CV bez zdjęcia lepsze niż zbytnia pewność siebie

Wydawać by się mogło, że rozmowa rekrutacyjna to sytuacja, w której obowiązuje bardziej lub mniej formalny dress code. Tymczasem okazuje się, że nieodpowiednio ubranemu kandydatowi kategoryczne “nie” powiedziałoby tylko nieco ponad 6% rekruterów. Znacznie bardziej zniechęcająca jest zbytnia pewność siebie (43%), czy też brak znajomości firmy (35%) – wynika z badania, które serwis InterviewMe przeprowadził wśród pracodawców i rekruterów reprezentujących 344 małe i średnie przedsiębiorstwa z całej Polski.

CV bez zdjęcia? No problem!

Najważniejsza jest rozmowa kwalifikacyjna

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Rozmowy kwalifikacyjne są skutecznym narzędziem weryfikacji kandydatów 90% respondentów uważa spotkanie twarzą w twarz z kandydatem za skuteczny sposób jego weryfikacji. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Aż 64% respondentów przyznaje, że znalezienie pracownika odpowiadającego ich wymaganiom jest trudne. Problem ten w mniejszym stopniu doskwiera małym firmom (52%) i znacznie uwidacznia się w przypadku korporacji (72%).Z drugiej strony również 64% pracodawców i rekruterów przyznaje, że jest im ciężko sprostać oczekiwaniom stawianym przez kandydatów.W części poświęconej CV ankietowani wskazują, że dobry życiorys to taki, który jest dopasowany do oferty pracy. Niedostosowaną aplikację odrzuci aż 67% rekruterów. Chodzi przede wszystkim o CV, które już na pierwszy rzut oka wygląda na dokument wysyłany hurtem w odpowiedzi na każde ogłoszenie o pracę.Jednocześnie okazuje się 55% badanych skłonna jest przymknąć oko na takie niedociągnięcia w CV, jak literówki i błędy ortograficzne. Problemem nie jest również CV bez zdjęcia. Wagę to tego przywiązuje jedynie co dziesiąty rekruter, a 44% akceptuje nawet nieprofesjonalną fotografię.Badanie wskazuje również, że aż 90% respondentów uważa spotkanie twarzą w twarz z kandydatem za skuteczny sposób jego weryfikacji. To wyraźny dowód na to, że CV to zaledwie połowa sukcesu, a efekt procesu rekrutacji uzależniony jest zarówno od jakości aplikacji, jak i tych cech kandydata, które uwidaczniają się dopiero w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.Co istotne, kandydaci nie muszą przejmować się tym, że ich widoczny stres na rozmowie kwalifikacyjnej zaważy na jej wyniku. Aż 77% rekruterów wskazuje, że oceniając kandydata nie bierze tego pod uwagę.Respondenci badania podzielili się również doświadczeniami z rekrutacji pracowników, które w największym stopniu zapadły im w pamięć. Jeden z respondentów zapamiętał kandydata, który wbiegł na rozmowę kwalifikacyjną krzycząc „Tylko szybko, bo źle zaparkowałem!" Inny wspomniał o sytuacji, w której dorosły mężczyzna przyszedł na rozmowę kwalifikacyjną z mamą. Po zakończeniu spotkania rekrutera z synem kobieta chciała przedyskutować jego przebieg z rekruterem.