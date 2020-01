Rekrutacja pracowników: jakie trendy niesie 2020 rok?

Chyba nigdy rynek pracy nie zmieniał się tak szybko jak obecnie. Trudno jest dokładnie przewidzieć, jakie firmy, narzędzia, czy kierunki będą królować w kolejnych miesiącach. Mimo to, pewne trendy nieustannie zyskują na popularności i to do nich należeć będzie 2020 rok.

Pozyskiwanie talentów

2. IT i biznes idą w parze

3. Wideo rozmowy

4. Ogłoszenie jak reklama

5. Twarde dane

Ten trend kręci się wokół słowa „pozyskiwanie”. Po pierwsze, dotyczy on zmiany na płaszczyźnie semantycznej - dotychczasowe zespoły HR-owe i rekrutacyjne chętniej będą tytułować się mianem „Talent Acquisition”. Jest to bezpośrednia odpowiedź na zmiany rynkowe. Rekruterzy borykają się z problemem coraz większej liczby wakatów, coraz mniejszym zainteresowaniem kandydatów do podejmowania rozmów oraz ich ograniczoną otwartością na zmianę pracy. Rekrutacja pracowników , rozumiana jako linearny proces (ogłoszenie – rozmowa – zatrudnienie), zmienia się w bardziej skomplikowane pozyskiwanie talentu, które zaczyna się pogłębionym searchem, zainteresowaniem kandydata do zapoznania się z ofertą, a kończy wieloetapową rozmową i feedbackiem. Z dużym prawdopodobieństwem można spekulować, że wzrośnie również liczebność działów HR (czy też, posługując się nową nomenklaturą, działów TA) oraz, że coraz częściej będą one korzystać z pomocy agencji doradztwa personalnego, które będą brać na siebie ciężar wyszukania kandydatów i zachęcenia ich do podjęcia rozmów.W mediach aż huczy na temat cyfrowej transformacji – mówi się o zanikaniu stanowisk pracy w klasycznym ich rozumieniu i zastępowaniu ludzi robotami. Ten proces w Polsce dopiero się rozpoczął. Póki co nie widać zmian na masową skalę. Jednak można zaobserwować tendencję do łączenia się stanowisk z pogranicza biznesu i IT. Szczególnie poszukiwani są eksperci w takich branżach jak analityka dużych danych (Big Data), RPA (Robotic Process Automation) czy Data Science. Z czasem wszyscy będziemy pracować w firmach technologicznych, więc kompetencje techniczne staną się niezbędne podczas rekrutacji.Rekrutacja pracowników w 2020 roku będzie musiała zmierzyć się z problemem chronicznego braku czasu wśród kandydatów. Uczestnictwo w rozmowie rekrutacyjnej to nie tylko sam czas jej trwania – to także dojazd (bywa, że nawet i do innego miasta), przygotowanie się do niej i wcześniejszy kontakt z rekruterem. Przynajmniej część z tego nadprogramowego czasu można zaoszczędzić korzystając z takich narzędzi jak: HireVue, Spark Hire – czyli dedykowanych programów do przeprowadzania rozmów rekrutacyjnych online. W tej roli doskonale sprawdzi się też Skype, Teams czy Zoom. Telekonferencja pozwala zachować tradycyjną formę wywiadu, nawiązać większą relacyjność niż podczas zwykłej rozmowy telefonicznej, a jednocześnie przyspiesza ona cały proces rekrutacyjny.Skończyły się czasy, w których rekruter mógł czekać z założonymi rękoma i liczyć na spływ CV po dodaniu na portal oferty z wolnym wakatem. 2020 rok to ostatni dzwonek, żeby zrezygnować z ogłoszeń stanowiących jednolitą ścianą tekstu, z którego przynajmniej połowa to cukierkowy opis własnej firmy. Nadchodzi rok ogłoszeń interaktywnych – przykuwających uwagę, intrygujących, niestandardowych pod względem formy, jak i treści. Ten trend widoczny jest już teraz, jednak najczęściej obserwujemy go w branży IT – od nowego roku powoli będziemy widzieć jego migrację do innych sektorów. Standardem staną się także widełki wynagrodzeń. Kandydaci nie będą uczestniczyć w rekrutacji, jeśli nie będą mieć pewności, że zapewnią im progres finansowy.Zestawienie trendów na 2020 rok zamyka analityka. Firmy wydają coraz więcej pieniędzy na pozyskiwanie i utrzymywanie pracowników, a co za tym idzie – chcą wiedzieć, czy taka inwestycja jest dla nich opłacalna. Analitycy wezmą pod lupę działy HR i dokładnie wyliczą, które z rekrutacji pracowników odniosły finansowy sukces, sprawdzą czy działania EB pozytywnie korelują ze zmniejszeniem rotacji, a także czy wprowadzona kultura organizacyjna sprzyja wzrostom sprzedaży. Matematyka znowu staje się królową nauk, a jej wykorzystanie będzie coraz powszechniejsze.