Biurowiec za biurowcem. 19 nowych budynków w Warszawie

Mennica Legacy Tower, Varso II, Skyliner, The Warsaw HUB oraz DSV HQ. To 5 największych, warszawskich projektów biurowych, których oddanie do użytkowania zaplanowane jest na bieżący rok. Łącznie Warszawa zyska 19 nowych obiektów, które powiększą jej całkowity zasób biurowy o ponad 420 tys. mkw. W stolicy powstaje więc biurowiec za biurowcem, ale powodów do narzekań nie mają również rynki regionalne, na których coraz częściej skupia się uwaga inwestorów.

Warszawa

Biurowiec nie tylko w stolicy

- Warszawa nie zamierza oddawać palmy pierwszeństwa. W tym roku zdeklasuje inne regiony pod względem nowopowstałej przestrzeni do pracy. To otwarcia, na które długo i niecierpliwie czekało wielu najemców, którzy zderzali się ze znaczącą luką podażową, szczególnie w centrum stolicy. Jednocześnie rynek biurowy w naszym kraju cały czas intensywnie rozwija się w innych dużych miastach, szczególnie w Katowicach, Gdańsku i Wrocławiu. Mają one ogromny potencjał, dzięki któremu coraz częściej ściągają wzrok inwestorów. Rok 2020 jest wyjątkowy pod względem nowych otwarć na warszawskim rynku biurowym, jednak przewiduję, że w kolejnych latach pozostałe miasta będą coraz bardziej deptać stolicy po piętach – mówi Mikołaj Sznajder, Dyrektor Działu Powierzchni Biurowych CBRE.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe TOP 5 największych budynków biurowych w Warszawie 3 z 5 największych biurowców, na których otwarcie czekamy, mieści się w centrum stolicy. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Mennica Legacy Tower to biurowiec, który zasługuje na szczególną uwagę przede wszystkim ze względu na swoją powierzchnię - powstający na terenie Woli 32-piętrowy obiekt liczy sobie bowiem aż 46 tys. mkw. i jest największą inwestycją biurową, jaka zostanie oddana do użytkowania w bieżącym roku.Także w centrum powstanie w tym roku Varso II, a w okolicach stacji metra Rondo Daszyńskiego swoje drzwi otworzy Skyliner. Każdy z nich zaoferuje najemcom około 44 tys. mkw. Zasługującymi na uwagę obiektami są również The Warsaw Hub oraz DSV HQ. Wymienione biurowce łącznie dostarczą na warszawski rynek biurowy około 220 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni. Jak pisze CBRE, jest to równowartość 28 boisk piłkarskich.Dziesięć największych biurowców, które zostaną udostępnione najemcom w 2020 r. w miastach regionalnych w 2020 r. zajmie w sumie powierzchnię 207 tys. mkw. W pierwszej piątce znalazły się Face 2 Face II w Katowicach, Olivia Prime B i Wave phase I w Gdańsku, Centrum Południe I we Wrocławiu i High 5ive 4 w Krakowie. Przestrzeń jaką udostępnią najemcom obejmie od ponad 21 tys. mkw. w krakowskim High 5ive 4 do ponad 26 tys. mkw. w katowickim Face II Face.