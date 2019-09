Powierzchnie magazynowe zajmują już ponad 17 mln mkw.

Rynek magazynowy bije rekordy już od dłuższego czasu i nic na razie nie wskazuje, aby sytuacja ta miała ulec odwróceniu. Z informacji opublikowanych przez firmę Colliers International wynika, że łączny zasób powierzchni magazynowych przekroczył już 17 mln mkw. Tylko w I połowie br. deweloperzy oddali do użytkowania niemal 1,1 mln mkw. nowych magazynów.

Centralna Polska na czele

Magazyny miejskie coraz popularniejsze

— W najbliższym czasie będziemy obserwować wzrost zapotrzebowania na magazyny miejskie, które są następstwem rozwijającego się sektora handlu on-line. Współcześni konsumenci oczekują dostaw następnego lub jeszcze tego samego dnia, co wymaga poprawy łańcucha dostaw i efektywności usług — mówi Maciej Chmielewski, senior partner, dyrektor Działu Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych w Colliers International.

Największy popyt w Warszawie i we Wrocławiu

— Największa część udziału w popycie, czyli 25%, należała do najemców z sektora logistycznego. Umowy najmu zawarte w I połowie tego roku potwierdzają również że, w dalszym ciągu sektor sieci handlowych oraz lekkiej produkcji to jedna z większych grup najemców — zaznacza Tomasz Kasperowicz, senior partner, dyrektor Działu Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych w Colliers International.

Region Zachodni i Szczecin bez pustostanów

Sygnały napływające z polskiego rynku magazynowego wyraźnie wskazują, że deweloperzy nie zamierzają wrzucać niższego biegu. W realizacji znajduje się obecnie przeszło 2,2 mln mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej, z czego aż 26% przypada na Górny Śląsk. Całkowity wolumen transakcji, które zawarto do końca I półrocza br., osiągnął poziom 1,87 mln mkw. W największym stopniu powiększyły się zasoby magazynowe Warszawy oraz Centralnej Polski - na rynki tych właśnie regionów trafiło niemal 395 tys. mkw. nowej powierzchni.W pierwszych sześciu miesiącach br. największą aktywnością deweloperską charakteryzowała się Centralna Polska (229,4 tys. mkw.), na terenie której zlokalizowana była ponad 1/3 (35%) całkowitej, oddanej do użytku powierzchni magazynowej. Pokaźną podaż odnotowały również mniejsze rynki regionalne, w tym Trójmiasto czy Szczecin, gdzie oddano łącznie blisko 212,6 tys. mkw., co stanowiło 19% nowej podaży w pierwszym półroczu 2019 r. Regionami, które wykazały najniższą aktywność deweloperską lub jej brak były Toruń oraz Warszawa (III strefa).Przed branżą logistyczno-przemysłową pojawiają się wyzwania związane przede wszystkim z rosnącymi kosztami budowy, deficytem pracowników , ograniczonym dostępem do firm budowlanych oraz rosnącymi cenami energii elektrycznej w Polsce. Ze względu na najniższe od 25 lat bezrobocie i brak rąk do pracy firmy z sektora produkcji oraz e-commerce zaczynają lokować swoje obiekty magazynowe w pobliżu większych aglomeracji.W pierwszym półroczu 2019 popyt na rynku magazynowym ukształtował się na poziomie 1,87 mln mkw., co oznacza 16% spadek w stosunku do tego samego okresu w roku ubiegłym. Najwyższy popyt odnotowano w regionie Warszawy (582,2 tys. mkw.) oraz Wrocławia (324,5 tys. mkw.), co łącznie stanowiło połowę całkowitego popytu w kraju w minionym półroczu. Warszawska III strefa odnotowała jeden z najwyższych, bo aż 75-proc. wzrost popytu w odniesieniu do analogicznego okresu sprzed roku. Rynkami, które charakteryzowały się najniższym poziomem popytu okazały się Toruń i Bydgoszcz (12,1 tys. mkw.) oraz Region Zachodni (10,5 tys. mkw.).W analizowanym okresie współczynnik pustostanów na rynku powierzchni magazynowych ukształtował się na poziomie 5,1% i był o 0,8 pp. wyższy niż pod koniec I połowy 2018 r.Najwięcej niewynajętej powierzchni jest dostępne na rynku warszawskim (strefa I), gdzie współczynnik wolnych powierzchni magazynowych osiągnął 9,8%. Najniższy poziom wskaźnika pustostanów (średnio 2,2%) odnotowano zaś w Trójmieście, Wrocławiu oraz Regionie Wschodnim. Najlepiej wypadł Region Zachodni oraz Szczecin, gdzie z końcem I połowy roku wszystkie istniejące powierzchnie magazynowe były wynajęte.