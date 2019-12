Powierzchnie magazynowe: czy to już czas na mniejsze rynki?

Na przestrzeni ostatnich lat dla inwestorów instytucjonalnych liczyły się w głównej mierze magazyny zlokalizowane na pięciu głównych rynkach naszego kraju. To jednak powoli się zmienia. Dziś coraz większą popularnością cieszą się powierzchnie magazynowe usytuowane na rynkach wschodzących, jak np. Olsztyn. I chociaż płynność inwestycji w takich lokalizacjach jest dość ograniczona, to wiele wskazuje na to, że to będzie ulegać zmianie.

Kliknij, aby powiekszyć fot. nordroden - Fotolia.com Magazyn Wschodzące rynki magazynowe atrakcyjniejsze dla inwestorów?

Mimo to rosnąca liczba inwestorów instytucjonalnych staje się bardziej otwarta na rozważenie zakupu produktu magazynowego poza rynkami Wielkiej Piątki. Zdarza się, że takie nieruchomości są sprzedawane jako portfel lub część większego portfela. Dla przykładu, pod koniec 2018 roku fundusz KKCG Real Estate kupił w Polsce pięć magazynów typu BTS o łącznej powierzchni ok. 54 000 mkw. Wartość transakcji została oszacowana na ok. 41 mln euro a nieruchomości będące przedmiotem tej transakcji były zlokalizowane poza głównymi lokalizacjami magazynowymi – mówi Sławomir Jędrzejewski.



Oprócz stale rozwijającej się infrastruktury drogowej, atutem wschodzących rynków magazynowych jest wysoki potencjał rekrutacyjny. To było ważne przy wyborze Olsztynka na lokalizację centrum logistycznego Zalando Lounge, w którym w ciągu tego roku powstało około 500 nowych miejsc pracy, a według zapowiedzi może powstać drugie tyle. Duże znaczenie ma też dobry klimat inwestycyjny w samorządach wielu mniejszych miast Polski - mówi Hubert Michalak, Prezes Zarządu Hillwood Polska.

Łączny wolumen transakcji na koniec I połowy 2019 roku był rekordowy, jeśli chodzi o rezultat dla pierwszego półrocza, i zamknął się on kwotą 374 mln euro. To bardzo dobrze ilustruje potencjał polskiego sektora magazynowego i jest pozytywnym sygnałem również dla rynków wschodzących. Inwestorzy stają się coraz bardziej świadomi produktów inwestycyjnych w tamtejszych lokalizacjach, co może przełożyć się na wzrost inwestycji w powierzchnie magazynowe w perspektywie średnio i długoterminowej – dodaje Sławomir Jędrzejewski z JLL.

Rozwój infrastruktury drogowej oraz narastające trudności z pozyskiwaniem pracowników w kluczowych lokalizacjach naszego kraju zwróciły uwagę inwestorów instytucjonalnych na powierzchnie magazynowe na rynkach wschodzących – czytamy w opracowanym przez JLL, Hillwood Polska i ManpowerGroup raporcie „Small town, big deal”. Jak jednak podkreśla Sławomir Jędrzejewski, Dyrektor Działu Rynków Kapitałowych Nieruchomości Biurowych i Magazynowych JLL, trudno jest na razie mówić o wyraźnym trendzie inwestycyjnym.Spore ograniczenie stanowi, wspomniana we wstępie, dość niewielka płynność inwestycji w lokalizacjach spoza tzw. Wielkiej Piątki. Wynika ona z niewystarczającej skali tamtejszego sektora magazynowego i to zarówno pod względem podaży, jak i rynku najmu.Dla przykładu, pod koniec ubiegłego roku powierzchnie magazynowe w Polsce Wschodniej wahały się od 40 500 mkw. w Białymstoku do 158 000 mkw. na Podkarpaciu, w porównaniu do 3,2 mln mkw. w Warszawie czy nawet 300 000 mkw. w Krakowie, który nadal nie jest postrzegany jako główny rynek. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku popytu – zagregowany popyt brutto w 2018 r. obserwowany w Białymstoku, Lublinie, Kielcach, Olsztynie, Opolu i na Podkarpaciu osiągnął 291 000 mkw. w porównaniu do 331 000 mkw. wynajętych tylko w Poznaniu.Większa liczba transakcji inwestycyjnych finalizowanych na rynkach wschodzących powinna być też naturalnym efektem wzrastającej aktywności deweloperów w tych lokalizacjach. Już teraz inwestują tam główni gracze w sektorze magazynowym w Polsce - Panattoni, 7R czy Hillwood Polska, który zbudował centrum logistyczne dla Zalando Lounge o powierzchni 130 000 mkw. w Olsztynku (obok Olsztyna). Budynek ukończony został w pierwszym kwartale 2019 roku i już wtedy trwał proces jego sprzedaży inwestorowi z Korei.