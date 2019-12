73% Polaków wspiera akcje charytatywne. Komu pomagamy najczęściej?

Boże Narodzenie pobudza dobroczynność polskiego społeczeństwa. Niemal 3/4 Polaków chce przy okazji świąt zaangażować się w akcje charytatywne. Chętnie wspieramy chorych, ale łożymy również na ochronę środowiska naturalnego oraz organizacje religijne - wynika z najnowszej odsłony raportu Deloitte „Zakupy świąteczne 2019”.

Kliknij, aby powiekszyć fot. vchalup - Fotolia.com Chętnie wspieramy akcje charytatywne Ponad 70 proc. Polaków deklaruje, że w okresie Bożego Narodzenia planuje wspomóc inicjatywy charytatywne.

W tym roku Polacy na prezenty, świąteczne potrawy, spotkania z najbliższymi oraz podróże przeznaczą średnio 1 521 zł. – Z roku na rok wydajemy coraz więcej. W tym roku odnotowaliśmy wzrost o 5 proc. Ale co ciekawe, jednocześnie coraz chętniej wspomagamy najbardziej potrzebujących. Stąd pomysł, by w tegorocznej edycji badania zapytać naszych respondentów, czy i komu chcą pomagać przy okazji Bożego Narodzenia – skomentował Jan Kisielewski, Dyrektor w dziale strategii Deloitte.

Jak wynika z doniesień Deloitte, o dobroczynność przy okazji tegorocznego Bożego Narodzenia ma zamiar postarać się 73 proc. przebadanych Polaków. W jakie akcje charytatywne angażować będziemy się najczęściej?Wsparcia udzielać będziemy przede wszystkim osobom zmagającym się z chorobami. Taki zamiar deklaruje 35,2 proc. badanych. Ponad połowa respondentów zamierza przeznaczyć na ten cel od 20 do 49 zł, a 35 proc. od 50 do 99 zł.Dobroczynność to jednak nie tylko pomoc bliźnim w potrzebie. Na drugim miejscu (29 proc.) Polacy wskazali bowiem, że zamierzają wesprzeć organizacje walczące ze zmianami klimatu oraz działające na rzecz zwierząt. Przeszło 90 proc. osób z tej grupy na pomoc przeznaczy do 100 zł.Pierwszą trójkę zestawienia najpopularniejszych aktów dobroczynności zamyka wsparcie skierowane do organizacji religijnych. Na przestrzeni roku odsetek osób planujących taką pomoc wzrósł niemal dwukrotnie - z 14,2 proc. do 27,6 proc. Ponad połowa z nich przeznaczy na ten cel od 50 do 99 zł.Niemal 24 proc. Polaków zamierza również wesprzeć osoby w trudnej sytuacji materialnej i co ciekawe, inicjatywy kulturalne (obie odpowiedzi – 23,7 proc.). Ta ostatnia kategoria w ciągu roku wzrosła o przeszło 100 proc.W ubiegłym roku na podium znalazła się pomoc dla najuboższych.