej oraz wciąż wysokie nakłady inwestycyjne. Jeśli któreś z tych składowych zacznie hamować jak np. inwestycje, na co wskazują sami przedsiębiorcy w naszym badaniu, możemy oczekiwać, że i polski bolid zwolni – mówi Radosław Woźniak, prezes EFL.



Inwestycje zeszły na drugi plan

Mniej zamówień

Idzie mroźna zima?

Najnowsze wskazanie Barometru EFL na IV kwartał 2019 roku pokazało 49,7 pkt., co względem poprzednich trzech miesięcy oznacza spadek o 2,5 pkt. proc. Sytuacja o tyle nie jest zaskakująca, że obniżenie wartości wskaźnika pomiędzy III a IV kwartałem dało się zaobserwować również w minionych latach. Równocześnie jednak nie sposób nie zauważyć, że jest ono wyższe niż rok wcześniej (1,8 pkt.) i w efekcie sprowadza wskazówkę na najniższy poziom w całej historii Barometru. W praktyce oznacza to, że panujące w naszym kraju warunki do rozwoju firm oceniane są jako niekorzystne.Najnowszy odczyt Barometru EFL dopełnia niejako najsłabszy w historii badania rok. Okazuje się bowiem, że rezultaty dla każdego kwartału 2019 roku są słabsze niż w analogicznych okresach w poprzednich latach.Jak zauważa prezes EFL, wartość ostatniego w tym roku odczytu nie jest niespodzianką, gdyż zgodnie z tendencją z lat ubiegłych, między IIII a IV kwartałem nastroje przedsiębiorców pogarszają się. Tym co odróżnia najświeższy wynik od analogicznych pomiarów z poprzednich lat to fakt, że jest on najniższy w ciągu roku. Do tej pory to odczyt za I kwartał był najsłabszy.Za niską wartość głównego wskaźnika odpowiada przede wszystkim ocena planowanych inwestycji. Jest najniższa od początku 2015 roku. Tylko 16 proc. przedsiębiorców spodziewa się ich wzrostu o 5,1 p.p. mniej niż kwartał wcześniej i o 7,5 p.p. mniej niż na koniec 2018 roku. Z raportu wynika również, że podobnie jak w poprzednich kwartałach, więcej firm obawia się spadku inwestycji (25,5 proc.) niż ich wzrostu. Eksperci EFL zwracają uwagę, że tak słabych prognoz i długo trwającego inwestycyjnego pesymizmu nie było od początku realizacji badania. Cały 2019 rok w obszarze inwestycji wygląda słabo na tle wcześniejszych lat.Na koniec roku mniej przedsiębiorców spodziewa się wzrostu sprzedaży niż miało to miejsce w III kwartale br. (26,2 proc. vs. 33,4 proc.). W porównaniu do sytuacji sprzed roku odsetek optymistów jest także niższy – o 2,1 p.p. Szacowany spadek sprzedaży pociągnął za sobą słabsze oceny dotyczące płynności finansowej. Odsetek osób spodziewających się wzrostu płynności finansowej wyniósł 16,8 proc., o 2,4 p.p. mniej w ujęciu kwartalnym.Scenariusz na początek przyszłego roku nie wygląda optymistycznie. Patrząc na tendencje z poprzednich lat, na przełomie roku następował dalszy spadek wartości wskaźnika. Jeśli stanie się tak również w I kwartale 2020 roku, wartość Barometru może spaść do ok. 48 pkt., co będzie świadczyć o pogłębiającym się pesymizmie wśród przedsiębiorców z sektora MŚP.